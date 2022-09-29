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29 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 12:29  |  vz.ru
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Что ждет Европу без украинского транзита

Украина требует с Газпрома денег Danil Shamkin/ZUMA/Global Look Press
Украина рискует потерять российский транзит газа. Москва предупреждает, что введет санкции против украинского «Нафтогаза», если тот продолжит требовать в суде деньги у Газпрома за газ, который не был прокачан. Шансы, что это предупреждение подействует на украинскую компанию, невелики. Поэтому отключение украинского транзита становится вопросом времени. К чему это приведет? Подробности...
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Мобилизованные и их семьи получат масштабную поддержку

Власти подготовили пакет социальной поддержки для тех, кого призывают на СВО Александр Щербак/ТАСС
Парламент России одобрил целый пакет поправок о социальной помощи мобилизованным согражданам. За ними сохраняется рабочее место, банки обязаны предоставить им «кредитные каникулы». Оставшиеся в тылу семьи военных освобождаются от уплаты штрафов по платежкам ЖКХ. Какие дополнительные меры помощи своим героям должно еще принять государство в ближайшее время? Подробности...
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ВСУ готовят наступление в Донбассе на нескольких направлениях

Украинских военных готовят к масштабным наступлениям The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press
Несмотря на колоссальные потери личного состава, ВСУ продолжают концентрировать живую силу и технику для наступления на территории, освобожденные Россией. Какие факторы вынуждают украинское командование к скорым атакам и на каких участках фронта они могут произойти? Подробности...
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Зачем в подрыве «Северных потоков» Запад хочет обвинить Россию

Трех подводных взрывов, похоже, хватило, чтобы поставить крест на судьбе обоих «Северных потоков» Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Из всех стран, прямо затронутых подрывом «Северных потоков», первой расследование начала Швеция. Дания и Германия, видимо, ей будут ассистировать. Россию не позвали. Хотя очевидно, что докопаться до истины на дне Балтики без участия хозяйки трубопровода вряд ли удастся. Более того, лидеры стран ЕС уже заявили, будто Москва сама взорвала собственные газопроводы. Какую выгоду им принесет распространение подобных мифов? Подробности...
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Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
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Зачем США поджигают Иран

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Бить женщин, даже еще до смерти – позор для любого мужчины, будь он трижды правоверный мусульманин. Но и закрывать глаза на подрывные ухищрения Америки бессмысленно. Подробности...

Материнское сердце всегда дотянется до передовой

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Если у русского мужчины отношение к Родине как к матери, то у русской женщины отношение к Родине – как к ребенку. Подробности...

Армия должна занять достойное место

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Разворот в сторону армии – не ситуативная, а стратегическая необходимость. Сейчас мы отдаем армии те долги, которые накопились за тридцатилетие условно мирного сосуществования, оказавшегося таким хрупким. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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Роль США в теракте на «Северных потоках»

Чем ответят США на мобилизацию в РФ

Перегибы мобилизации. Кто виноват?

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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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На бывшей Украине проходят референдумы о вступлении в состав России

В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

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    ВСУ готовят наступление в Донбассе на нескольких направлениях

    Украинских военных готовят к масштабным наступлениям
    		   29 сентября 2022, 12:02
    Фото: The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Дарья Волкова,
    Алёна Задорожная

    Несмотря на колоссальные потери личного состава, ВСУ продолжают концентрировать живую силу и технику для наступления на территории, освобожденные Россией. Какие факторы вынуждают украинское командование к скорым атакам и на каких участках фронта они могут произойти?

    Город Красный Лиман на севере ДНР и ключевые трассы в этом районе остаются под контролем союзных сил, сообщила вечером в среду Народная милиция республики в своем Telegram-канале. Ранее в понедельник глава ДНР Денис Пушилин оценил обстановку в этом районе как «самую сложную» и упомянул попытки прорыва со стороны украинских войск.

