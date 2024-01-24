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    Андрей Медведев Андрей Медведев Оставьте бесовщину бандеровцам

    Помолитесь о погибших русских летчиках, русских солдатах и простите погибших сегодня врагов. Они уже отвечают не перед нами.

    8 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Бельгия – лучшая мишень для жестких действий России

    Бельгия активно взялась за антироссийские заявления и действия. Именно она предложила изъять принадлежащие России 280 млрд евро. Но эта страна – весьма уязвима, и Россия в ответ могла бы доставить бельгийцам множество неприятностей, разгребание которых заставит и их самих, и Евросоюз в целом ослабить внимание к нам и Украине.

    7 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Откуда взялась мода на Россию

    Главная причина, по которой мир начал напевать «мой мармеладный, я не права» и восхищаться российскими магазинами – в том, что этому самому миру не удалось сломать нашу страну.

    7 комментариев
    24 января 2024, 19:48 • Новости дня

    Эксперт: Приглашение международных наблюдателей говорит об открытости избирательной системы

    Эксперт: Приглашение международных наблюдателей на выборы говорит об открытости избирательной системы России

    Приглашение большого числа международных наблюдателей на выборы президента прямо свидетельствует о том, что избирательная система России остается открытой для внешнего контроля и нацелена на поддержание конструктивных отношений со странами, заинтересованными в профессиональном наблюдении, заявил политолог Эдуард Уразаев.

    «В ЦИК подчеркнули, что зарубежные наблюдатели смогут посетить участки в любых регионах, и препятствий никаких не будет. Другими словами, организаторы выборов говорят: «Нам скрывать нечего», при этом важно понимать, что давление на избирательную систему в России, поток безосновательных обвинений продолжает нарастать. В целом серьезное представительство международных наблюдателей – признак высокого уровня избирательной системы и ее демократичности без двойных стандартов, которые можно наблюдать в США и некоторых других странах Запада», – заметил он.

    Представитель Агентства политических и экономических коммуникаций в Новгородской области, эксперт НОМ Алексей Громский отметил, что видеонаблюдение на выборах в России уникально в сравнении с зарубежным опытом, и по существу значительно повышает доверие к выборам, говорится на сайте ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

    «Видеонаблюдение и видеофиксация происходящего на избирательных участках в день голосования стало для России уже традицией. Напомню, впервые оно было организовано в 2018 году. По опыту даже самых небольших кампаний, активные граждане всегда интересуются, будет ли камера, даже на небольших «сельского масштаба» выборах, и, когда получают утвердительный ответ, их доверие к происходящему повышается», – отметил Громский.

    «Особенно важно, что в этом году видеонаблюдение будет организовано на участках в новых регионах России. Для меня это признак того, что недавно присоединившиеся к нашей большой стране территории сразу «подтягиваются» до общего уровня организации голосования и наблюдения за ним. А ведь этот уровень достаточно высок, например, в ходе предстоящего голосования видеонаблюдением будет охвачено более 40 тыс. участков – уникальный в мировом масштабе проект», – добавил эксперт.

    Кроме того, сегодня в ЦИК были зарегистрированы уполномоченные представители партии «Коммунисты России», уполномоченные представители по финансовым вопросам и доверенные лица кандидата Леонида Слуцкого, уполномоченные представители по финансовым вопросам Сергея Бабурина, Бориса Надеждина, Николая Харитонова.

    Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком разослал приглашения для наблюдения за выборами президента РФ в 95 стран.

    24 января 2024, 08:18 • Новости дня
    Лавров жестко ответил постпреду Израиля на Совбезе ООН

    Лавров жестко ответил постпреду Израиля Эрдану на заседании СБ ООН по Газе

    Лавров жестко ответил постпреду Израиля на Совбезе ООН
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе заседания Совета Безопасности ООН по палестинскому вопросу ответил на выпад израильского дипломата Гилада Эрдана в адрес России.

    Эрдан в ходе своего выступления раскритиковал Иран и обвинил его в поставках оружия России, которое якобы используется в ходе СВО на Украине, передает РИА «Новости».

