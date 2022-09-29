Как мобилизованных готовят для спецоперации

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29 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 20:12  |  vz.ru
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Что ждет Европу без украинского транзита

Украина требует с Газпрома денег Danil Shamkin/ZUMA/Global Look Press
Украина рискует потерять российский транзит газа. Москва предупреждает, что введет санкции против украинского «Нафтогаза», если тот продолжит требовать в суде деньги у Газпрома за газ, который не был прокачан. Шансы, что это предупреждение подействует на украинскую компанию, невелики. Поэтому отключение украинского транзита становится вопросом времени. К чему это приведет? Подробности...
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Мобилизованные и их семьи получат масштабную поддержку

Власти подготовили пакет социальной поддержки для тех, кого призывают на СВО Александр Щербак/ТАСС
Парламент России одобрил целый пакет поправок о социальной помощи мобилизованным согражданам. За ними сохраняется рабочее место, банки обязаны предоставить им «кредитные каникулы». Оставшиеся в тылу семьи военных освобождаются от уплаты штрафов по платежкам ЖКХ. Какие дополнительные меры помощи своим героям должно еще принять государство в ближайшее время? Подробности...
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ВСУ готовят наступление в Донбассе на нескольких направлениях

Украинских военных готовят к масштабным наступлениям The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press
Несмотря на колоссальные потери личного состава, ВСУ продолжают концентрировать живую силу и технику для наступления на территории, освобожденные Россией. Какие факторы вынуждают украинское командование к скорым атакам и на каких участках фронта они могут произойти? Подробности...
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Диверсии на «Северных потоках» приблизили мир к глобальному конфликту

Подрыв «Северных потоков» и кризис на Украине может привести к необратимым последствиям Cover Images/Keystone
Press Agency/Global Look Press
Дональд Трамп допустил, что инциденты на «Северных потоках» могут привести к войне. Множатся и угрозы «обрушения всего ада» на Россию за якобы возможное применение ядерного оружия против Украины. На этом фоне в мире все чаще обсуждается вероятность полномасштабного конфликта между великими державами. Каковы шансы на то, что развитие геополитической ситуации пойдет по наихудшему для планеты сценарию? Подробности...
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Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
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Что будет после референдумов

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Украина окончательно потеряла не только Донецкую и Луганскую области, но также Запорожскую и Херсонскую. Вопрос в том, как после этого будут вести себя участники конфликта на Украине. Подробности...
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Зачем США поджигают Иран

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Бить женщин, даже еще до смерти – позор для любого мужчины, будь он трижды правоверный мусульманин. Но и закрывать глаза на подрывные ухищрения Америки бессмысленно. Подробности...
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Материнское сердце всегда дотянется до передовой

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Если у русского мужчины отношение к Родине как к матери, то у русской женщины отношение к Родине – как к ребенку. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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Кто признает новые границы России

Роль США в теракте на «Северных потоках»

Чем ответят США на мобилизацию в РФ

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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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На бывшей Украине проходят референдумы о вступлении в состав России

В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
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Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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    Как мобилизованных готовят для спецоперации

    Подготовка мобилизованных должна быть основательной
    		   29 сентября 2022, 20:00
    Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
    Текст: Виктор Сокирко

    Мобилизованные не могут быть отправлены сразу в окопы, им сначала предстоит пройти специальную военную переподготовку. Где и каким образом новых военнослужащих Российской армии готовят для участия в спецоперации, на чем делается особенный упор - и в какие сроки эта подготовка будет закончена?

    Основа армии – это пехота. Стрелки, пулеметчики, гранатометчики, снайперы, огнеметчики, батальонная разведка. С учетом того, что под мобилизацию для данной категории военно-учетных специальностей подпадает возрастная категория до 35 лет, с учетом предыдущей военной службы восстановить армейские навыки им не так и сложно. Тем не менее, и для них предполагается месячный курс обучения, прежде чем отправиться в зону специальной операции.

    «Навыки владения стрелковым оружием остаются на протяжении многих лет, это как научиться ездить на велосипеде и потом рефлекторная память поможет крутить педали и ровно держать руль, – рассказал газете ВЗГЛЯД бывший командующий 58-й армией генерал-лейтенант Анатолий Хрулев. – Сейчас, конечно, имеет значение освежить навыки стрельбы, нужна и банальная сборка-разборка автомата, в бою это тоже может пригодиться. Самое главное – это отработка слаженности подразделений на уровне взвод-рота.

