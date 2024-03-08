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    8 марта 2024, 14:20 • В мире

    Байден провалил попытку консолидации американцев вокруг себя

    Эксперты назвали последствия, к которым может привести обращение Байдена к Конгрессу

    Байден провалил попытку консолидации американцев вокруг себя
    @ Sipa USA/Reuters

    Tекст: Алёна Задорожная

    В США раскритиковали ежегодное послание американского президента Джо Байдена «О положении страны». По мнению оппонентов главы Белого дома, выступление было «антиамериканским» и «стало позором» для страны. Эксперты же отмечают, что Байден своей речью скорее добился раскола в обществе, нежели его консолидации.

    Президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с ежегодным посланием «О положении страны». Среди прочего он заявил, что решительно настроен не задействовать войска США на Украине. «Они не просят американских солдат. На самом деле американские солдаты не будут в войне на Украине, и я решительно настроен продолжать в том же духе», – сказал Байден.

    Он добавил, что Киев сможет победить в конфликте с Москвой, если Соединенные Штаты поддержат Украину и предоставят ей «оружие, необходимое для самозащиты», поэтому призвал Конгресс поддержать решение американской администрации о выделении Киеву нового пакета помощи. Байден также обратился к российскому президенту Владимиру Путину и подчеркнул, что «мы не отступим, мы не преклонимся».

    Также Байден заявил, что США не ищут конфликта с Китаем. «Мы хотим конкуренции с Китаем, не конфликта... Мы в самом лучшем положении для того, чтобы выиграть в XXI веке в конкуренции с Китаем или любой другой страной», – добавил он.

    Примечательно, что о защите южной границы Штатов президент заговорил лишь в последние 15 минут выступления. А ведь именно эта тема уже некоторое время является своего рода камнем преткновения в Конгрессе и Сенате при обсуждении бюджета. Как пишут «Известия», по мнению Байдена, миграционный кризис нельзя разрешить установкой «сплошной стены» между Соединенными Штатами и Мексикой, поскольку это противоречит «истинно американскому духу свободы».

    Вместо этого президент предложил не «разделять семьи», а улучшить контроль на пропускных пунктах, в том числе установить совершенные системы досмотра. Конгрессмен от республиканцев Мэтт Розендейл раскритиковал президента за то, что столь острой теме было отведено время лишь в конце обращения.

    Выступление Байдена не понравилось и его главному сопернику по предвыборной гонке – Дональду Трампу. Тот назвал обращение позором для Америки. По словам экс-президента, речь была преисполнена гневом, лишена сострадания и стала «худшей речью о положении союза, когда-либо произнесенной».

    В аналогичном ключе слова президента прокомментировал и журналист Такер Карлсон. Он назвал Байдена «жестоким и злобным демагогом», а еще «дряхлым стариком», а также выразил уверенность в том, что Байдену не удастся одержать победу на честных выборах, однако СМИ не хотят этого видеть и признавать.

    Ряд аспектов выступления Карлсон назвал «бредом сумасшедшего». Он также подчеркнул, что президент быстро дал понять, что главным его приоритетом является отправка новых миллиардов долларов на Украину, но этот приоритет не имеет к США никакого отношения.

    В Америку вторгаются наркокартели, захватывающие на юге страны огромные территории, деградирует экономика, разрушаются школы, есть такие, где «дети вообще не могут читать», перечислил Карлсон, отметив, что все это в список приоритетов Белого дома не входит.

    Любопытно, что во время выступления Байдена у здания Конгресса собралась толпа протестующих. Недовольные граждане обвиняли главу Белого дома в военных преступлениях и геноциде. Однако, судя по всему, в администрации президента были готовы к подобному развитию событий. Во всяком случае, на это указывает забор, который установили вокруг Капитолия.

    Как отмечают эксперты, изначально суть выступления Байдена должна была сводиться к консолидации американцев вокруг президента. Однако тот не справился с поставленной задачей и лишь усилил раскол в обществе.

    «Речь была без преувеличения странной. Считается, что обращение – это момент, призванный консолидировать страну вокруг президента. По идее, глава Белого дома должен был говорить о достигнутых успехах и презентовать свою стратегию на будущее. Но этого не случилось», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Все выступление было посвящено тому, какой плохой Трамп. Байден винил его буквально во всем – и в том, что Конгресс не выделяет деньги на Украину, и в неразрешенном миграционном кризисе, и в последствиях сокращения налогов в период правления Трампа, и в росте госдолга», – перечислил собеседник. По мнению спикера, выступление было призвано перезапустить президентскую кампанию Байдена, с которой «есть большие проблемы из-за низких рейтингов». «Вряд ли у него получится осуществить задуманное.

    Все же официальное государственное мероприятие – это не место для того, чтобы кидаться оскорблениями и обвинениями в адрес своего оппонента на протяжении практически всего часа»,

    – пояснил он. Дудаков подчеркнул, что Байден фактически «попытался снять с себя ответственность за нынешние кризисы в США» и переложить ее на Трампа. «Любопытно, что действующий глава Белого дома даже не называл экс-президента по имени, ограничившись лишь формулировкой «мой предшественник», – добавил он.

    О том, что обращение президента США к Конгрессу традиционно должно быть консолидирующим, говорит и Борис Межуев, американист, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ. «Принято, что выступление направлено не только на сторонников действующего главы государства, но и на оппонентов. Однако очевидно, что слова Байдена о невыделении денег Украине были укором спикеру Джонсону», – замечает он. «Более того,

    Байден продемонстрировал, что сидящие в зале республиканцы – явные противники, которые мешают США сыграть желаемую роль на международном ринге. И это также выглядит неуместным»,

    – указывает собеседник. «Кажется, что отношение к подобным приемам президента в обществе будет противоречивым. Возможно, часть сторонников-демократов мобилизуются вокруг идеи о том, что Байден – лучший кандидат. Другое дело, что он окончательно перестал играть роль объединителя нации», – считает аналитик.

    «Теперь президент в сознании многих стал своего рода раскалывателем. Как эта смена имиджа подействует на колеблющегося избирателя, сказать сложно. Байдена во многом выбирали на пост главы государства за счет его образа человека, способного консолидировать страну, гарантировать спокойную жизнь, однако он предстал совсем в другом свете. И это может стать его большой ошибкой», – заключил Межуев.

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