    Лавров отметил, что обвинения в адрес России прозвучали «заученной скороговоркой», а между тем наша страна проводит спецоперацию против нацистского режима в Киеве.

    «Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести, хотя понимаю, что она многое стерпит», – отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

    Вместе с тем Лавров призвал «не позволить похоронить» решение ООН о создании Палестинского государства, как это произошло в свое время с Минскими соглашениями, достигнутыми в 2015 году и единогласно одобренными Совбезом ООН. Министр призвал не допустить повторения подобных преступных действий в отношении палестинского народа.

    Иран ранее заявлял, что никогда не поставлял России БПЛА и ракеты для использования на Украине.

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    23 января 2024, 20:04 • Новости дня
    Экс-сотрудник Пентагона назвал будущую столицу Украины

    Экс-сотрудник Пентагона Брайен: Столицу Украины могут перенести во Львов

    Экс-сотрудник Пентагона назвал будущую столицу Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская столица может быть перенесена во Львов после поражения украинской армии, предположил бывший сотрудник Пентагона и старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен.

    Новая политика США в отношении украинского режима призвана справиться с новой реальностью, в которой Киев проиграет в конфликте с Россией, и, возможно, придется эвакуировать столицу Украины, заявил Брайен в статье для Asia Times, передает ТАСС.

    Вероятно, ее перенесут во Львов, указал экс-сотрудник Пентагона. Он также отметил, что в украинской столице ходят слухи о том, что президент страны Владимир Зеленский намерен уволить главу ВСУ Валерия Залужного, которого должен заменить Буданов. По мнению Брайена, Зеленский и Залужный уже некоторое время не ладят друг с другом. Формальным поводом для увольнения станет ситуация вокруг Авдеевки.

    У ВСУ нет возможности остановить российскую армию, это понимают в ЕС и в США, потому Европа «в панике», а Вашингтон пытается выстроить новую политику в отношении украинского кризиса, полагает эксперт.

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    24 января 2024, 06:00 • Новости дня
    Жители Николаева сообщили о передвижении техники ВСУ в сторону Херсона

    Жители Николаева сообщили о передвижении большого количества военной техники ВСУ в сторону Херсона

    Tекст: Денис Тельманов

    В сторону подконтрольного Украине Снегиревского округа Херсонской области направляется большое количество военной техники ВСУ, сообщаются жители города Николаев.

    «Местные жители сообщают о прохождении больших колонн техники на север области в направлении Снигиревки», – рассказал ТАСС депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.

    По его словам, также в Николаеве слышны звуки учений с близлежащих полигонов. Барбашов пояснил, что там проходит подготовка новых подразделений ВСУ и их интенсивное обучение.

    Помимо этого, в Снегиревском округе представители украинской власти изымают у жителей частную строительную технику, в округе активно строят мосты для облегчения переброски техники ВСУ вдоль Днепра.

    По словам Барбашова, Снигиревка превращена в транспортно-логистический хаб и в узловой пункт мобильной обороны побережья Днепра.

    Ранее сообщалось, что на Украине арестовали более 150 морпехов ВСУ за отказ форсировать Днепр.

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    24 января 2024, 12:28 • Новости дня
    Самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту разбился в Белгородской области

    Минобороны сообщило о падении в Белгородской области Ил-76 с пленными ВСУ

    Самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту разбился в Белгородской области
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В среду в Белгородской области рухнул самолет Ил-76, на борту воздушного судна находились украинские военнопленные, сообщило Министерство обороны России.

    Всего на борту Ил-76 было 65 пленных, перевозимых в регион для обмена, шесть членов экипажа самолета, а также трое сопровождающих, указало ведомство, передает РИА «Новости».

    Крушение произошло около 11.00 мск, уточнили в министерстве, передает ТАСС.