    На поле боя, под огнем противника, солдат видит только то, что находится перед ним. При этом должен чувствовать, что справа и слева от него находятся его сослуживцы, в которых он должен быть уверен, даже не оглядываясь по сторонам. Еще должен уметь слушать команды командиров, несмотря на выстрелы или разрывы, и четко их выполнять. При достижении такого понимания это будет не просто боец, пусть даже храбрый и отважный, а часть единого механизма, способная выполнить поставленную задачу. Вот такая подготовка сейчас и проводится».

    Где будет проводиться вся эта подготовка? Для этого есть ии специальные полигоны, и военно-учебные центры, и высшие военные учебные заведения. Например, сообщалось, что для десантных войск уже задействован учебный центр ВДВ в Омске, подмосковный полигон в Алабине, целый ряд региональных центров в военных округах.

    Мобилизованные резервисты уже имеют определенный опыт военной службы. Некоторые приобрели боевой опыт еще в Чечне, Южной Осетии, часть призванных служили в Сирии. Это признанные заслуги, но частично подзабытые, поэтому переподготовка предусмотрена для всех категорий.

    Здесь есть и такой нюанс – за последнее время российская армия получила новые образцы вооружений, начиная от нового автомата АК-12, средств связи (об АСУ Т3 еще год назад никто не слышал). Танк Т-90М «Прорыв» существенно отличается от своих предшественников как в управлении, так и в системах огневого поражения. Всему этому надо обучить мобилизованных.

    Основной упор Минобороны РФ в мобилизационных планах строится большей частью именно на пехоте, танкистах и артиллеристах.

    «Экзотические» специальности тоже весьма востребованы, такие как повара-кашевары. Их готовят, например, в 190-й школе военных поваров Западного военного округа. Сейчас там переучиваются мобилизованные, которым предстоит «махать поварешкой» в зоне боевых действий и обеспечивать полноценным трехразовым питанием сослуживцев. Они осваивают такое «оружие», как автоматические передвижные кухни ПАК-200М и ПАК-130М, которое помогает соорудить «обед из топора» в непосредственной близости к передовой.

    Медицинская подготовка входит в программу переподготовки каждого мобилизованного. Это умение оказать первую помощь раненному с использованием индивидуальной аптечки. У Минобороны были к такому набору нарекания, однако «Ростех» разработал новую армейскую аптечку с набором первой помощи из 30 вложений для использования в условиях природной среды, в том числе длительного и автономного пребывания.

    В числе мобилизованных есть и профессиональные медики, в том числе и женщины. Им предстоит работа в госпиталях, но специфика полевой хирургии, для многих неизвестна, она также должна быть отработана заранее. В таких известных центрах, как госпиталь им. Бурденко в Москве, госпитале военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге, медицинском университете в Омске, который традиционно поставлял кадры для войск ВДВ.

    Под мобилизационный призыв попали и офицеры, в основном в званиях от капитана до майора. Большая их часть проходит переподготовку с будущими подчиненными, также выполняют упражнения по стрелковой подготовке и вспоминают как «гонять» бойцов.

    Есть и отдельные категории офицеров – это бывшие штабисты, участники боевых действий, имеющие уникальный опыт боевого управления, служившие прежде в качестве военных советников и инструкторов. Таких отправляют на дополнительную подготовку в профильные военные академии, большей частью в общевойсковую академию имени Фрунзе. Призыв генералов особо не афишируется, но таковых, в возрасте до 60-65 лет, есть в резерве несколько сотен человек.

    Срок переподготовки резервистов, которые отправятся в зону СВО, определен от одного до трех месяцев в зависимсоти от специальности – это срок прохождения в армии КМБ (курса молодого бойца). Данного времени вполне достаточно, чтобы при интенсивной подготовке не только восстановить военные знания, но и овладеть новыми.

    В советской армии стандартная «учебка» предполагала обучение в течении 6 месяцев с нулевого цикла до звания «младший сержант», или специалист того или иного профиля. С учетом предыдущей подготовки мобилизованных, этот срок сейчас сокращен.


     
     
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