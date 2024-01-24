Бельгия активно взялась за антироссийские заявления и действия. Именно она предложила изъять принадлежащие России 280 млрд евро. Но эта страна – весьма уязвима, и Россия в ответ могла бы доставить бельгийцам множество неприятностей, разгребание которых заставит и их самих, и Евросоюз в целом ослабить внимание к нам и Украине.2 комментария
ЦИК направил приглашения наблюдателям на выборы президента России в 95 стран
Памфилова: Приглашения наблюдателям на выборы президента России направлены в 95 стран
Центризбирком России разослал приглашения для наблюдения за выборами президента РФ в 95 стран, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
Она уточнила, что ожидается приезд от 500 до тысячи наблюдателей. Приглашения направлены партнерам на основе двусторонних соглашений, на основе взаимодействия с национальными избирательными комиссиями – организаторами выборов в этих странах, передает ТАСС.
Памфилова отметила, что ЦИК ощущает очень высокий интерес к предстоящим выборам президента.
Глава комиссии добавила, что международные наблюдатели смогут посетить любой регион России на свое усмотрение.
Со своей стороны, ЦИК гарантирует «максимально благожелательный, открытый процесс» и благоприятные условия для наблюдателей.
Напомним, выборы президента России пройдут 15-17 марта.