Байден настроен не задействовать войска США на Украине

Байден заявил, что решительно настроен на то, чтобы не задействовать войска США на Украине

Tекст: Денис Тельманов

«Они не просят американских солдат. На самом деле американские солдаты не будут в войне на Украине, и я решительно настроен продолжать в том же духе», – сказал Байден, выступая в четверг вечером перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием «О положении страны», передает ТАСС.

Байден добавил, что Киев сможет победить в конфликте с Москвой, если Соединенные штаты поддержат Украину и предоставят ей «оружие, необходимое для самозащиты», поэтому призвал Конгресс поддержать решение американской администрации о выделении Украине нового пакета помощи.

«Если Соединенные Штаты отступят сейчас, то это поставит Украину под угрозу», – подчеркнул он.

Байден также обратился к российскому президенту Владимиру Путину и заявил, что «мы не отступим, мы не преклонимся».