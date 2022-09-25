С какими словами Россия вступала в битвы

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25 сентября, воскресенье  |  Последнее обновление — 13:44  |  vz.ru
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Когда Европа решится отменить часть санкций

ЕК признала бессмысленность потолка цен на российскую нефть Виталий Невар/ТАСС
После новостей о проведении референдумов и частичной мобилизации в России, Запад, с одной стороны, сразу начал грозить новыми санкциями. Но, с другой стороны, в Европе стали появляться первые звоночки того, что не пора ли остановиться или даже сдать немного назад. ЕК неожиданно признала бессмысленность потолка цен на нефть, а Венгрия предложила отменить санкции против России, чтобы уберечь ЕС от рецессии.  Подробности...
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Милонов: «Под Попасной я воевал досыльником на гаубице»

Депутат Госдумы Виталий Милонов воюет в Донбассе как доброволец с 2014-го vk.com/milonov
«Боевые действия для меня не в новинку – я уже воевал в Донбассе на 152-мм гаубице «МСТА-Б». В ходе боев меня посвятили в артиллеристы бойцы «Вагнера», поэтому теперь я продолжу защищать Россию в составе противотанковой батареи», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя свою просьбу к Минобороны разрешить ему официально участвовать в боях. Подробности...
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Церковь имеет шанс вернуть украденное большевиками

Многие забывают, что иконы в музеях имеют не только культурное, но и религиозное значение Софья Сандурская/ТАСС
Сотни тысяч священных предметов могут вернуться в российские церкви. Речь идет об иконах, отобранных в свое время у РПЦ советской властью. Сейчас большинство из них находится в запасниках государственных музеев, а значит, мало кто вообще может видеть эти сокровища. Однако есть и важные аргументы против того, чтобы их показывать публике. Подробности...
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Цены на электричество убивают литовскую экономику

Литовская промышленность резко сокращается PanPac Engineering A/S/YouTube
«У нас нет другого выхода, кроме как прекратить деятельность». Такими словами руководители литовских фирм и промышленных предприятий комментируют происходящее прямо сейчас в экономике этой страны. Заводы и фабрики закрываются друг за другом. В чем причина этих событий и почему зимой, скорее всего, будет еще хуже?  Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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С какими словами Россия вступала в битвы

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Сталинские слова «братья и сестры» сделали для Победы больше, чем все американские поставки по ленд-лизу. Не нужно было говорить или писать: «Мы, Божией милостью самодержец…» – жизнь дала другие, созвучные времени формулировки. Подробности...

Суверенитет и непрерывность истории – две главные ценности президента Путина

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Даже частичная утрата суверенитета всегда в нашей истории заканчивалась падением страны в пропасть и страшными жертвами, которые приходилось приносить, чтобы выкарабкаться из кризиса. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Запад лишается иллюзий относительно СВО

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Выступление Владимира Путина поставило Америку и Европу перед новой реальностью в украинском вопросе. Пока что Запад эту реальность принимать не хочет – но придется. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев
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Первое признание новых границ России

Обсуждение: 5 комментариев

Обмен с Медведчуком и «азовцами»

Ложь и правда о мобилизации

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На бывшей Украине проходят референдумы о вступлении в состав России

В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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В Австралии прошли акции протеста против британской монархии

По всей Австралии, которая входит в состав Британского Содружества и где формально главой государства является король Великобритании, прошли акции протеста против монархии и, как говорят организаторы, расистского колониального империализма. В Мельбурне состоялась самая массовая акция – на улицы вышли тысячи людей
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В Лондоне прошли похороны Елизаветы II

В Лондоне прошли похороны королевы Соединенного Королевства Елизаветы II, умершей 8 сентября в возрасте 96 лет. После государственной панихиды в Вестминстерском аббатстве катафалк направился через центр британской столицы в Виндзорский замок.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
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Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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    Алексей Зензинов

    С какими словами Россия вступала в битвы

    Алексей Зензинов
    сценарист, драматург
    		25 сентября 2022, 13:44

    Войны и масштабные конфликты, в которые втягивали Россию, на протяжении столетий, имели одну особенность: глава государства подписывал документ, призванный объяснить, почему и ради чего страна должна отказаться от мирной жизни и вступить в тяжёлую, кровопролитную битву с врагом.

    При всём различии причин и поводов, которые привели к той или иной войне, стилистика этих документов очень похожа. Не только потому, что официальная речь меняется медленнее, чем разговорный язык улиц и базируется на устойчивых словесных формулировках. Манифесты – точнее, отдельные их фрагменты – почти дословно повторяют друг друга. А, значит, Россия раз за разом сталкивалась с вызовами, которые угрожали её существованию и требовали максимальной мобилизации всего общества, к чему и призывали манифесты.

    Отечественной война 1812 года – война нового типа, какой Россия ещё не видела. Помимо французской армии, на стороне Наполеона сражаются немцы, австрийцы, поляки, итальянцы, испанцы, голландцы. Первый государственный акт, относящийся к началу войны – Приказ по армиям от 13 (25) июня 1812 года. Он был составлен по распоряжению императора Александра Первого и точно указывал, по чьей вине нарушен мир.

