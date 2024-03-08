Срок эксплуатации современных энергоблоков российского производства составляет 60 лет, а при продлении сроков эксплуатации – до 100 лет. И как минимум в течение этого периода энергетические связи между странами прерваться не могут.3 комментария
Байден настроен не задействовать войска США на Украине
Байден заявил, что решительно настроен на то, чтобы не задействовать войска США на Украине
Президент США Джо Байден заявил, что решительно настроен не задействовать войска США на Украине.
«Они не просят американских солдат. На самом деле американские солдаты не будут в войне на Украине, и я решительно настроен продолжать в том же духе», – сказал Байден, выступая в четверг вечером перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием «О положении страны», передает ТАСС.
Байден добавил, что Киев сможет победить в конфликте с Москвой, если Соединенные штаты поддержат Украину и предоставят ей «оружие, необходимое для самозащиты», поэтому призвал Конгресс поддержать решение американской администрации о выделении Украине нового пакета помощи.
«Если Соединенные Штаты отступят сейчас, то это поставит Украину под угрозу», – подчеркнул он.
Байден также обратился к российскому президенту Владимиру Путину и заявил, что «мы не отступим, мы не преклонимся».