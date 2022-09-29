Песков: Ошибки при информировании о частичной мобилизации должны быстро исправляться

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признал, что при информировании о частичной мобилизации бывают ошибки, в том числе и у представителей власти. Однако, по его мнению, главное, чтобы они быстро исправлялись.

«Бывают ошибки, но главное, чтобы они оперативно поправлялись», – передает ТАСС слова Пескова. Он заметил, что спикер Госдумы Вячеслав Володин, ранее заявивший об ограничениях на передвижение во время частичной мобилизации, «оперативно поправился». При этом представитель Кремля назвал председателя нижней палаты парламента надежным источником информации.

Песков порекомендовал обратиться в Министерство обороны России по вопросам выезда из страны граждан, которые теоретически могут подлежать частичной мобилизации.

«Давайте в Министерство обороны. У нас существуют налаженные каналы, по которым можно свои вопросы задать. Давайте мы не будем делать каких-то других ошибок», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, могут ли выезжать за границу граждане, теоретически подлежащие мобилизации, но не получившие повестку.

Ранее в четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что россиянам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов согласно статье 21.

Затем Володин уточнил, что передвижение россиян, состоящих на воинском учете, не требует разрешения военных комиссариатов.

«Довожу до вашего сведения. После сегодняшней публикации поступило разъяснение от Минобороны России. Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется. В связи с чем передвижение граждан, состоящих на воинском учете, не требует разрешения военных комиссариатов», – написал он в своем Telegram-канале.