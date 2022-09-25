С какими словами Россия вступала в битвы

Войны и масштабные конфликты, в которые втягивали Россию, на протяжении столетий, имели одну особенность: глава государства подписывал документ, призванный объяснить, почему и ради чего страна должна отказаться от мирной жизни и вступить в тяжёлую, кровопролитную битву с врагом.

При всём различии причин и поводов, которые привели к той или иной войне, стилистика этих документов очень похожа. Не только потому, что официальная речь меняется медленнее, чем разговорный язык улиц и базируется на устойчивых словесных формулировках. Манифесты – точнее, отдельные их фрагменты – почти дословно повторяют друг друга. А, значит, Россия раз за разом сталкивалась с вызовами, которые угрожали её существованию и требовали максимальной мобилизации всего общества, к чему и призывали манифесты.

Отечественной война 1812 года – война нового типа, какой Россия ещё не видела. Помимо французской армии, на стороне Наполеона сражаются немцы, австрийцы, поляки, итальянцы, испанцы, голландцы. Первый государственный акт, относящийся к началу войны – Приказ по армиям от 13 (25) июня 1812 года. Он был составлен по распоряжению императора Александра Первого и точно указывал, по чьей вине нарушен мир.

«С давнего времени примечали Мы неприязненные против России поступки Французского Императора, но всегда кроткими и миролюбивыми способами надеялись отклонить оные. <…> Все сии меры кротости и миролюбия не могли удержать желаемого Нами спокойствия. Французский Император, нападением на войска Наши при Ковно, открыл первый войну. И так, видя его никакими средствами непреклонного к миру, не остается Нам ничего иного, как, призвав на помощь свидетеля и защитника правды, Всемогущего Творца небес, поставить силы Наши против сил неприятельских. Не нужно Мне напоминать вождям, полководцам и воинам Нашим о их долге и храбрости. В них издревле течет громкая победами кровь Славян. Воины! вы защищаете веру, отечество, свободу».

Ещё один еще один важный документ, подписанный императором – Рескрипт на имя Председателя Государственного Совета и Комитета Министров Генерал-Фельдмаршала Графа Николая Ивановича Салтыкова. Особого внимания заслуживает фраза:

«Я не положу оружия, доколе ни единого неприятельского воина не останется в Царстве Моём».

Слово государь сдержал – многоязыкая армия Наполеона была разгромлена и бежала за пределы России.

Проигранная Россией Крымская война 1853-1856 годов имела поводом религиозный конфликт. Турецкий султан передал католикам базилику Рождества Христова в Вифлееме, прежде принадлежавшую православным.

В Манифесте императора Николая Первого, датированном 20 октября (1 ноября) 1853 года, говорится, что Россия требовала от Турции обеспечить права Православной церкви, но ожидания не оправдались. В Манифесте Александра Первого говорится о «кротости и миролюбии» русских, в документе, подписанном Николаем Первым – «о долготерпении».

«Россия вызвана на брань: ей остается – возложив упование на Бога – прибегнуть к силе оружия, дабы понудить Порту к соблюдению трактатов и к удовлетворению за те оскорбления, коими отвечала она на самые умеренные Наши требования и на законную заботливость Нашу о защите на Востоке православной веры, исповедуемой и народом русским».

Русско-турецкая война 1877-1878 годов тоже началась с Манифеста – его подписал император Александр Второй 12 (24) апреля 1877 года. Особое внимание – исторической роли России как защитницы христианства.

«Всем Нашим любезным верноподданным известно то живое участие, которое Мы всегда принимали в судьбах угнетенного христианского населения Турции. <…> Исчерпав до конца миролюбие Наше, Мы вынуждены высокомерным упорством Порты приступить к действиям более решительным. Того требуют и чувство справедливости, и чувство собственного Нашего достоинства. Турция отказом своим поставляет Нас в необходимость обратиться к силе оружия. <…> Ныне, призывая благословение Божие на доблестные войска Наши, Мы повелели им вступить в пределы Турции».

Война частично сгладила неудачи Крымской кампании – позволила России вернуть потерянную после Крымской войны южную часть Бессарабии и присоединить стратегически важные новые территории.

Манифест о войне с Германией 20 июля (2 августа) 1914 года подписал последний Российский император Николай Второй. И снова ради славян – ради сербов.

«Следуя историческим своим заветам, Россия, единая по вере и крови с славянскими народами, никогда не взирала на их судьбу безучастно. <…>

Ныне предстоит уже не заступаться только за несправедливо обиженную, родственную Нам страну, но оградить честь, достоинство, целость России и положение её среди Великих Держав. Мы непоколебимо верим, что на защиту Русской Земли дружно и самоотверженно встанут все верные Наши подданные».

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«В грозный час испытания да будут забыты внутренние распри, – призывает Манифест. – Да укрепится еще теснее единение Царя с Его народом и да отразит Россия, поднявшаяся как один человек, дерзкий натиск врага».

Как же понять, какое продолжение будут иметь записанные на бумагу или сказанные в эфире главные слова? Вспомним произнесённую по радио 3 июля 1941 года речь Сталина. Она не изменила сиюминутное положение на фронтах, но повлияла на миллионы советских людей, внушила им уверенность. Вождь понимал: война требует единоначалия. За что мы идём в атаку и почему отступаем, кто наш враг, кто союзник – окончательно решает только один человек, вобравший в себя волю миллионов, правду миллионов. Сталинские слова «братья и сестры» сделали для Победы больше, чем все американские поставки по ленд-лизу. Не нужно было говорить или писать: «Мы, Божией милостью самодержец…» – жизнь дала другие, созвучные времени формулировки.

Манифест 2022-го года оказался поделён на две части: одну мы услышали 24 февраля, вторую – 21 сентября. И нам самим, и коллективному Западу, и разрозненному Востоку, и неприсоединившемуся туда-сюда миру нужно время, чтобы понять: Россия снова обращается к силе оружия, ограждает и защищает – ради справедливости сегодня и завтра, потому что иначе нельзя. Вызов принят.