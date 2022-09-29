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Володин: Запрет на передвижение при частичной мобилизации не применяется
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Передвижение россиян, состоящих на воинском учете, не требует разрешения военных комиссариатов, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Довожу до вашего сведения. После сегодняшней публикации поступило разъяснение от Минобороны России. Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется. В связи с чем передвижение граждан, состоящих на воинском учете, не требует разрешения военных комиссариатов», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее Володин сообщал, что россиянам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов согласно статье 21.
Напомним, Минобороны отчитало военкоматы за халатность при проведении мобилизации и предписало рассматривать каждого призывника отдельно, чтобы исключить мобилизацию многодетных, людей с инвалидностью и в возрасте.
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Зеленскому предложили вернуть Украине ядерный статус
Украинского президента Владимира Зеленского попросили заявить о выходе страны из Будапештского меморандума, по условиям которого Киев отказывается от ядерного оружия, соответствующая петиция появилась на его сайте.
Петицию назвали «Вернуть Украине ядерный статус, официально заявить о выходе из Будапештского меморандума, но после того, как США предоставит нам ядерное оружие (попросить его у США)», передает РИА «Новости».
Она появилась 22 сентября. Автор объяснил, что получение ядерного статуса Киевом необходимо для «ядерного сдерживания России».
Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года Россией, Британией, США и Украиной. Он гарантировал Киеву безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия.
В марте Зеленский заявлял, что Будапештский меморандум для Украины «уже сгорел».
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Трамп допустил, что инциденты на «Северных потоках» могут привести к войне
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«Диверсии», повлекшие за собой разрушения на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», могут привести к эскалации или даже войне, заявил бывший президент США Дональд Трамп.
Политик в своей социальной сети Truth Social указал, что «все говорят о большом урагане», который обрушился на Флориду, однако ситуация с газопроводами будет иметь больше последствий.
«Возможно, гораздо более важное событие в долгосрочной перспективе – это сообщение о том, что в отношении трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» (на которые я обращал внимание всего мира, когда был президентом, и объяснял, насколько губительной может быть зависимость от них Германии и других частей Европы. В то время все смеялись, но сейчас им уже не до смеха!) были совершены диверсии. Это может привести к крупной эскалации или к войне», – передает ТАСС слова Трампа.
В четверг газета «Свенска дагбладет» со ссылкой на представителя шведской береговой охраны сообщила об обнаружении четвертой утечки газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».
Ранее в четверг посольство России в США призвало расследовать атаки на «Северные потоки».
До этого британский телеканал Sky News выдвинул версию, согласно которой целенаправленная атака на «Северные потоки» могла быть осуществлена посредством подводных взрывных устройств с дистанционным подрывом, которые могли быть размещены рядом с трубопроводами несколько месяцев или даже лет назад.
В среду Генпрокуратура России открыла уголовное дело об акте международного терроризма после повреждений газопровода «Северный поток». Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американская сторона обязана ответить на вопрос о причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток».
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В перехваченном разговоре сотрудника СБУ открылись подробности убийства первого главы ДНР Захарченко
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Новые подробности убийства первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко открылись в перехваченном разговоре сотрудника СБ Украины с агентом, сообщил источник в силовых структурах ЛНР.
Ранее в ЛНР заявили о предотвращении теракта, планировавшегося спецслужбами Украины накануне проведения референдума. Отмечается, что украинские спецслужбы планировали физическое устранение путем отравления высокопоставленного должностного лица ЛНР. В распоряжении РИА «Новости» оказалась запись телефонного разговора сотрудника СБУ Александра Киященко, на котором он обещает агенту за совершение преступления 100 тыс. рублей.
«При обсуждении по телефону подготовки очередного террористического акта, который был сорван спецслужбами, оперативник СБУ Александр Киященко рассказал подробности организации теракта (в котором погиб Захарченко) в ДНР», – сообщил источник РИА «Новости».
«Чтобы ты понимал, за «Захарку» (Александра Захарченко) заплатили 5 млн рублей. Я говорю, 5 млн рублей отошло человеку, который исполнял... Два миллиона долларов – это был общий бюджет на все: на подготовку, на закладку, на так далее. А человек, который исполнил, нажал на клавишу вовремя, получил 5 млн рублей», – рассказывает сотрудник СБУ в телефонном разговоре.
Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка 31 августа 2018 года. Власти республики назвали случившееся терактом.
Напомним, в мае бюст первого главы ДНР Александра Захарченко установили возле городской администрации. На церемонию пришли родители, простые жители, сослуживцы и друзья военного.
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Береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа из «Северных потоков»
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Шведская береговая охрана обнаружила еще одну утечку газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», сообщила газета «Свенска дагбладет» со ссылкой на представителя ведомства.
По его данным, из четырех утечек две находятся в экономической зоне Швеции, еще две – в датской экономической зоне, передает ТАСС.
Ранее в четверг посольство России в США призвало расследовать атаки на «Северные потоки».
Ранее британский телеканал Sky News выдвинул версию, согласно которой целенаправленная атака на «Северные потоки» могла быть осуществлена посредством подводных взрывных устройств с дистанционным подрывом, которые могли быть размещены рядом с трубопроводами несколько месяцев или даже лет назад.
В среду Генпрокуратура России открыла уголовное дело об акте международного терроризма после повреждений газопровода «Северный поток». Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американская сторона обязана ответить на вопрос о причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток».
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Арестованный в Москве иностранец оказался агентом СБУ
Арестованный в российской столице по делу о шпионаже иностранец Владислав Кривой является агентом Службы безопасности Украины (СБУ), сообщили в правоохранительных органах.
«Вячеслав Кривой – гражданин Украины, он был агентом СБУ и весной 2022 года получил задание от этой спецслужбы по сбору данных о российской военной технике на подконтрольной РФ территории», – цитирует сообщение ТАСС.
Напомним, Лефортовский суд Москвы арестовал по подозрению в шпионаже Владислава Кривого, удовлетворив ходатайство следователей ФСБ. Его должны содержать под стражей до 27 ноября.
Эрдоган прокомментировал просьбу Зеленского повлиять на Россию словами «Путин сделает, что задумал»
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Турецкий лидер Тайип Эрдоган рассказал о том, как отреагировал на просьбу президента Украины Владимира Зеленского поддержать четыре области Украины, участвовавшие в референдуме, и повлиять на российского лидера Владимира Путина.
«Я бы хотел, чтобы они не проводили референдум, а чтобы мы могли решить эту проблему дипломатическим путем... Путин, которого я знаю, каким-то образом сделает то, что он задумал», – передает Anadolu его слова.
Эрдоган подтвердил, что «Зеленский хочет, чтобы мы поддержали четыре (контролируемых Россией) области (Украины, где проводились референдумы о разделении), и хочет, чтобы мы убедили Путина.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой народной республики (ДНР) в состав РФ на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав РФ поддержали 93,11% избирателей.
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Сенатор США Грэм приравнял ядерный удар России по Украине к атаке на НАТО
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Сенатор-демократ от американского штата Южная Каролина Линдси Грэм предложил расценивать якобы возможное применение Россией ядерного оружия на Украине как «нападение на НАТО в целом».
«Если (президент России) Владимир Путин применит ядерное оружие, если он реализует свою угрозу в отношении Украины, я бы расценивал это как нападение на НАТО в целом», – приводит РИА «Новости» слова сенатора, сказанные им в ходе заседания юридического комитета Сената Конгресса США. При этом Москва неоднократно на официальном уровне отрицала планы по применению ядерного оружия на Украине.
Как отметил Грэм, в случае такого развития событий «радиация затронет всю Европу, а не только Украину». Сенатор также призвал Конгресс и союзников США по НАТО донести до РФ, что на нее «обрушится весь ад», если она решится применить ядерное оружие на Украине.
В среду глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов обвинил Вашингтон в поощрении к эскалации ядерной риторики и предостерег США и Британию от опрометчивых шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Соединенные Штаты в манипуляциях и постановках с целью втягивания России в ядерную повестку.
Также в среду канцлер Германии Олаф Шольц предостерег президента России от применения ядерного оружия. В свою очередь экс-канцлер Германии Ангела Меркель призвала серьезно отнестись к словам Путина о защите России всеми средствами.
В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что у Вашингтона есть план на случай возможного применения Россией ядерного оружия. При этом он отказался «углубляться в вопрос о том, какими будут последствия» подобного шага для Москвы.
