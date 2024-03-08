Байден: США не ищут конфликта с Китаем

Байден заявил, что США не ищут конфликта с Китаем и готовы выиграть конкуренцию с ним

Tекст: Денис Тельманов

«Мы хотим конкуренции с Китаем, не конфликта... Мы в самом лучшем положении для того, чтобы выиграть в XXI веке в конкуренции с Китаем или любой другой страной», – заявил Байден во время выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием «О положении страны», сообщает РИА «Новости».

Ранее Байден заявил, что решительно настроен на то, чтобы не задействовать войска США на Украине.

Он подчеркнул, что Киев «не просит американских солдат», поэтому американских солдат «не будет на Украине».

Байден добавил, что Киев сможет победить в конфликте с Москвой, если Соединенные штаты поддержат Украину и предоставят ей «оружие, необходимое для самозащиты», поэтому призвал Конгресс поддержать решение американской администрации о выделении Украине нового пакета помощи.