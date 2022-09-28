Армия должна занять достойное место

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28 сентября, среда  |  Последнее обновление — 16:42  |  vz.ru
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Кто мог взорвать оба «Северных потока»

Восстановить поврежденные газопроводы «Северный поток» быстро не получится Reuters
Вывод из строя трех из четырех ниток газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» – это уникальный случай в истории Европы. Называется несколько версий случившегося, но основная – это подрыв. Как можно было подорвать газовые трубы на дне Балтийского моря и остаться незамеченным? Кому нужна была такая диверсия и что ждет оставшиеся маршруты доставки российского газа в Европу?  Подробности...
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Мобилизованные и их семьи получат масштабную поддержку

Власти подготовили пакет социальной поддержки для тех, кого призывают на СВО Александр Щербак/ТАСС
Парламент России одобрил целый пакет поправок о социальной помощи мобилизованным согражданам. За ними сохраняется рабочее место, банки обязаны предоставить им «кредитные каникулы». Оставшиеся в тылу семьи военных освобождаются от уплаты штрафов по платежкам ЖКХ. Какие дополнительные меры помощи своим героям должно еще принять государство в ближайшее время? Подробности...
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На чем ФСБ поймала неопытного японского консула

Тацунори Мотоки теперь должен вернуться в Японию ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
Япония возмущена – консул этой страны во Владивостоке задержан ФСБ и объявлен персоной нон-грата. Однако российская контрразведка сработала безупречно, имеются видеодоказательства шпионской работы, которой занимался японский дипломат. Что именно его интересовало и как удалось его отследить? Подробности...
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Диверсия против «Северного потока» указывает на американцев

Так выглядит поверхность Балтийского моря над местом взрыва Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Все больше свидетельств того, что оба газопровода «Северный поток» намеренно взорваны. Целый ряд косвенных признаков указывает на причастность к инциденту ВМС США. Каким именно образом могла быть устроена диверсия и почему была оставлена неповрежденной последняя нитка газопровода «Северный поток – 2»? Подробности...
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Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
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Армия должна занять достойное место

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Разворот в сторону армии – не ситуативная, а стратегическая необходимость. Сейчас мы отдаём армии те долги, которые накопились за тридцатилетие условно-мирного сосуществования, оказавшегося таким хрупким. Подробности...

Украине от конфискованных у России денег полагается аж целое ничего

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Когда итогом станет наша победа, вопрос о заблокированных активах придется решать. И российские чиновники спросят не с американских и европейских властей, а с тех банков, с которыми заключали договоры. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Западу придется учиться воспринимать слова России всерьез

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Если эскалация на Украине не будет остановлена Западом, мы будем вынуждены на деле демонстрировать реалии изменяемой «розы ветров», принуждая украинский режим к капитуляции. То есть приведем конфликт к ситуации, явно превышающей желание Запада в нем участвовать. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
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Чем ответят США на мобилизацию в РФ

Перегибы мобилизации. Кто виноват?

Диверсия на «Северных потоках»

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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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На бывшей Украине проходят референдумы о вступлении в состав России

В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
  • Диверсия

  • Случайное внешнее воздействие

  • Внутренняя неисправность
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    Игорь Караулов

    Армия должна занять достойное место

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    		28 сентября 2022, 16:40

    На прошлой неделе я был в Крыму в составе агитбригады. Нас было семеро: депутат, лектор, ветеран боевых действий (нет, не пенсионер с орденами, а очаровательная женщина, прошедшая Сирию), поэт и поэтесса, актёр и актриса. Мы выступали перед военнослужащими в местных частях, перед экипажами кораблей Черноморского флота, на военном аэродроме.

    По вечерам, когда было свободное время, я следил за тем, что происходит в стране, и поражался, насколько у нас всё-таки разный народ. Я видел на экране своего смартфона перекошенные злобой и страхом лица нетвойнистов, которые устроили малолюдные митинги против частичной мобилизации в Москве, Новосибирске, других крупных городах. И я сравнивал их с лицами солдат и матросов. Я не буду говорить таких слов как «возвышенные», «просветлённые», но это были как минимум спокойные лица, полные достоинства. А у их командиров – не только спокойные, но и уверенные в правоте дела, которым они занимаются, и в конечной победе.

    Срочник из части под Симферополем, которому оставались считанные недели до дембеля, совершенно невозмутимо, без панических ноток в голосе, говорил, что ему, может быть, вскоре придется «остаться на второй год», подписав контракт. А в это время толпы здоровых вроде бы особей мужского пола стремились пересечь границу России на самых разных её отрезках, от Финляндии до Монголии. Поэтесса Татьяна Вольтская, в своё время признанная иноагентом, с театральным пафосом писала о том, что негоже «улюлюкать вслед нашим мужчинам, у которых земля в буквальном смысле горит под ногами, а за спиной зияет гробовая пасть военкомата» – и никто из этих мужчин даже не покраснел от стыда.

