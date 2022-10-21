Будет ли толк от запрета ЛГБТ-пропаганды

Взгляд
21 октября, пятница  |  Последнее обновление — 12:34  |  vz.ru
Разделы

Российская нефть отбила атаку США

Идея США с потолком цен на российскую нефть изначально была провальной Егор Алеев/ТАСС
Попытка США создать международную коалицию по введению потолка цен на российскую нефть, судя по всему, провалилась. Вашингтону так и не удалось найти влиятельных сторонников этой идеи за пределом западных государств. Почему же ни Китай, ни Индия, ни Саудовская Аравия явно не горят желанием лишить Россию дополнительных нефтяных доходов? Подробности...
Перейти в раздел…

Германия прошла пик русофобии

«Их сначала насилуют несколько дней, а потом под дулом «Калашникова» заставляют ставить крестики в листках», – заявила Бербок REUTERS/Benjamin Westhoff
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок вступила в заочный спор с бывшим канцлером Ангелой Меркель. Глава немецкой дипломатии считает, что весь период сотрудничества с Россией был ошибкой и что безопасность Европы нужно выстраивать не вместе с РФ, а от нее. Бербок называют самым популярным политиком Германии. Но есть надежда, что пик неадекватности немецкой властью всё же пройден. Подробности...
Перейти в раздел…

Три сценария нападения ВСУ на Херсон

Российская армия уже готова к битве за Херсон, атака ВСУ здесь не окажется внезапной Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Похоже, битва за Херсон начинается – ВСУ перешли в наступление с северной стороны. Это, впрочем, не единственное направление возможных атак Украины на один из новых российских областных центров. Где еще могут быть нанесены удары и что делают российские войска, чтобы их отразить? Подробности...
Перейти в раздел…

Арабы делают еще один шаг навстречу Москве и против Америки

Саудовская Аравия продолжает ссориться с США Balkis Press/
ABACAPRESS.COM/Reuters
Все больше сигналов о том, что один из когда-то ключевых союзников США – Саудовская Аравия – идет наперекор интересам Вашингтона. И более того, хочет присоединиться к крупному геополитическому блоку, проводящему ярко независимую от США политику. О чем идет речь и какое отношение это имеет к России? Подробности...
Перейти в раздел…

Две причины трагедии с крушением Су-34 в Ейске

Трагедия с крушением Су-34 связана с проблемой урбанизации вблизи аэродромов Виталий Тимкив/РИА Новости
СК рассматривает в качестве основной версии крушения Су-34 в Ейске техническую неисправность военного самолета. Однако, по мнению экспертов, большую роль в трагедии сыграла опасно близкая к аэродрому городская застройка. Был ли у летчиков шанс увести самолет от жилых домов и как следует решать проблему плотного соседства аэродромов и городов? Подробности...
Перейти в раздел…

Будет ли толк от запрета ЛГБТ-пропаганды

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Надеюсь, что кампания против пропаганды нетрадиционных отношений не превратится в преследование тех, кто эти отношения практикует. Ведь права геев, лесбиянок, трансгендеров и идеология, которая на них спекулирует – вещи разные и слабо связанные друг с другом. Подробности...

Зачем в Белоруссии создают войсковую группировку

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Почему в ситуации неочевидной угрозы Москва отправляет в Белоруссию 10 тысяч солдат, которым можно было бы найти куда более эффективное применение на фронте, где сейчас ценен каждый боец? Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Как превратить военную неудачу в большую победу

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
В ходе операции «Багратион» советское наступление продвигалось не без проблем – как и всегда на серьезной войне. Но эти проблемы не носили фатального характера. Поэтому был достигнут фантастический темп продвижения до 20 километров в сутки. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Перейти в раздел…

Лиз Трасс всё

Битва за Херсон

Совбез с военным положением: главное

Перейти в раздел…

Россиянам предложили выбрать облик отечественного скоростного поезда

На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
Подробности...

Швеция показала кадры разрушенного участка «Северного потока»

В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
Подробности...

Бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом

Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
Подробности...
Перейти в раздел…
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Британский премьер Лиз Трасс ушла в отставку через 44 дня после начала работы на этом посту. Каким был ваш самый короткий срок работы на одном месте?
  • Меньше недели

  • Меньше месяца

  • Меньше полугода

  • Меньше года

  • У меня были только длительные сроки работы на одном месте
До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
  • Полностью

  • Выборочно, с минимальным ущербом для мирного населения

  • Отказаться от подобных ударов
Как вы относитесь к тем, кто покинул Россию из-за частичной мобилизации?
  • С безразличием

  • С презрением

  • С пониманием

  • С иными чувствами (указать в комментариях)
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Совфеде призвали бойкотировать «фейкующих» представителей ООН
    Картаполов: Почти 10 тыс. мобилизованных вернули домой по разным причинам Взрыв прогремел на предприятии в Харькове Москва осудила тиражирование представителями ООН оголтелых фейков В России оценили планы Конгресса США выделить Украине 50 млрд долларов
    Кадыров показал, как спецназ «Ахмат» насмерть держит позиции на фронте Украинский военнопленный: Запад обучал ВСУ воевать в городах с 2016 года Борис Джонсон призвал поддержать его возвращение на пост премьера Белый дом захотел проверить сделки Маска на фоне его заявлений об Украине
    В результате обстрела ВСУ переправы в Херсоне погибли два сотрудника телерадиокомпании «Таврия» Глава офиса Зеленского назвал идиотами призывающих Киев к переговорам с Москвой Изображение «победившего» Трасс салата появилось на стенах парламента Британии Турция нашла способ закупать нефть из России без западного финансирования и страхования

    Главная тема


    Российская нефть отбила атаку США

    кризис власти в Британии


    Стало известно о панике Лиз Трасс перед отставкой

    «хороший троллинг»


    Илон Маск похвалил шутку Медведева про Трасс

    база в Гюмри


    Премьера Армении заподозрили в шагах по выдавливанию России из Закавказья

    Видео

    серьезный натиск


    Три сценария нападения ВСУ на Херсон

    резервы ЦБ


    Почему Россия отказывается от золота

    риск третьей мировой


    Обама хочет загнать Украину в рамки

    спецоперация на украине


    Где стоит ждать нового российского наступления

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    терпимость системы


    Ирина Алкснис: Раскол американского общества пролегает по Украине

    МОКС-топливо


    Дмитрий Винник: Российские атомщики совершили «Прорыв» за всё человечество

    экономический коллапс


    Владимир Прохватилов: В Британии планируют военный переворот

    на ваш взгляд


    Британский премьер Лиз Трасс ушла в отставку через 44 дня после начала работы на этом посту. Каким был ваш самый короткий срок работы на одном месте?
    Игорь Караулов

    Будет ли толк от запрета ЛГБТ-пропаганды

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    		21 октября 2022, 12:00

    Кажется, депутаты Государственной думы близки к тому, чтобы запретить в нашей стране пропаганду нетрадиционных отношений и отрицание традиционных семейных ценностей.

    В этой инициативе нет ничего неожиданного: коль скоро Запад разрывает связи с нами, мы вынуждены отстраиваться от него. На современном Западе, как известно, нетрадиционные ценности практически заняли место традиционных и приверженность идеологии ЛГБТ служит обязательным условием, выполнение которого позволяет человеку занять достойное место в культуре, в политике, да и в обществе в целом. Запретить распространение этих ценностей в России – значит, помимо прочего, оборвать те цепочки внешнего влияния, которые выстраивались в последние десятилетия прежде всего в таких областях, как общественный активизм, правозащита, благотворительность, искусство и литература.

    Но дело, конечно, не только в том, что наши законодатели стремятся следовать принципу «посмотри на Запад и сделай наоборот», хотя «наоборот» в данном случае – это движение навстречу нашим союзникам на Востоке, которые ждут от нас консервативной трансформации. Нам самим жизненно необходим долговременный поворот к традиционным ценностям – без него мы не выживем как цивилизация, да и просто вымрем физически.

    Мне не кажется разумной бытовая гомофобия и вообще дискриминация человека в зависимости от особенностей его личной жизни. В конце концов, это не по-христиански – кичиться тем, что «я не таков, как этот мытарь».

