Срок эксплуатации современных энергоблоков российского производства составляет 60 лет, а при продлении сроков эксплуатации – до 100 лет. И как минимум в течение этого периода энергетические связи между странами прерваться не могут.3 комментария
Трамп назвал ситуацию на южной границе катастрофой из-за политики Байдена
Дональд Трамп назвал ситуацию на южной границе катастрофой из-за политики Байдена
Бывший президент США Дональд Трамп назвал ситуацию на южной границе страны катастрофой из-за политики нынешнего американского лидера Джо Байдена.
«При нем граница – катастрофа, в день через границу будут проходить как минимум 5 тыс. мигрантов», – приводит ТАСС слова Трампа.
Отмечается, что ситуация с нелегальной миграцией является предметом споров южных штатов и федерального правительства уже несколько лет.