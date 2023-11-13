Израиль все-таки решился на наземную операцию в секторе Газа, что характеризует его как дееспособное государство. Правда, тактика городских боев в исполнении ЦАХАЛ показывает, что еврейские военные успели много чего забыть.0 комментариев
Кандидат в президенты США Скотт отказался от участия в выборах 2024 года
Кандидат от республиканской партии в президенты США Тим Скотт объявил о выходе из предвыборной гонки 2024 года.
Как заявил Скотт в эфире Fox News, он вернется в Айову уже не в качестве кандидата в президенты, так как он приостанавливает предвыборную кампанию, передает «Интерфакс».
Объявление было сделано лишь через несколько дней после третьих первичных дебатов республиканской партии.
Единственный чернокожий республиканец в Сенате Скотт объявил о своем намерении баллотироваться в мае 2022-го.
Ранее кандидат в президенты США сенатор Тим Скотт заявил, что уничтожение российских военных посредством американского оружия и украинской крови отвечает интересам страны.