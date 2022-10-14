Европу может спасти альянс Италии, Франции и Германии

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14 октября, пятница  |  Последнее обновление — 12:21  |  vz.ru
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Америка испугалась низкого потолка цен на российскую нефть

США установили относительно высокую предельную цену на российскую нефть Егор Алеев/ТАСС
Предложенный США потолок цен на российскую нефть удивляет своим высоким уровнем. 60 долларов за баррель с лихвой покрывает не только себестоимость добычи, но и позволяет зарабатывать нашим нефтяникам. Откуда взялась такая щедрость от американцев, чем ответит Россия и как отреагируют главные покупатели российской нефти – Индия и Китай?  Подробности...
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НАТО начинает на Украине войну на истощение

ВСУ сейчас опираются на поддержку военно-промышленных комплексов ведущих стран НАТО REUTERS/Oleksandr Ratushniak
США со своими союзниками меняют тактику на Украине – они пытаются втянуть Россию в затяжной конфликт «на истощение». С этой целью американский ВПК увеличивает в разы выпуск боеприпасов, чтобы нарастить их поставки Киеву. На какие еще провокации готов пойти Запад в противостоянии с Россией? Подробности...
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Как в Красной армии исправляли ошибки в мобилизации

В Великую Отечественную были мобилизованы десятки миллионов человек Рафаил Мазелев/ТАСС
«Развал и запущенность в ряде военкоматов учета военнообязанных и антигосударственная практика при призыве в армию». Так звучит цитата из малоизвестного приказа Великой Отечественной, касающегося мобилизации 1941-1942 годов. Некоторые ситуации и рецепты тех давних времен даже сегодня выглядят актуальными. Подробности...
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США обнародовали новые методы борьбы с Россией

В стратегии нацбезопасности упор сделан на развитие американского «гиперзвука» US Air Force
Администрация Байдена опубликовала свою стратегию нацбезопасности. Главными угрозами Соединенным Штатам названы «имперские амбиции» России и растущая мощь Китая. В документе описано, как Вашингтон собирается противостоять Москве и Пекину. Одновременно Пентагон впервые за 40 лет принял новое «Полевое руководство». Как взаимосвязаны эти два документа? Подробности...
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Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру. Подробности...
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Европу может спасти альянс Италии, Франции и Германии

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Надежду на самостоятельность Европы дают два фактора: растущий риск ядерной войны и приближающаяся самая холодная в истории ЕС зима. Подробности...

Почему мы не злорадствуем над Украиной

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Мы не мстим, поэтому наша армия не занимается и не будет заниматься террором против мирных жителей, а лозунг «убей украинца» никогда не станет у нас популярным. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Австрия остается связным между ЕС и Россией

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Австрия не принадлежит к числу пророссийских стран, но на фоне других в ЕС смотрится вполне умеренно. Австрийцы стремятся играть роль главных переговорщиков с Россией. Поэтому стоит внимательно следить за австрийской политикой. Но не питать лишних иллюзий. Подробности...
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Ядерный удар по Украине и ответ НАТО

Антироссийская резолюция ООН. Что думать?

Как спецоперацию изменит зима

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Россия нанесла массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины

В понедельник стало известно о массированном ракетном ударе по военной и гражданской инфраструктуре Украины. Наибольшее число прилетов высокоточных снарядов пришлось по объектам на территории Киевщины и Львовщины. Минобороны России сообщило, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены
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Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Примет ли армия Белоруссии непосредственное участие в спецоперации на Украине?
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Стоит ли в ответ на запрет на Украине российской музыки ввести аналогичные меры против украинской музыки в России?
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    Камран Гасанов

    Европу может спасти альянс Италии, Франции и Германии

    Камран Гасанов
    старший преподаватель РУДН
    		14 октября 2022, 12:02

    Европа с момента первых зачатков интеграции живет с комплексом неполноценности. Две мировые войны обескровили лидеров – Германию, Францию, Италию и Великобританию. С 1945 года, словно нож к горлу, к Германии приставлено ядерное оружие США, американские военные базы. АНБ прослушивает канцлеров и депутатов Бундестага. В таком же незавидном положении Италия. Американские истребители вылетали именно с Сицилии, когда уничтожали полезный для Италии своими нефтегазовыми ресурсами режим Каддафи. У Франции и Великобритании дела чуть лучше,  обе – ядерные державы с постоянными креслами в Совете Безопасности. Однако и они члены НАТО во главе с США. Последние военные операции – интервенцию в Ливии и бомбардировки войск Асада – они проводили вместе с США.  

    Несмотря на это, разговоры о независимости, «эмансипации» и создании самостоятельной армии идут давно. Они начались в 2003 году, когда Жак Ширак и Герхард Шредер сказали решительное «No» оккупации Ирака. Позднее появилась и законодательная база. Лиссабонский договор 2009 года закрепляет координацию внешней и оборонной политики стран – членов ЕС. Он вселил определенную надежду на независимость Европы. Однако «арабская весна» и Евромайдан вернули окрыленную Европу в лоно Pax Americana. На протесты против «диктаторов» нужно было реагировать совместно, всем Западом, а после крымских событий 2014 года Байден и Керри заставили ЕС ввести санкции против России.