    «С давнего времени примечали Мы неприязненные против России поступки Французского Императора, но всегда кроткими и миролюбивыми способами надеялись отклонить оные. <…> Все сии меры кротости и миролюбия не могли удержать желаемого Нами спокойствия. Французский Император, нападением на войска Наши при Ковно, открыл первый войну. И так, видя его никакими средствами непреклонного к миру, не остается Нам ничего иного, как, призвав на помощь свидетеля и защитника правды, Всемогущего Творца небес, поставить силы Наши против сил неприятельских. Не нужно Мне напоминать вождям, полководцам и воинам Нашим о их долге и храбрости. В них издревле течет громкая победами кровь Славян. Воины! вы защищаете веру, отечество, свободу».

    Ещё один еще один важный документ, подписанный императором – Рескрипт на имя Председателя Государственного Совета и Комитета Министров Генерал-Фельдмаршала Графа Николая Ивановича Салтыкова. Особого внимания заслуживает фраза:

    Фото: Н. Самокиш

    «Я не положу оружия, доколе ни единого неприятельского воина не останется в Царстве Моём».

    Слово государь сдержал – многоязыкая армия Наполеона была разгромлена и бежала за пределы России.

    Проигранная Россией Крымская война 1853-1856 годов имела поводом религиозный конфликт. Турецкий султан передал католикам базилику Рождества Христова в Вифлееме, прежде принадлежавшую православным.

    В Манифесте императора Николая Первого, датированном 20 октября (1 ноября) 1853 года, говорится, что Россия требовала от Турции обеспечить права Православной церкви, но ожидания не оправдались. В Манифесте Александра Первого говорится о «кротости и миролюбии» русских, в документе, подписанном Николаем Первым – «о долготерпении».

    «Россия вызвана на брань: ей остается – возложив упование на Бога – прибегнуть к силе оружия, дабы понудить Порту к соблюдению трактатов и к удовлетворению за те оскорбления, коими отвечала она на самые умеренные Наши требования и на законную заботливость Нашу о защите на Востоке православной веры, исповедуемой и народом русским».

    Русско-турецкая война 1877-1878 годов тоже началась с Манифеста – его  подписал император Александр Второй 12 (24) апреля 1877 года. Особое внимание – исторической роли России как защитницы христианства.

    «Всем Нашим любезным верноподданным известно то живое участие, которое Мы всегда принимали в судьбах угнетенного христианского населения Турции. <…> Исчерпав до конца миролюбие Наше, Мы вынуждены высокомерным упорством Порты приступить к действиям более решительным. Того требуют и чувство справедливости, и чувство собственного Нашего достоинства. Турция отказом своим поставляет Нас в необходимость обратиться к силе оружия. <…> Ныне, призывая благословение Божие на доблестные войска Наши, Мы повелели им вступить в пределы Турции».

    Война частично сгладила неудачи Крымской кампании – позволила России вернуть потерянную после Крымской войны южную часть Бессарабии и присоединить стратегически важные новые территории.

    Манифест о войне с Германией 20 июля (2 августа) 1914 года подписал последний Российский император Николай Второй. И снова ради славян – ради сербов.

    «Следуя историческим своим заветам, Россия, единая по вере и крови с славянскими народами, никогда не взирала на их судьбу безучастно. <…>

    Ныне предстоит уже не заступаться только за несправедливо обиженную, родственную Нам страну, но оградить честь, достоинство, целость России и положение её среди Великих Держав. Мы непоколебимо верим, что на защиту Русской Земли дружно и самоотверженно встанут все верные Наши подданные». 

    «В грозный час испытания да будут забыты внутренние распри, – призывает Манифест. – Да укрепится еще теснее единение Царя с Его народом и да отразит Россия, поднявшаяся как один человек, дерзкий натиск врага».

    Как же понять, какое продолжение будут иметь записанные на бумагу или сказанные в эфире главные слова? Вспомним произнесённую по радио 3 июля 1941 года речь Сталина. Она не изменила сиюминутное положение на фронтах, но повлияла на миллионы советских людей, внушила им уверенность. Вождь понимал: война требует единоначалия. За что мы идём в атаку и почему отступаем, кто наш враг, кто союзник – окончательно решает только один человек, вобравший в себя волю миллионов, правду миллионов. Сталинские слова «братья и сестры» сделали для Победы больше, чем все американские поставки по ленд-лизу. Не нужно было говорить или писать: «Мы, Божией милостью самодержец…» – жизнь дала другие, созвучные времени формулировки.

    Манифест 2022-го года оказался поделён на две части: одну мы услышали 24 февраля, вторую – 21 сентября. И нам самим, и коллективному Западу, и разрозненному Востоку, и неприсоединившемуся туда-сюда миру нужно время, чтобы понять: Россия снова обращается к силе оружия, ограждает и защищает – ради справедливости сегодня и завтра, потому что иначе нельзя. Вызов принят.

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