В тот же день председатель 77-й сессии ГА ООН Чаба Кереши на министерской встрече по случаю Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия предупредил о риске глобальной ядерной катастрофы из-за конфликта на Украине. Он также выразил мнение, что конфликт не ограничится тактическим уровнем применения ядерного оружия.
Вместе с тем, как сообщает Financial Times, западные союзники Украины разработали планы ответа на гипотетическую возможность применения Россией ядерного оружия, однако они вряд ли будут зеркальными. По словам одного из источников FT, у Запада и Москвы сложилось разное понимание «красных линий» вокруг сложившейся ситуации.
Между тем пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер признала, что власти Соединенных Штатов не видят признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия. В Пентагоне заявили, что не видят смысла в повышении уровня готовности ядерных сил США.
Напомним, президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес страны. Теперь, как подчеркнул глава государства, в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».
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Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов: Украина де-факто прекратила свое существование
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Украина де-факто прекратила свое существование, а Херсонская область становится полноценным субъектом Российской Федерации, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Украина де-факто прекратила свое существование, а Херсонская область становится полноценным субъектом Российской Федерации. Время американской демократии и двойных стандартов подходит к концу. Глобалисты и прочие деятели нервно курят в стороне и понимают, что мир прежним уже не будет. Не будет рабства и колоний, не будет извращенцев и прочих недочеловеков, будет Россия и мир справедливости. Я счастлив и горд за жителей освобожденных территорий. Все будет хорошо», – написал Стремоусов в своем Telegram-канале.
Накануне в Москве приземлился самолет с главами освобожденных территорий, в том числе с заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым и главой администрации Херсонской области Владимиром Сальдо.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой народной республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области уже объявили об отделении региона от Украины.
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ВСУ нанесли удар по университету в Херсоне
Украинские националисты нанесли ракетный удар по комплексу зданий Херсонского политехнического университета, есть пострадавшие, сообщил источник в экстренных службах.
Пострадавшим оказывается медицинская помощь, сообщил собеседник РИА «Новости».
«Учебное заведение [обстреляно]. Рядом детские площадки. Время, когда люди идут после работы, гуляют люди с детьми», – сказал он, не уточнив, сколько человек пострадали.
Здания университета находятся в центре города, одно из них разрушено, добавил источник.
Ранее в среду ВСУ нанесли удар по городу Алешки вблизи Херсона.
США предложили наемникам на Украине двойную ставку
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США поместили объявление на главной странице американского рекрутингового агентства для силовиков и авантюристов о наборе наемников на Украину по двойной ставке, сообщает редактор информационного агентства Юрий Баранчик.
«В США массово рекрутируют наемников на Украину за 1–2 тыс. долларов в день... по двойной ставке. В списке требований к кандидатам указаны: безупречные физические кондиции, не менее пяти лет военного опыта в данном регионе Европы, хороший уровень владения стрелковым оружием советской эпохи и НАТО, навыки работы с секретной информацией и защищенными системами связи и другое», – написал он в своем Telegram-канале.
Баранчик раскрыл, что соответствующее объявление 27 сентября находится на главной странице американского рекрутингового агентства для силовиков и авантюристов SilentProfessionals.org.
При этом в описании вакансии на общедоступном сайте указано, что эти требования выдвигаются к кандидатам на должность «охранников и спасателей».
«Однако размер ставки говорит о том, что «специалистов с боевым опытом» набирают для высокорисковых задач: «1000–2000 долларов в день + премия», – заметил он.
Ранее власти Соединенных Штатов призвали американцев не ездить на Украину для участия в боевых действиях, так как не могут гарантировать их безопасность.
До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил о присутствии американских наемников и советников на поле боя на Украине и превращении США в сторону конфликта на Украине.
Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине. Она также назвала ЕС отделом экономических сношений НАТО, комментируя призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну».
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При обстреле ВСУ колонны с беженцами в Харьковской области погибли 30 человек
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По предварительным данным, порядка 30 человек, в том числе дети, погибли при обстреле колонны с беженцами в Харьковской области со стороны украинских военных, заявил глава представительства Луганской народной республики в России Родион Мирошник в эфире канала «Россия-24».
«По предварительным данным, под обстрелом колонны погибли порядка 30 человек, в том числе дети», – передает РИА «Новости» его слова.
Мирошник добавил, что их тела не могут вывезти экстренные службы ЛНР из-за постоянных обстрелов.
По информации главы представительства ЛНР, колонну беженцев выследили с помощью квадрокоптеров.
«Они спонтанно собрались в колонну, которая двигалась в нашу сторону, в сторону Луганской народной республики то ли для транзита, то ли для того, чтобы добраться до мест временного размещения... Колонну выследили на квадрокоптерах, и они была обстреляна из артиллерии», – сказал он.
Мирошник добавил, что поток людей, выезжающих из Харьковской области в сторону России, в последние дни вырос.
«Сейчас, после того как начались активные боевые действия на территории Харьковской области, то количество людей, которые либо выезжают в сторону Белгородской области России, или едут через нашу территорию, увеличилось», – заключил он.
О происшествии стало известно после того, как военные медики эвакуировали в Луганск ребенка, раненного в районе Купянска в Харьковской области. Тогда же поступила информация о том, что семь человек, в том числе двое детей, получили ранения в результате обстрела колонны с беженцами.
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Власти Крыма заявили об изменении статуса Азовского моря
Ожидаемое вхождение в состав России ДНР, Запорожской и Херсонской областей закрепит за Азовским морем статус исключительно внутреннего моря России, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Азовское море становится нашим внутренним. Это серьезное стратегическое решение для России. Это и безопасность, и торговые пути, и курортная сфера, и рыбное хозяйство», – цитирует РИА «Новости» Константинова.
По его словам, мариупольский порт становится важным грузовым пунктом, каким всегда и являлся.
«Грузовое сообщение тоже должно восстановиться в полной мере. Уверен, что можно будет реализовать много различных программ», – подчеркнул Константинов.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой народной рспублики (ДНР) в состав РФ на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав РФ поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины. Как заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, Украина де-факто прекратила существование.
Глава представительства ЛНР в Москве Мирошник назвал возможные сроки вхождения региона в состав России
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Луганская Народная Республика должна войти в состав Российской Федерации в течение недели, выразил мнение глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.
«Я думаю, что это в пределах недели должно произойти. Остальные параметры интеграции, они будут оговариваться уже в рамках принимаемых законов и принимаемых решений», – заявил глава представительства ЛНР в Москве в интервью РИА «Новости».
Он уточнил, что сейчас в этой процедуре необходимо соблюсти все параметры, требуемые правовой системой Российской Федерации. «Главное уже произошло, референдум произошел. Дальше нам нужно четко соблюсти все параметры, требуемые правовой системой Российской Федерации, и выполнить все совершенно безупречно. Поэтому здесь уже, скажем так, локомотив пошел, и его уже вряд ли остановишь… Мы прямо на финишной прямой, и мы ее пройдем, однозначно», – выразил он уверенность.
Накануне глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении республики в состав России в качестве нового субъекта.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав РФ на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав РФ поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины. Как заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, Украина де-факто прекратила существование.
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Анну Семенович признали угрозой нацбезопасности на Украине
Российскую певицу Анну Семенович министерство культуры и информационной политики Украины по представлению СБУ внесло в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности, сообщает пресс-служба ведомства.
Семенович внесена в список Минкульта под номером 158, а ограничения в отношении артистки начали действовать с 26 сентября, передает ТАСС.
Сообщается, что Семенович запрещено въезжать на территорию Украины из-за того, что она поддерживает политику властей России, а также навещала российских военнослужащих.
Сейчас в черный список СБУ входят 210 человек.
Володин предложил отдать машины покинувших Россию лиц семьям участников СВО
Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании палаты предложил обсудить передачу автомобилей, брошенных на границе гражданами, покинувшими страну из-за мобилизации, семьям участников спецоперации на Украине.
Председатель палаты заметил, что с 21 сентября составляются списки тех, кто покидает страну.
«Сейчас уже машины бросают. Тоже надо, кстати, подумать, кому эти машины отдать. Может, семьям тех ребят, которые поехали воевать? Это будет правильно», – передает ТАСС слова Володина.
Ранее оппозиционное «Единое национальное движение» – партия находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили выступила с инициативой внести изменения в «Закон об оккупации» и взимать с каждого въезжающего гражданина России 1 тыс. лари (350 долларов).
В течение последних 10 дней в Грузию въехало 78742 гражданина России, а выехало 62120, сообщило МВД страны накануне в связи с повышенным вниманием к этому вопросу.