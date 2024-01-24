ЦИК направил приглашения наблюдателям на выборы президента России в 95 стран

Памфилова: Приглашения наблюдателям на выборы президента России направлены в 95 стран

Tекст: Елизавета Шишкова

Она уточнила, что ожидается приезд от 500 до тысячи наблюдателей. Приглашения направлены партнерам на основе двусторонних соглашений, на основе взаимодействия с национальными избирательными комиссиями – организаторами выборов в этих странах, передает ТАСС.

Памфилова отметила, что ЦИК ощущает очень высокий интерес к предстоящим выборам президента.

Глава комиссии добавила, что международные наблюдатели смогут посетить любой регион России на свое усмотрение.

Со своей стороны, ЦИК гарантирует «максимально благожелательный, открытый процесс» и благоприятные условия для наблюдателей.

Напомним, выборы президента России пройдут 15-17 марта.