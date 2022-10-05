Завоюют ли глобалисты Сербию

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5 октября, среда  |  Последнее обновление — 09:19  |  vz.ru
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Китай научился зарабатывать на энергетических бедах Европы

Китай перешел на более дешевый уголь, а дорогой СПГ перепродает Европе dpa/picture-alliance/TASS
Пекин нашел необычный способ заработать на энергетическом кризисе, который переживает Евросоюз. Он активно перепродает американский СПГ Европе, зарабатывая на этом сотни миллионов долларов на одной только партии. Скорее всего, так же он поступает и с российским СПГ. И это лишь одна выгода Китая. Какие еще преференции он получает от российско-европейского конфликта? Подробности...
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«План Маска» не подходит для России

«С высокой вероятностью таким в конце концов и будет исход. Вопрос только в том, сколько людей погибнет до этого» REUTERS
Самый богатый человек мира Илон Маск выразил мнение, что Украину может спасти только договор с Россией – отказ от Крыма и, скорее всего, от других вошедших в состав РФ территорий. В Киеве этот «план капитуляции» тут же отвергли в пользу обострения конфликта. Но заявления о том, что он «пророссийский», не правда. России «план Маска» тоже не подходит.  Подробности...
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Как Сталин боролся с расстрелами в Красной армии

История Великой Отечественной до сих пор содержит малоизвестные страницы Ольга Ландер/РИА Новости
4 октября исполняется годовщина одному из самых знаковых, но малоизвестных приказов Сталина. В Красной армии во время Великой Отечественной происходили массовые случаи «незаконных расстрелов и рукоприкладства». Сталин решил лично положить конец этим репрессиям. За что и почему советские командиры лично расстреливали подчиненных? Подробности...
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Чего ждать от нового украинского корвета в Черном море

Корвет «Гетман Мазепа» спущен на воду, но еще будет достраиваться Скриншот из видео
После погрома, устроенного ВС РФ украинскому флоту, он пытается восстанавливаться. В Турции для ВМС Украины спущен на воду корвет «Гетман Мазепа». Что несет вероятное появление нового украинского корабля в Черном море? Подробности...
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Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
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Завоюют ли глобалисты Сербию

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Кто будет воспитывать сербских детей – ЛГБТ-активисты или Церковь – пока не ясно и решается в споре между сербской общественностью и международными организациями. Подробности...

Как появились и исчезли олигархи

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Черный октябрь 1993 года в Москве давно стал историей, однако под годовщину расстрела парламента 3-4 октября 1993 года не лишним будет вспомнить некоторые страницы тех мрачных дней. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Задача театра – быть со страной

Кирилл Крок
Кирилл Крок, директор театра им. Евгения Вахтангова
Ни я, ни артисты Театра Вахтангова никогда не подписывали коллективные письма против проведения спецоперации. Никто из артистов, а это труппа, 120 человек, никуда не уехал. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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«План Маска» России не подходит

Сербы за русофила, болгары – как обычно

Каковы новые границы России

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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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На бывшей Украине проходят референдумы о вступлении в состав России

В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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    Завоюют ли глобалисты Сербию

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		5 октября 2022, 08:56

    Ряд новостей, которые могут иметь значение для нашего будущего – и будущего всего мира – приходят из Сербии, где европейские структуры пытаются продавить, против воли абсолютного большинства сербов, идеологическое и культурное переформатирование этой страны.

    Сербская Православная Церковь и консервативные партии обратили внимание на продвижение ЛГБТ-идеологии в учебниках по биологии и социологии; теперь пособия подлежат проверке, в стране развернулась оживленная дискуссия. Это не изолированное событие, а часть широкого противостояния – совсем недавно «Хельсинкский комитет по правам человека в Сербии» выпустил обращение с требованием «соблюдать Конституцию и принципы светскости и отменить религиозное образование в государственных школах Сербии, чтобы обеспечить предпосылки для членства страны в ЕС».

    В этом документе Сербская Православная Церковь названа «нетерпимой, антидемократической и закрытой» организацией, которая «не может и не должна» воспитывать детей, а лучшее общество начинается со строгого отделения церкви и религии от науки и государства». Кто будет воспитывать сербских детей – ЛГБТ-активисты или Церковь – пока не ясно и решается в споре между сербской общественностью и международными организациями.

    Со стороны глядя, такое упорное желание навязать сербам то, чего они явно не хотят, может показаться странным. Зачем идти на конфликт и отталкивать людей? Но за этим странным поведением стоят определённые вполне рациональные цели – которые нам стоит рассмотреть.

    Продавливание всех этих гротескных, причудливых извращений, мужиков в тяжелом гриме и кричаще-безвкусных женских платьях, «операций по перемене пола», то есть, фактически, нанесении увечий несчастным юношам (или, гораздо чаще, девушкам) которых убедили, что их обычные подростковые проблемы вызваны тем, что они «родились в теле не того пола» – все это выглядит как какой-то шабаш ведьм, фильм ужасов, мрачное, инфернальное безумие. Но в каждом безумии есть своя логика.