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    23 января 2024, 21:56 • Новости дня
    В ЕС испугались последствий конфискации замороженных российских активов

    Reuters: Евросоюз не сможет изъять замороженные активы Банка России

    В ЕС испугались последствий конфискации замороженных российских активов
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз (ЕС) с большой вероятностью откажется от намерений конфисковать замороженные активы Банка России, несмотря на планы стран G7 обсудить законность их изъятия в феврале, сообщило агентство Reuters.

    Как пишет Reuters со ссылкой на неназванных высокопоставленных официальных лиц ЕС, страны Евросоюза не достигли соглашения в вопросе конфискации российских активов, и этого, скорее всего, не произойдет, передает ТАСС.

    Европейские чиновники озабочены не только юридическим аспектом подобного шага, но и тем, какие последствия это могло бы повлечь для единой европейской валюты, пишет издание. Допускается версия, что инвесторы в таком случае могут выйти из европейских активов из-за опасений изъятия их средств аналогичным образом.

    Вероятнее всего, Брюссель поддержит предложение Еврокомиссии, которое подразумевает выделение Киеву помощи с прибыли, которую приносят замороженные активы России, пишет агентство.

    Ранее Бельгия решила предоставить Украине доходы от замороженных российских активов.

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    23 января 2024, 21:59 • Новости дня
    Пентагон обозначил сроки передачи Киеву первых F-16
    Пентагон обозначил сроки передачи Киеву первых F-16
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Запад рассчитывает передать Украине первые истребители-бомбардировщики F-16 и технику для их обслуживания уже в 2024 году, сообщила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.

    Помощь будет включать в себя, в том числе, обучение летчиков, подготовку техников, инфраструктуры, передачу платформ, запасных частей и боеприпасов, передает ТАСС.

    Ранее издание Berlingske писало, что Дания решила поставить Украине истребители F-16 на полгода позже, чем планировала.

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    24 января 2024, 15:39 • Новости дня
    Минобороны: Ил-76 был поражен из ЗРК, находящегося в селе Липцы Харьковской области
    Минобороны: Ил-76 был поражен из ЗРК, находящегося в селе Липцы Харьковской области
    @ vk.com/newsbelgorod/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Авиакатастрофа в Белгородской области, где в среду разбился Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, является терактом, совершенным киевским режимом, заявили в Минобороны.

    «Сегодня в 11.15 киевским режимом совершен террористический акт, в результате которого был сбит самолет Военно-транспортной авиации России, выполнявший рейс по маршруту аэродром Чкаловский – Белгород для перевозки украинских военнослужащих для обмена», – сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    По данным Минобороны, Ил-76 был поражен при помощи зенитного ракетного комплекса, находящегося в селе Липцы Харьковской области. Радиолокационные средства воздушно-космических сил России зафиксировали пуск двух украинских ракет, которыми был сбит самолет.

    В ведомстве также подтвердили гибель всех находившихся на борту Ил-76 людей, в их числе шесть членов экипажа, 65 украинских пленных и трое сопровождающих.

    Украинское руководство знало о том, что в среду самолетом Военно-транспортной авиации украинские военнопленные будут доставлены на аэродром Белгород для обмена, указали в ведомстве.

    «И тем не менее, нацистский киевский режим пошел на данный шаг, преследуя цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных. Совершением данного теракта украинское руководство показало свое истинное лицо – пренебрегло жизнями своих граждан», – подчеркнуло Минобороны.


    Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале список украинских военнопленных, находившихся на борту Ил-76.

    В среду в Белгородской области разбился самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Москва назвала атаку Украины на Ил-76 с военнопленными «актом безумного варварства», Минобороны Украины отказалось признавать ответственность за инцидент.

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    24 января 2024, 12:27 • Новости дня
    Киев признал гибель заброшенного в Россию командира диверсантов

    ГУР МО Украины признало гибель заброшенного в Россию командира диверсантов

    Киев признал гибель заброшенного в Россию командира диверсантов
    @ gur.gov.ua

    Tекст: Ольга Никитина

    Командир диверсионной группы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины полковник Олег Бабий был ликвидирован в России при выполнении диверсионной атаки, сообщили в ГУР МО Украины.

