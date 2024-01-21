В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?37 комментариев
Десантис вышел из гонки за пост президента США и поддержал Трампа
Губернатор Флориды Десантис вышел из президентской гонки в США и поддержал Трампа
Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис объявил, что не будет участвовать в предстоящих выборах президента США, и выразил свою поддержку бывшему американскому лидеру Дональду Трампу в борьбе за повторное избрание на этот пост.
Десантис объявил о приостановке своей предвыборной кампании из-за явного пути к победе. По его словам, он бы обязательно продолжил участие в электоральном процессе при наличии у него возможности «сделать хоть что-то» для достижения желаемого результата, передает РИА «Новости».
Политик отметил, что намерен поддержать Трампа, который, заслуживает еще одного шанса и превосходит действующего президента-демократа Джо Байдена.
Ранее Трампа поддержал бизнесмен Вивек Рамасвами, также вышедший из президентской гонки.
Также поддержку Трампу пообещал сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, претендовавший до ноября 2023 года на выдвижение в кандидаты на пост президента США от Республиканской партии.