И православная икона, и портрет Сталина воспринимаются как символы «незападности», как возможность показать фигу либералам и всем, кто нас не любит. А сочетание портрета Сталина и иконы – это двойная фига повышенной мощности.31 комментарий
Популярный среди республиканцев сенатор Скотт поддержал выдвижение Трампа
Популярный среди республиканцев сенатор Тим Скотт поддержал выдвижение кандидатуры Дональда Трампа на выборы президента
Сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, претендовавший до ноября 2023 года на выдвижение в кандидаты на пост президента США от Республиканской партии, заявил о поддержке кандидатуры Дональда Трампа.
«Нам нужен президент, который закроет нашу южную границу... Нам нужен президент, который объединит нашу страну. Нам нужен президент Дональд Трамп», – заявил Скотт во время выступления Трампа перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир, передает ТАСС.
Газета The New York Times отмечала, что поддержки Скотта добивались другие претенденты на участие в президентских выборах от республиканцев – экс-постпред США при ООН и бывшая губернатор Южной Каролины Никки Хейли и губернатор Флориды Рон Десантис.
Единственный чернокожий республиканец в Сенате Скотт отказался от участия в выборах в ноябре 2023 года. Он объявил о своем решение покинуть президентскую гонку через несколько дней после третьих первичных дебатов республиканской партии.
При этом по поводу конфликта на Украине Скотт заявлял, что уничтожение российских военных посредством американского оружия и украинской крови отвечает интересам его страны.
Ранее Трампа поддержал бизнесмен Вивек Рамасвами, также вышедший из президентской гонки.