    После того как ВС Украины заняли территории Харьковской области к северо-западу от Красного Лимана, положение этого города оказалось довольно тяжелым. Пушилин и ранее указывал на районы республики севернее реки Северский Донец – Красный Лиман и соседний Ямполь как на наиболее проблематичные участки линии фронта.

    Очередная атака ВСУ, предпринятая на этом участке фронта, потерпела провал, констатировали в среду в Минобороны России. «Потери 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ составили более 70 человек убитыми, четыре танка, шесть боевых машин пехоты и три бронеавтомобиля», – приводит RT сообщение ведомства Сергея Шойгу.

    Однако, по данным НМ ДНР, «противник как малыми, так и усиленными группами пытается прорвать оборону наших защитников с южной стороны». Кроме того, ВСУ пытались мобильными группами прощупать обстановку в районе трассы из Красного Лимана в город Сватово на севере Луганской республики. Сейчас обстановка на трассе спокойная, противник «получил достойный отпор и отступил».

    В то же время военкор Семен Пегов сообщил, что противник выстроил штурмовые колонны и технику для марша по направлению к селу Торское в ДНР. «Напомним, Торское – это главная дорожная развязка, по которой можно попасть в Красный Лиман и Дробышево. В случае утраты контроля над ней наши группировки там рискуют попасть в окружение», – пояснил военкор.

    «В районе Красного Лимана очень сложная обстановка, – констатировал в комментарии газете ВЗГЛЯД депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. – ВСУ предпринимают попытки окружить наши войска. Несмотря на то, что нам удается уничтожать по несколько сотен боевиков в день, там наблюдается постоянное стягивание дополнительных сил. Более того, они активно подвозят различную технику, пытаются прорваться».

    Одновременно с этим обостряется ситуация на границах ЛНР. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил об активизации ВСУ по всей линии фронта. С украинской стороны за сутки обстреляли города Алчевск, Кременная и Брянка, используя американскую РСЗО M142 HIMARS и артиллерийские установки натовского калибра 155 миллиметров, цитировал ТАСС сообщение Филипоненко.

    «Российские военкоры сообщают о подготовке мощного удара ВСУ по Сватово», – отметил украинский политик и блогер Анатолий Шарий и дал прогноз: «Полагаю, до 14 октября мы увидим как минимум два наступления на как минимум двух направлениях. Подготовка идет полным ходом и идет вполне успешно».

    Шарий также назвал возможную причину готовящегося прорыва фронта. «Контрнаступление ВСУ в Харьковской области не убедило страны Запада увеличить поставки вооружений», – добавил блогер. Шарий ссылается на сообщение Bloomberg о том, что Запад, несмотря на упомянутое наступление ВСУ, не будет увеличивать военные поставки Киеву. Для подкрепления запроса Владимира Зеленского на масштабную оружейную помощь от ВСУ вновь требуется показать себя в деле.

    ВСУ подталкивают к наступлению еще несколько факторов. Во-первых, украинское командование хотело бы добиться неких успехов до того, как ВС России введут свои резервы на территорию освобожденных регионов. Во-вторых, как указывает военный эксперт Илья Крамник, ВСУ в следующем году могут столкнуться с проблемой исчерпания натовских арсеналов.

    «CNBC справедливо отмечает, что годовой объем производства снарядов в Штатах ВСУ выстреливают за две недели. Отметим, что у нас в летний пик этот объем выстреливался в иные дни за 12 часов. Раскрутка производства на подобный объем требует времени и средств», – отмечает эксперт.

    «Сейчас перед НАТО встает очень серьезный вопрос – либо действительно раскручивать машинку по полной программе, либо по исчерпании уже переданного Украина столкнется с существенным дефицитом техники и боеприпасов – и это чревато, с учетом того, что российские склады содержались именно из расчетов на самое худшее. А производство таких «железных» вещей, как артиллерийские боеприпасы и матчасть артиллерии, у нас, слава Богу, от импорта не зависит никак», – добавил он.

