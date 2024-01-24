Эксперт: Приглашение международных наблюдателей говорит об открытости избирательной системы

Эксперт: Приглашение международных наблюдателей на выборы говорит об открытости избирательной системы России

«В ЦИК подчеркнули, что зарубежные наблюдатели смогут посетить участки в любых регионах, и препятствий никаких не будет. Другими словами, организаторы выборов говорят: «Нам скрывать нечего», при этом важно понимать, что давление на избирательную систему в России, поток безосновательных обвинений продолжает нарастать. В целом серьезное представительство международных наблюдателей – признак высокого уровня избирательной системы и ее демократичности без двойных стандартов, которые можно наблюдать в США и некоторых других странах Запада», – заметил он.

Представитель Агентства политических и экономических коммуникаций в Новгородской области, эксперт НОМ Алексей Громский отметил, что видеонаблюдение на выборах в России уникально в сравнении с зарубежным опытом, и по существу значительно повышает доверие к выборам, говорится на сайте ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

«Видеонаблюдение и видеофиксация происходящего на избирательных участках в день голосования стало для России уже традицией. Напомню, впервые оно было организовано в 2018 году. По опыту даже самых небольших кампаний, активные граждане всегда интересуются, будет ли камера, даже на небольших «сельского масштаба» выборах, и, когда получают утвердительный ответ, их доверие к происходящему повышается», – отметил Громский.

«Особенно важно, что в этом году видеонаблюдение будет организовано на участках в новых регионах России. Для меня это признак того, что недавно присоединившиеся к нашей большой стране территории сразу «подтягиваются» до общего уровня организации голосования и наблюдения за ним. А ведь этот уровень достаточно высок, например, в ходе предстоящего голосования видеонаблюдением будет охвачено более 40 тыс. участков – уникальный в мировом масштабе проект», – добавил эксперт.

Кроме того, сегодня в ЦИК были зарегистрированы уполномоченные представители партии «Коммунисты России», уполномоченные представители по финансовым вопросам и доверенные лица кандидата Леонида Слуцкого, уполномоченные представители по финансовым вопросам Сергея Бабурина, Бориса Надеждина, Николая Харитонова.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком разослал приглашения для наблюдения за выборами президента РФ в 95 стран.