    Проблемы с личной жизнью в том или ином виде есть в России у многих, и здесь от общества требуется бережная поддержка, а не укор. Я надеюсь, что кампания против пропаганды нетрадиционных отношений не превратится в преследование тех, кто эти отношения практикует. Но ведь права геев, лесбиянок, трансгендеров и идеология, которая на них спекулирует – вещи разные и слабо связанные друг с другом. Такая идеология направлена на контроль над большинством общества под предлогом защиты меньшинств, а в последнее время служит еще и инструментом давления в международных отношениях. И нанести удар нужно именно по этим идеологическим спекулянтам.

    Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Отдельный вопрос – работоспособность предполагаемого закона. Если говорить в общих чертах, сейчас предлагается расширить действие того закона, который существует у нас уже девять лет – о защите детей от информации, «пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения». Теперь такой закон будет защищать не только детей, но и население в целом. Но, как мне кажется, здесь очевидны две вещи. Во-первых, если мы считаем, что эта информация опасна, то она опасна прежде всего для детей, а не для уже сформировавшихся взрослых людей; иными словами, уже существующий закон должен был выполнить львиную долю работы на этом поле. Во-вторых, новый закон потребовался именно по той причине, что прежний закон плохо работает.

    В самом деле, депутат Александр Хинштейн, например, говорит о нашумевшей гомоэротической книге «Лето в пионерском галстуке» как об одном из аргументов в пользу нового запрета. А ведь с этой книгой, явно относящейся к категории «пропаганда ЛГБТ» и явно предназначенной для несовершеннолетних, давным-давно должны были разобраться по существующему закону. Но вот почему-то не разобрались. Где гарантия, что новое законодательство окажется более действенным?

    Хинштейн отвечал на претензию Российского книжного союза, который подверг сомнению законодательную инициативу. По мнению РКС, есть риск запрета классических произведений, в том числе включенных в школьную программу, в которых моралисты могут разглядеть попирание традиционных семейных ценностей. Казалось бы, ответ понятен: классика есть классика, никуда она не денется, а вот тексты, специально написанные, чтобы поймать хайп на пикантной теме, стоило бы остановить на пути к читателю. Однако возникает вопрос: предположим, передовой режиссер экранизирует «Евгения Онегина» и творчески вписывает в него интимную связь между Онегиным и Ленским. Не окажется ли такой эксперимент под защитой авторитета классики?

    Конечно, информацию на тему ЛГБТ нельзя полностью изъять из общественного оборота. Но было бы правильно, если бы она, подобно наркотическим веществам, распространялась только «по медицинским показаниям» среди тех, кому она действительно необходима. В то же время было бы важно создать такую обстановку, в которой на этой теме нельзя было бы делать коммерцию, моду, ажиотаж. Обстановку, которая исключала бы формирование вокруг этой темы структур влияния и тем более господства.

    Для подобного регулирования информационных потоков у государства есть не только запретительные инструменты. Запрет, даже если он работает, оставляет после себя вакуум, который заполняется какими-то нелегальными способами, поскольку современную информационную среду, как мы знаем, стопроцентно контролировать невозможно. Нужны и позитивные действия. Если государство хочет продвигать традиционные ценности, оно должно больше вкладываться в их пропаганду, а сама эта пропаганда должна быть более увлекательной.

    Эти ценности не исчерпываются максимой «брак – это союз мужчины и женщины». Например, труд – одна из главных традиционных ценностей. Когда-то в советское время героев труда приглашали в качестве почетных гостей на новогодние телевечера – на те самые «голубые огоньки». Предположим, что мы наконец решимся выгнать из телевизора людей  сомнительного таланта. А кто вместо них появится? Не мешало бы освободившееся экранное время и пространство посвятить пропаганде труда как традиционной ценности.

    То же самое касается такой традиционной ценности, как защита Отечества. Нужно раскручивать героев СВО. Такой герой должен стать гендерной моделью и примером для подражания. Он ведь очевидным образом лучше, достойнее, просто его надо как следует показать, рассказать о нем.

    Наконец, образ материнства не как безысходной общественной повинности, а как осмысленного счастья и сознательного выбора, тоже должен быть показан людям. Красивые и счастливые, умные и талантливые матери четверых, пятерых детей – они же есть, и они заслуживают того, чтобы занять в информационном поле место мутных и неумных тиктокеров.  

    Таким образом, запрет на пропаганду нетрадиционных ценностей сам по себе создает лишь предпосылку для нашего возвращения к традиции.     

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •