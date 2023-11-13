Кандидат в президенты США Скотт отказался от участия в выборах 2024 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявил Скотт в эфире Fox News, он вернется в Айову уже не в качестве кандидата в президенты, так как он приостанавливает предвыборную кампанию, передает «Интерфакс».

Объявление было сделано лишь через несколько дней после третьих первичных дебатов республиканской партии.

Единственный чернокожий республиканец в Сенате Скотт объявил о своем намерении баллотироваться в мае 2022-го.

Ранее кандидат в президенты США сенатор Тим Скотт заявил, что уничтожение российских военных посредством американского оружия и украинской крови отвечает интересам страны.