    Цены на авиабилеты в Ереван и Тбилиси, доходившие до 400 000 рублей, показывают, что уклонение от воинской повинности в нашей стране – занятие не для бедных людей. Получается, что именно обеспеченные, привилегированные слои населения менее всего горят желанием защищать страну, которая десятилетиями давала им самое лучшее, а в военкоматы без лишних разговоров идут простые русские, татарские, бурятские мужики.

    Это неправильная ситуация, противоречащая опыту самых разных стран и эпох. В Советском Союзе, когда членство в партии ещё было привилегией, лозунг «Коммунисты, вперёд!» не был пустым звуком. При абсолютизме дворяне, аристократы считали своим долгом служить в армии. А в древних Афинах обязанности на случай войны распределялись между гражданами в зависимости от размера их доходов: пентакосиомедимны (самые богатые) были обязаны снарядить целый корабль, всадники – купить коня и воевать на нем, зевгиты – обеспечить себя тяжелыми доспехами; наконец, от фетов требовалась только готовность сражаться за родной полис.

    У нас, за редкими исключениями, мы видим иную картину. Поэтому сейчас приходится волей-неволей зеркально переворачивать эту ситуацию. Привилегиями должны пользоваться в первую очередь те, кто взялся защищать страну. Армия должна составлять ядро, вокруг которого строится общество, а прочим подсистемам общества нужно искать свое место в работе по поддержке и помощи армии.

    Возьмём, к примеру, образование. Хорошее образование – одна из главных привилегий. Среди множества вузов есть особенно престижные места для обучения. Сколько я себя помню, к их числу всегда относился факультет журналистики МГУ. В последние дни он прославился в плохом смысле: студент, пришедший в стены родного факультета с Z-символикой на одежде, подвергся непристойной травле со стороны сокурсников. Возникает вопрос: должно ли государство давать образование людям, которые если и будут заниматься какой-то журналистикой, то разве что антигосударственной, в изданиях-иноагентах? Наверное, нужно подумать о том, чтобы заменить их другими молодыми людьми – например, теми, кто прошел СВО.

    Первые шаги в этом направлении начинают делаться. Порадовал МИФИ, который освободил от платы за обучение детей тех, кто отправляется сейчас на фронт по мобилизации. Но нужна системная перестройка образования, которая бы обеспечивала привилегии военнослужащим и тем, кто связан с армией.

    То же самое касается науки, ведь современной армии требуется интеллектуальная мощь, а настоящий интеллектуал не может отделять себя от страны в переломные моменты её истории. Вспомним, что многие научные открытия и технические изобретения делались людьми в погонах или в интересах военных ведомств.

    Культура также должна повернуться лицом к армии. Та работа, которая сейчас делается и в которой мне посчастливилось принять участие, мне кажется недостаточной. Я мечтаю, например, о том, чтобы лучшие театры показывали свои премьеры солдатам и офицерам, а не московской буржуазии, которая не успела смотать удочки. Я думаю, творческому человеку необходимо побывать там, где бьётся сегодня сердце страны, чтобы не судить о происходящем умозрительно и не повторять чужие лозунги за зарубежными суфлёрами.  

    Но и это ещё не всё. На мой взгляд, армия должна остаться ядром нашего общества и после окончания СВО. Речь идёт совсем не о любви к милитаризму, а об объективных потребностях страны, которые диктуются её геополитическими особенностями.

    Наша страна огромна по площади и богата разнообразными ресурсами. Год от года ценность этих ресурсов будет лишь расти. При этом население страны относительно невелико и нового демографического взрыва не ожидается. В условиях, когда мировая схватка за ресурсы обостряется, мы время от времени слышим голоса из США и других стран Запада о том, что такое сосредоточение богатств в России «несправедливо» и надо бы её «раскулачить» на благо всего мира – то есть, надо понимать, на благо пресловутого «золотого миллиарда». Следовательно, нам нужны гарантии от ограбления.

    В былые годы такой гарантией служила интеграция экономик России и Европы, поставщика ресурсов и их потребителя. Россия платила за неё немалую цену, поскольку доходы от продажи ресурсов в значительной мере оставались в банках стран-покупателей, а наши богатые тратили огромную часть этих доходов на приобретение западных товаров, от вилл и яхт до предметов престижного потребления. Между прочим, тот факт, что российский привилегированный класс не проявил готовности защищать страну, можно объяснить тем, что его формирование во многом строилось вокруг процессов обслуживания выплат этого «ясака». 

    С началом СВО Запад эту гарантию аннулировал и зафиксировал свою «прибыль», украв наши валютные активы. Её возобновления ожидать не стоит, поэтому ту цену, которую мы платили за внешнюю гарантию неприкосновенности наших богатств, мы должны будем платить за гарантию внутреннюю. Этой внутренней гарантией могут быть только мощные вооруженные силы.

    Поэтому разворот в сторону армии – не ситуативная, а стратегическая необходимость. Сейчас мы отдаём армии те долги, которые накопились за тридцатилетие условно-мирного сосуществования, оказавшегося таким хрупким.  

     

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