    Фото: Xinhua/Global Look Press

    Те, кто продвигает все это, отнюдь не являются людьми, обезумевшими на почве больных страстей – напротив, они очень рациональны, их стратегия и методы хорошо продуманы. Среди них самих очень немного людей, страдающих половыми отклонениями. Продвижение больных страстей – это не цель, это средство. Целью, как всегда, является власть над людьми и народами. Любая идеология является средством утверждения власти и контроля – а настоящая власть в очень малой степени опирается на прямое насилие. Она носит прежде всего культурный и психологический характер.

    Принуждение меняет внешнее поведение людей – но они могут восстать, как только оно ослабнет. Чтобы приобрести прочную власть, нужно изменить самого человека – его сознание, культуру и идентичность. Нужно разрушить то, во что люди верили до этого, кем они себя считали, ту систему ценностей, из которых они исходили.

    Если у вас есть религия, национальность, семья, история, все то, что наделяет вашу жизнь смыслом, достоинством и единством с ближними, международным центрам власти трудно вами манипулировать. Из вас практически невозможно сделать гражданина дивного нового мира, который они хотели бы создать. Поэтому все это нужно у вас отобрать.

    Но как? Предыдущий грандиозный проект переустройства человечества – большевизм – опирался на массовое насилие. Разрыв исторического преемства, лишение людей их истории и религии – все совершалось очень большой кровью. Но у глобалистской элиты нет на это ресурсов. К тому же прямое принуждение могло бы вызвать яростный отпор с непредсказуемыми результатами. Был найден гораздо менее кровавый – и более эффективный – способ разрушения. И тут, собственно, несчастные люди с половыми расстройствами оказались подходящим инструментом. Можно было бы использовать и не их – просто они гораздо удобнее.

    Все традиционные религии – и культуры – высоко ценят семью. Они все исходят из того, что мощная сексуальная энергия, заключенная в человеческой природе, имеет свое предназначение – формирование прочных союзов между мужчинами и женщинами, в которых они учатся любви, верности и хранению взаимных обязательств, союзов, в которых рождаются и получают воспитание дети. Те культуры, которые не ценили семью, просто не дожили до наших дней.

    Чтобы разрушить человеческие религии и культуры изнутри, нужно постепенно поменять плюс на минус. Приучить людей к мысли, что верная любовь между мужем и женой – это нечто плохое, «гетеронормативизм», материнство достойны порицания, потому что планета и так перенаселена, а людей с детства нужно приучать к сексуальным экспериментам, которые сделают формирование нормальной семьи как можно менее вероятным. Потому что семья требует усилий – преданности друг другу, терпения, жертвы, в семье мы учимся любить, а это всегда трудно. Современное «просвещение» убеждает детей и подростков, что половое удовлетворение – это что-то вообще не связанное с любовью или верностью. Что они могут (если не сказать, обязаны) стремиться к сексу в его максимально механизированном, обезличенном и обесчеловеченном виде.

    В этом случае традиционная (в том числе, религиозная) культура успешно демонизируется в глазах юного поколения, как невыносимо угнетательская – ведь она требует контролировать свои импульсы и откладывать удовлетворение. Один из самых мощных импульсов в человеческой природе – половой – извращается и ставится на службу политического проекта, цель которого полностью разрушить национальную и религиозную идентичность всех народов, чтобы слить их глобалистской утопии. Подчеркнутая гротескность и абсурдность этой идеологии, ее внешние проявления, вызывающие физиологическую тошноту – все это тоже вполне рационально и служит продуманным целям.

    В тоталитарных культах людей часто заставляют делать что-то подчеркнуто нелепое, безумное и унизительное. Это может показаться глупым – ведь так можно оттолкнуть потенциальных адептов – но это отлично работающий прием. Люди, которые оказались втянуты во что-то явно глупое и дурное, вынуждены для себя это оправдывать – так уж устроена человеческая психология. Не «меня заставили, потому что слабый и неразумный человек», а «наконец-то я понял правду этого великого учения».

    Люди, которые под давлением согласились верить в реальность однополых браков и беременных мужчин, быстро переходят от согласия под давлением к самой горячей, искренней убежденности и острому негодованию на «гомофобов» и «трансфобов», и, конечно же, на Церковь и вообще любые традиционные институты, которые не принимают того, что уже приняли они. Но чтобы провернуть такое психологическое переформатирование целых народов, нужно подчинить себе образование и выдавить из общественного поля Церковь – чем, собственно, глобалистские структуры и занимаются в Сербии. Хотя, конечно, далеко не только в Сербии. Везде, куда они могут добраться. Но в Сербии – и этому можно порадоваться – они натыкаются на серьезное сопротивление.

     

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