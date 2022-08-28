В российских школах ввели посвященные спецоперации на Украине уроки

Один из уроков «Разговоры о важном» у школьников 5–11-х классов будет посвящен специальной военной операции и пониманию того, что жители ЛНР и ДНР – русские люди, сообщило Минпросвещения России.

«Результаты занятия: понимание учащимися целей СВО, того, что жители ДНР и ЛНР – русские люди, поэтому важно их возвращение в Россию. Российские военные – герои», – говорится в методической рекомендации Минпросвещения, передает РИА «Новости».

В методических рекомендациях для проведения такого урока для школьников 5–7-х классов предлагается использовать истории военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Также в методических рекомендациях даются определения слов «Патриотизм», «Патриот», «Родина» и предлагается дать школьникам возможность рассказать, чем они гордятся в России, что уважают в своей стране и как хотят быть ей полезными.

«Цель занятия: пробуждение интереса к изучению отечественной истории и культуры, воспитание гражданственности и патриотизма, формирование и конкретизация понятия «Родина», осознание собственного отношения к ней; формирование представления о культурном и историческом единстве российского народа и важности его сохранения. Формирование гражданской идентичности и гордости за свою страну», – говорится документе.

Уроки, посвященные спецоперации, пройдут в школах 12 сентября.

«Разговоры о важном» – цикл занятий в формате классного часа, которые будут проводиться в российских школах в начале каждой учебной недели. Главной целью таких занятий станет развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился в Минтруд России с предложением сделать День Знаний, 1 сентября, выходным днем.