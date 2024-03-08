Срок эксплуатации современных энергоблоков российского производства составляет 60 лет, а при продлении сроков эксплуатации – до 100 лет. И как минимум в течение этого периода энергетические связи между странами прерваться не могут.3 комментария
Трамп назвал обращение Байдена к конгрессу позором для США
Бывший президент США Дональд Трамп назвал выступление Джо Байдена перед конгрессом с докладом «О положении дел в стране» позором для Америки.
«Это был позор для нашей страны», – написал Трамп в своей соцсети Truth Social, передает РИА «Новости».
По словам Трампа, выступление Байдена было преисполнено гневом, лишено сострадания и стало «худшей речью о положении союза, когда-либо произнесенной».
Ранее Трамп назвал ситуацию на южной границе катастрофой из-за политики Байдена. По словам Трампа, при Байдене в день через границу будут проходить как минимум 5 тыс. мигрантов.
Ситуация с нелегальной миграцией является предметом споров южных штатов и федерального правительства уже несколько лет.