    Спустя восемь лет Евросоюз по-прежнему находится в капкане. Ослабленный потерей Великобритании (Brexit) и пандемией коронавируса он вынужден опустошать свои нефтяные, денежные и оружейные склады, чтобы поддерживать «украинскую демократию». Возможно, на этот раз стимулов у Евросоюза действовать активнее больше, чем в 2014 году, однако факт давления тоже налицо. Показательный момент: ключевая страна ЕС – Германия – объявила о поставках тяжелого вооружения Украине только после встречи министров обороны стран НАТО на американской военной базе Рамштайн в Западной Германии.

    Хотя в вопросе санкций Европа и сама активничает, и большинство стран (кроме Словакии, Чехии и Венгрии) сошлось во мнении, что надо вводить угольное, нефтяное и чуть позднее газовое эмбарго против России, США тем не менее здесь играли не последнюю роль. Наиболее активные сторонники эмбарго – преданные сателлиты Вашингтона в Прибалтике и Польше. В целом все идет по плану Вашингтона. ЕС уже обозначил дедлайны для санкций по энергоносителям: уголь у России он уже не покупает, на нефть действует частичное эмбарго, с 31 декабря вступит в силу полноценное нефтяное эмбарго. С газом сложнее – ЕС не знает, чем заменить 40% своего импорта. И тогда в дело пошла сила. Уже всем очевидно, что «Северный поток» взорвали США.

    ЕС напоминает струны скрипки. Дядя Сэм все больше и больше натягивает их в расчете получить идеальный звук. Но чем дальше, тем больше шансов, что струна лопнет. Одна уже лопнула. На последних выборах в Италии к власти пришла, как их называют либералы, «фракция фашистов» – триумвират правых партий Мелони, Берлускони и Сальвини. Все они евроскептики, а Берлускони и Сальвини – еще и «русофилы». Так как партия Мелони «Братья Италии» имеет большинство, и она поддерживает санкции, вряд ли Италия будет с ходу бойкотировать решения НАТО и ЕС. Однако новому премьеру придется ориентироваться на младших партнеров – так что внешняя политика Италии станет менее проукраинской. Не исключены также конфликты с Брюсселем на почве несоблюдения европейских демократических ценностей (например, в вопросе ЛГБТ).

    Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

    Любопытно, что взрывы на «Северном потоке» произошли сразу после выборов в Италии, накануне присоединения Россией четырех бывших украинских областей и заседания постпредов стран ЕС на тему введения потолка цен на российскую нефть. США делают все, чтобы установить железный занавес между Европой и Россией. Вашингтон не хочет вписываться в боевые действия на Украине, отказывает ей во вступлении в НАТО, опасаясь ядерной дубинки, которая может ударить и по Соединенным Штатам. Однако Пентагон и Госдеп обещают помочь ВСУ в «возврате потерянных территорий». Россия готова к переговорам, Турция делает все, чтобы мир состоялся. Вполголоса об этом говорят Шольц и Макрон. Однако взрыв на «Северном потоке» и поощрение ВСУ к активным действиям (в том числе через выделение 12 млрд долларов военной помощи) ставят ЕС в патовую ситуацию. И мириться трудно, и воевать опасно. Лишенная русского газа Германия может потерять последние остатки суверенитета, если начнет закупать дорогой американский СПГ.

    В этой сложной ситуации у континентальной Европы остается два выхода. Либо она и дальше идет на поводу у США и полностью теряет независимость, либо дает отпор Seapower. Потенциально «новая Италия» может сформировать коалицию внутри ЕС с участием зависимых от российской нефти стран Восточной Европы – Словакии, Венгрии и Чехии, попросивших для себя исключение из-под эмбарго. К ней может подключиться Макрон, рассчитывающий на диалог. Когда будет сильная опора, Шольц будет чувствовать себя увереннее перед американо-польско-украинским давлением и будет рад примкнуть к новой коалиции. Европейцы понимают, что в случае ядерной войны, которая буквально висит в воздухе, первыми пострадают они, а не Америка. Зеленский становится бесконтрольным, призывая НАТО нанести превентивный ядерный удар по России.

    Надежду на самостоятельность Европы дают два фактора: растущий риск ядерной войны и приближающаяся самая холодная в истории ЕС зима. В ноябре, на саммите G20, будет уникальная возможность поговорить с глазу на глаз с Путиным, возможно, даже заложить основы урегулирования кризиса на Украине. Россия уже обозначила свои красные линии. Путин объявил, что Москва готова к переговорам. Мяч теперь на стороне Киева. Если Зеленский не готов остановиться, и его не может остановить Байден, помочь может лишь единый, крепкий и независимый франко-германо-итальянский альянс. После выборов в Конгресс, на которых, судя по всему, победят республиканцы, и требований от ЕС нести большее бремя поставок оружия Украине, стимулов у Евросоюза притормозить эскалацию будет еще больше.

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