    Полковника посмертно наградили званием Героя Украины, сообщает РБК.

    В украинской разведке сообщили, что группа полковника преодолела более 600 км от границы Украины, их целью была атака аэродрома. Бабий был ликвидирован на обратном пути, когда его группа оказалась в засаде.

    Официальной информации от Минобороны России пока не поступало.

    15 января в Москву доставили четверых украинских диверсантов, готовивших теракты на российских военных и энергетических объектах.

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    24 января 2024, 16:25 • Новости дня
    Жена Карпина сообщила о предстоящем переезде в Эстонию

    Жена Карпина сообщила о предстоящем переезде вместе с детьми в Эстонию

    Жена Карпина сообщила о предстоящем переезде в Эстонию
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Супруга главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина Дарья сообщила, что вместе с детьми планирует переехать в Эстонию.

    Она написала в соцсетях, что семья всегда жила в Эстонии, но временно переехала в Ростов в связи с работой мужа, передает RT.

    Теперь, по ее словам, дочерям нужно готовиться к школе, и летом семья переедет насовсем.

    В ноябре РФС продлил контракт с Карпиным до 2024 года. Он возглавляет национальную команду с 2021 года.

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    24 января 2024, 13:38 • Новости дня
    Военкор Коц: Катастрофа Ил-76 откладывает возвращение российских пленных домой
    Военкор Коц: Катастрофа Ил-76 откладывает возвращение российских пленных домой
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Согласование обмена пленными – долгий и сложный процесс, который может затянуться на несколько месяцев. Падение Ил-76 откладывает возвращение наших парней домой на неопределенный срок. При этом Киев будет всячески раскачивать инцидент в подконтрольных медиа. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный корреспондент Александр Коц. Ранее в Белгородской области рухнул самолет Ил-76, перевозивший украинских военнопленных.

    «К сожалению, крушение Ил-76 не позволит многим российским парням поскорее вернуться домой из украинского плена. Переговорный процесс по данному направлению всегда сложен. Согласование списков, обсуждение деталей передачи людей – все это решается на протяжении долгих месяцев», – сказал Александр Коц, специальный корреспондент «Комсомольской правды».

    «Учитывая полную недоговороспособность офиса Зеленского, любой обмен всегда воспринимался в качестве маленькой победы. Текущий процесс был сорван в результате катастрофы, которая, скорее всего, случилась по вине нашего противника», – отмечает он.

    «В связи с этим никакой реакции со стороны офиса Зеленского мы до сих пор и не увидели. Они наверняка продумывают способы раскачки произошедшего в подконтрольных медиа, чтобы выставить виноватой Россию», – акцентирует собеседник.

    «Очевидно, что инцидент откладывает перспективу возвращения наших парней в лучшем случае на несколько месяцев. Назвать даже примерные сроки согласования всех деталей с украинской стороной практически невозможно. Однако руководство России наверняка приложит максимум усилий, чтобы ускорить этот тяжелый процесс», – резюмирует Коц.

    Ранее в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в Минобороны РФ, всего на борту находились 74 человека. Из них – 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в регион для обмена. Кроме них на борту были шесть членов экипажа и три сопровождающих, уточнили в ведомстве.

    «Пилот смог увести горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново, борт упал в поле», – сообщило Минобороны. На место ЧП выехала комиссия Воздушно-космических сил для установления причин катастрофы.

    Самолет потерпел крушение около 11:00 мск. Незадолго до появления сообщения Минобороны губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «происшествии» в Корочанском районе и заявил, что срочно направляется на место событий.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков воздержался от комментариев по катастрофе. «Пока не могу ничего сказать, это достаточно свежая информация, будем сейчас с ней разбираться», – ответил он на просьбу прокомментировать данные.

    Депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что самолет с пленными был сбит ПВО Украины. «Руководство Украины прекрасно знало о готовящемся обмене, прекрасно знало, как военнопленные будут доставляться. Ил-76 сбит тремя ракетами Patriot или Iris-T», – сказал он.

    Украинские СМИ со ссылкой на источники в генштабе также сообщали, что трагедия с Ил-76 – это «работа ВСУ». Примечательно, однако, что после сообщений о военнопленных на борту одно из изданий отредактировало новость, убрав упоминание об ответственности страны.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу в связи с катастрофой. Он также предложил разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы.

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    24 января 2024, 09:15 • Новости дня
    Москва выразила удивление заявлениями МИД Швейцарии по Украине

    Захарова: Россия удивлена заявлениям МИД Швейцарии о поиске путей для переговоров по Украине

    Москва выразила удивление заявлениями МИД Швейцарии по Украине
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Москву удивил комментарий внешнеполитического ведомства Швейцарии о поиске путей перехода к мирному процессу по Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в эфире радио Sputnik прокомментировала итоги встречи представителей МИД Швейцарии с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях открытых дебатов Совета Безопасности ООН, отметив, что в ситуации с западными коллегами зачастую возникают разные оценки прошедших переговоров.

    «Я с удивлением обнаружила комментарии швейцарского МИД относительно того, что они находятся в поиске путей формулирования какого-то переговорного процесса по Украине», – передает ТАСС слова дипломата.

    Она подчеркнула, что заявления о мирных переговорах от стран, которые поставляют вооружения киевскому режиму, занимаются его финансированием и обучением боевиков ВСУ, – это политические манипуляции.

    Ранее Швейцария захотела провести в 2024 году мирную конференцию по Украине.

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    24 января 2024, 06:29 • Новости дня
    В контрабанде 637 кг кокаина обвинили 21-летнюю студентку из Воронежа

    В контрабанде 637 кг кокаина на общую сумму 2,5 млрд рублей обвинили 21-летнюю студентку из Воронежа

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывшей студентке медколледжа из Воронежа предъявлено обвинение в покушении на контрабанду 673 кг кокаина стоимостью более 2,5 млрд рублей, который она должна была переправить из Москвы с страны ЕС.

    «Обвиняемая вину признала, в содеянном раскаялась и сотрудничает со следствием», – сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

    Попытки реализовать в Москве оптовую партию латиноамериканского кокаина ФСБ зафиксировала в декабре 2023 года и задержала наркодельцов с поличным.

    По данным следствия, партию кокаина злоумышленники должны были вывезти в страны ЕС. Для этого из приграничных регионов в Москву приехали двое граждан России, у которых на руках был арендованный на подставное лицо автомобиль и поддельные документы - паспорт и водительское удостоверение.

    Ранее сообщалось, что в порту Петербурга нашли свыше одной тонны кокаина, ее стоимость оценивают примерно в 11 млрд рублей. Наркотики находились в контейнере из Никарагуа.

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    23 января 2024, 20:21 • Новости дня
    Лавров: Россия не собирается «бежать к Дядюшке Сэму просить прощения»
    Лавров: Россия не собирается «бежать к Дядюшке Сэму просить прощения»
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона не портила отношений с американской, потому она не станет бежать «в Вашингтон к Дядюшке Сэму просить прощения», заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Россия не портила отношения с Соединенными Штатами, сказал Лавров в ответ на вопрос CBS, передает ТАСС. По его словам, российская сторона не собирается проявлять инициативу и «бежать в Вашингтон, к Дядюшке Сэму, просить прощения и говорить, что мол, мы плохо себя вели».

    Глава российского МИД находится в Нью-Йорке для участия в дебатах СБ ООН по Ближнему Востоку и заседании по Украине. Ожидается также ряд двусторонних встреч. При этом контактов Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена не запланировано.

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    24 января 2024, 13:29 • Новости дня
    Володин: Украинцы расстреляли американскими, немецкими ракетами самолет гуманитарной миссии
    Володин: Украинцы расстреляли американскими, немецкими ракетами самолет гуманитарной миссии
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Госдума подготовит обращение к Конгрессу США и Бундестагу Германии с тем, чтобы разобраться в том, какими ракетами сбили самолет Ил-76 в Белгородской области, такое поручение дал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Володин в ходе пленарного заседания палаты обратился к главе комитета Думы по обороне Андрею Картаполову, предложив подготовить соответствующее обращение, чтобы депутаты в США и Германии «наконец-то прозрели, кого они финансируют и кому помогают», передает РИА «Новости».

