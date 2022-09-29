Как мобилизованных готовят для спецоперации

Мобилизованные не могут быть отправлены сразу в окопы, им сначала предстоит пройти специальную военную переподготовку. Где и каким образом новых военнослужащих Российской армии готовят для участия в спецоперации, на чем делается особенный упор - и в какие сроки эта подготовка будет закончена?

Основа армии – это пехота. Стрелки, пулеметчики, гранатометчики, снайперы, огнеметчики, батальонная разведка. С учетом того, что под мобилизацию для данной категории военно-учетных специальностей подпадает возрастная категория до 35 лет, с учетом предыдущей военной службы восстановить армейские навыки им не так и сложно. Тем не менее, и для них предполагается месячный курс обучения, прежде чем отправиться в зону специальной операции.

«Навыки владения стрелковым оружием остаются на протяжении многих лет, это как научиться ездить на велосипеде и потом рефлекторная память поможет крутить педали и ровно держать руль, – рассказал газете ВЗГЛЯД бывший командующий 58-й армией генерал-лейтенант Анатолий Хрулев. – Сейчас, конечно, имеет значение освежить навыки стрельбы, нужна и банальная сборка-разборка автомата, в бою это тоже может пригодиться. Самое главное – это отработка слаженности подразделений на уровне взвод-рота.

На поле боя, под огнем противника, солдат видит только то, что находится перед ним. При этом должен чувствовать, что справа и слева от него находятся его сослуживцы, в которых он должен быть уверен, даже не оглядываясь по сторонам. Еще должен уметь слушать команды командиров, несмотря на выстрелы или разрывы, и четко их выполнять. При достижении такого понимания это будет не просто боец, пусть даже храбрый и отважный, а часть единого механизма, способная выполнить поставленную задачу. Вот такая подготовка сейчас и проводится».

Где будет проводиться вся эта подготовка? Для этого есть ии специальные полигоны, и военно-учебные центры, и высшие военные учебные заведения. Например, сообщалось, что для десантных войск уже задействован учебный центр ВДВ в Омске, подмосковный полигон в Алабине, целый ряд региональных центров в военных округах.

Мобилизованные резервисты уже имеют определенный опыт военной службы. Некоторые приобрели боевой опыт еще в Чечне, Южной Осетии, часть призванных служили в Сирии. Это признанные заслуги, но частично подзабытые, поэтому переподготовка предусмотрена для всех категорий.

Здесь есть и такой нюанс – за последнее время российская армия получила новые образцы вооружений, начиная от нового автомата АК-12, средств связи (об АСУ Т3 еще год назад никто не слышал). Танк Т-90М «Прорыв» существенно отличается от своих предшественников как в управлении, так и в системах огневого поражения. Всему этому надо обучить мобилизованных.

Основной упор Минобороны РФ в мобилизационных планах строится большей частью именно на пехоте, танкистах и артиллеристах.

«Экзотические» специальности тоже весьма востребованы, такие как повара-кашевары. Их готовят, например, в 190-й школе военных поваров Западного военного округа. Сейчас там переучиваются мобилизованные, которым предстоит «махать поварешкой» в зоне боевых действий и обеспечивать полноценным трехразовым питанием сослуживцев. Они осваивают такое «оружие», как автоматические передвижные кухни ПАК-200М и ПАК-130М, которое помогает соорудить «обед из топора» в непосредственной близости к передовой.

Медицинская подготовка входит в программу переподготовки каждого мобилизованного. Это умение оказать первую помощь раненному с использованием индивидуальной аптечки. У Минобороны были к такому набору нарекания, однако «Ростех» разработал новую армейскую аптечку с набором первой помощи из 30 вложений для использования в условиях природной среды, в том числе длительного и автономного пребывания.

В числе мобилизованных есть и профессиональные медики, в том числе и женщины. Им предстоит работа в госпиталях, но специфика полевой хирургии, для многих неизвестна, она также должна быть отработана заранее. В таких известных центрах, как госпиталь им. Бурденко в Москве, госпитале военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге, медицинском университете в Омске, который традиционно поставлял кадры для войск ВДВ.

Под мобилизационный призыв попали и офицеры, в основном в званиях от капитана до майора. Большая их часть проходит переподготовку с будущими подчиненными, также выполняют упражнения по стрелковой подготовке и вспоминают как «гонять» бойцов.

Есть и отдельные категории офицеров – это бывшие штабисты, участники боевых действий, имеющие уникальный опыт боевого управления, служившие прежде в качестве военных советников и инструкторов. Таких отправляют на дополнительную подготовку в профильные военные академии, большей частью в общевойсковую академию имени Фрунзе. Призыв генералов особо не афишируется, но таковых, в возрасте до 60-65 лет, есть в резерве несколько сотен человек.

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Срок переподготовки резервистов, которые отправятся в зону СВО, определен от одного до трех месяцев в зависимсоти от специальности – это срок прохождения в армии КМБ (курса молодого бойца). Данного времени вполне достаточно, чтобы при интенсивной подготовке не только восстановить военные знания, но и овладеть новыми.

В советской армии стандартная «учебка» предполагала обучение в течении 6 месяцев с нулевого цикла до звания «младший сержант», или специалист того или иного профиля. С учетом предыдущей подготовки мобилизованных, этот срок сейчас сокращен.