    «Поэтому ВСУ будут продолжать попытки наступления с целью обеспечить лучшие переговорные позиции для заключения перемирия или мира. Отсутствие такого перемирия грозит Украине серьезными проблемами в следующем году, особенно с учетом разворачивающегося экономического кризиса, способного существенно повлиять на промышленность ряда стран НАТО», – делает вывод Крамник.

    Также военные эксперты и политики сходятся в том, что ВСУ планируют прорывы одновременно в нескольких точках. В ДНР – это, прежде всего, Красный Лиман, а также центральная часть республики – в районе Светлодарска, Марьинки, Красногоровки и Опытного, отметил депутат Бердичевский.

    «Непросто сейчас и под Угледаром, расположенном к юго-западу от Донецка. Там постоянно идут украинские колонны, – подчеркнул собеседник. – Очевидно, что ВСУ хотели бы окружить этот населенный пункт. Но наши войска уверенно отражают все атаки противника».

    Еще одно направление для прорывов ВСУ находится в Запорожской области, пояснил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Сейчас чуть выше ДнепроГЭСа идут учения десанта ВСУ по форсированию Днепра и захвату ЗАЭС», – рассказал политик.

    «Для этого же из-за границы на Украину вернулось около 450 бойцов Сил специальных операций ВСУ, проходивших обучение под началом американским и британских спецслужб. ВСУ готовятся забрасывать группы по 100–110 человек, они планируют проводить диверсионную и штурмовую работу. Для этого в распоряжение местной группировки были доставлены несколько десятков единиц техники для создания самоходного понтонного парка и наведения переправ».

    Также ВСУ могут попытаться пойти в атаку на втором направлении в регионе – это линия Степногорск – Орехов – Гуляйполе в восточной части области, ближе к границе с ДНР. По словам Рогова, «та часть техники, которая демонстративно выгружалась якобы для движения в направлении Донецка, была в несколько этапов переброшена именно на запорожскую линию боевого соприкосновения».

    По оценке Рогова, ударов стоит ждать до ввода российских резервов и наступления зимы, поскольку эти два фактора коренным образом поменяют ситуацию на фронте и не дадут возможности ВСУ закрепиться даже на нынешних позициях.

    В то же время военный эксперт Андрей Прокаев считает, что атаки в Запорожской области, равно как и возможные попытки наступлений на угледарском направлении, станут лишь отвлекающими маневрами.

    Основные же усилия ВСУ будут направлены на то, чтобы закрепиться на правом берегу реки Оскол и атаковать Лиман. Затем, по мнению эксперта, украинские войска предпримут попытку прорыва на север Луганщины – через города Кременная, Сватово и Старобельск. 

    По оценке Прокаева, ВСУ располагают достаточным временем для подтягивания резервов. «Кроме того, не стоит особо рассчитывать на непогоду и бездорожье. Мы помним, что российские Вооруженные силы наступали на Украине весной во время распутицы, и это не помешало им практически подойти к Киеву», – напомнил эксперт. Поэтому, подчеркнул он, в первую очередь все решает то, насколько быстро подойдут российские резервы и насколько сильными будут потери ВСУ».

    Именно на лиманском направлении ВСУ задействовали весь возможный арсенал средств, в том числе немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, в свою очередь указывает военный эксперт Михаил Онуфриенко. Там же ВСУ также используют высокоточные артиллерийские системы, среди которых американские гаубицы М777. «Основная масса всей западной бронетехники занята сейчас на этом направлении. На остальных используются остатки советской бронетехники, полученной в том числе от западных союзников», – пояснил эксперт.

    В этой связи союзным силам следует проявить максимальную решимость, подчеркивает депутат Бердичевский. «Необходимо задуматься о разрушении мостов и различной инфраструктуры, чтобы разорвать цепочки поставок западных вооружений. Кроме того, надо активнее применять артиллерию и авиацию, подавив системы ПВО противника. Мы должны обездвижить ВСУ», – заключил парламентарий.

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