    Спикер нижней палаты российского парламента подчеркнул, что поддержку Запад оказывает нацистскому режиму в Киеве, и Германия и США должны осознать свою ответственность, «а депутаты парламентов должны объявить им импичмент».

    «Своих солдат расстреляли в воздухе. <…> Пилотов наших военно-транспортного самолета, которые осуществляли гуманитарную миссию, расстреляли беззащитных. Ракетами американскими, немецкими», – заключил Володин.

    В Минобороны России сообщили ранее, что в среду в Белгородской области рухнул самолет Ил-76, на борту воздушного судна находились украинские военнопленные.

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    23 января 2024, 21:02 • Новости дня
    В Пермском крае пассажиров высадили из поезда за 50 км до станции

    Прокуратура начала проверку сообщений о не доехавших 51 км до станции в Пермском крае пассажирах

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Проводник движущегося из Томска в Адлер поезда по ошибке высадил пассажиров в Пермском крае за несколько десятков километров до их места назначения, информацию опубликовали в соцсетях, ее проверяет Приволжская транспортная прокуратура.

    Красноуфимская транспортная прокуратура проводит проверку опубликованных в соцсетях сообщений о возможном нарушении прав пассажиров при перевозке на Горьковской железной дороге в Пермском крае, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Согласно предварительной информации, 22 января поезд №115 Томск – Адлер встал на станции Щучье озеро. Проводник одного из вагонов ошибочно высадил пассажиров, которым нужно было доехать до станции Чернушка. Она находится в 51 километре от этого места.

    Ранее СК начал проверку из-за выброшенного из поезда кота под Кировом.

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    Как Россия ответит ВСУ на теракт в Донецке

    ВСУ нанесли артиллерийский удар по рынку в Донецке, погибли 25 человек. Россия призвала международное сообщество осудить теракт и пообещала поднять эту тему в Совбезе ООН. Для предотвращения ударов по Донецку необходимо отодвинуть противника подальше на запад. Российские силы взяли мощный опорный пункт ВСУ на бывшей базе отдыха «Царская охота», а также, по некоторым данным, вошли в Авдеевку. Почему закрепление в Авдеевке имеет важное значение для безопасности Донецка и какова будет здесь тактика российских сил? Подробности

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    Евроскептики становятся главной силой оппозиции в ЕС

    Представители «Альтернативы для Германии» и французской фракции «Патриоты» допустили выход обеих стран из ЕС. Данные заявления сделаны на фоне резкого роста одобрения евроскептицизма и продолжающегося экономического спада объединения. Действительно ли Берлин и Париж могут покинуть Евросоюз? И нужно ли России сохранение этой организации в будущем? Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Украина уничтожает своих пленных

      Украинская пропаганда радостно объявила об уничтожении российского военно-транспортного самолета Ил-76 над Белгородской областью. Но вскоре выяснилось, что на его борту находились 65 военнопленных, которых ВС РФ должны были передать ВСУ в рамках обмена.

    • Когда Германия выйдет из ЕС

      Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель высказалась за проведение в Германии референдума о выходе из ЕС по британскому образцу. Это может произойти в том случае, если «Альтернатива» придет к власти, в чем лично Вайдель не сомневается и даже называет сроки возможной победы.

    • Покушение Зеленского на русские земли

      Указ Владимира Зеленского об «исторически населенных украинцами территориях РФ» в Совбезе России назвали «ходом, вызванным провалом на фронте». В чем смысл этого хода? И как его нужно воспринимать – как дешевый пиар или как серьезную угрозу?

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    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

    • Самые растущие отрасли российской промышленности

      Российская промышленность переживает в последнее время бурный рост, иногда на десятки процентов в годовом выражении. Какие отрасли растут быстрее всего – в нашей инфографике

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    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

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