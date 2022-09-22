Москва показала Киеву краешек своей колоды козырей

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22 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 18:16  |  vz.ru
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Рубль проявил спокойствие на фоне паникующих рынков

Почему рынки паникуют, а рубль спокоен Станислав Красильников/ТАСС
Новости о референдумах и частичной мобилизации вызвали молниеносную реакцию на российских рынках. Они стали падать до уровней 24 февраля. Однако уже на второй день паника слегка улеглась, и вместо падения на 9% индекс Мосбиржи уменьшился менее чем на 4%. Реакцию рубля вообще можно назвать пассивной. Чего боятся инвесторы, что будет с рублем и к чему готовиться экономике? Подробности...
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Голосование на референдумах о воссоединении с Россией станет всенародным

Присоединения к России хотят 95% находящихся в РФ жителей ДНР и ЛНР Валерий Мельников/РИА Новости
По данным ВЦИОМ, активное участие в референдумах о вхождении в состав России примут не только жители соответствующих регионов, но и их соотечественники, проживающие в РФ. Как будет устроена процедура голосования для этой категории граждан и почему они намерены поддержать присоединение родных регионов к России?  Подробности...
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Частичная мобилизация изменит сущность всей СВО

Количество войск имеет значение Ахметов Вадим/URA.RU/ТАСС
Какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине? Этих задач несколько, и некоторые из них имеют принципиальное значение. Пополнение должно изменить сам характер ведущихся на Украине военных действий. Подробности...
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Расширение границ России готовы признать в Европе

«Для нас всегда важно иметь таких друзей, как вы», – сказал Путин Додику Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Республика Сербская признает итоги референдумов в ДНР и ЛНР, то есть – новые границы России. Этот ход Милорада Додика, посетившего с визитом Москву, неизбежно разозлит Брюссель, но лидер боснийских сербов готов рискнуть. Происходящее не просто знак поддержки России и не только сделка с ней. Это шанс на воссоединение для сербского народа.  Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Москва показала Киеву краешек своей колоды козырей

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Причиной смены стратегии спецоперации стало то ли стремление сделать цену этого конфликта для Запада максимальной, то ли понимание того, что сохранять Украину даже в качестве обезоруженного и нейтрализованного «буфера» недопустимо. Подробности...

Америка на пороге гражданской войны или либеральной диктатуры

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Главная цель – не допустить «захвата» республиканцами Конгресса в ходе предстоящих выборов. Для этого консерваторов необходимо не только утвердить в общественном мнении как «врагов Америки» и «экстремистов», но и признать экстремистами де-юре. Подробности...

Красная армия подала пример освобождения Донбасса

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
22 сентября 1943 года завершилось освобождение Донбасса от фашистов Красной армией. Операция длилась почти полтора месяца и была сложной. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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Тайная миссия посла США в Москве

Почему мобилизация и почему частичная

Обсуждение: 5 комментариев

Ирану угрожает революция

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В Австралии прошли акции протеста против британской монархии

По всей Австралии, которая входит в состав Британского Содружества и где формально главой государства является король Великобритании, прошли акции протеста против монархии и, как говорят организаторы, расистского колониального империализма. В Мельбурне состоялась самая массовая акция – на улицы вышли тысячи людей
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В Лондоне прошли похороны Елизаветы II

В Лондоне прошли похороны королевы Соединенного Королевства Елизаветы II, умершей 8 сентября в возрасте 96 лет. После государственной панихиды в Вестминстерском аббатстве катафалк направился через центр британской столицы в Виндзорский замок.
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Луганск и Херсон подверглись украинской террористической атаке

В пятницу на третьем этаже в здании генпрокуратуры ЛНР в центре Луганска прогремел взрыв. В результате погибли генпрокурор республики Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал произошедшее терактом.<br>Также в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона, рядом со зданием администрации упали не менее пяти ракет HIMARS
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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    Владислав Исаев

    Москва показала Киеву краешек своей колоды козырей

    Владислав Исаев
    политолог
    		22 сентября 2022, 17:19

    Сказать, что назначение плебисцитов в республиках Донбасса, а следом в Херсонской и Запорожской областях произвело шоковый эффект, означало бы сильно смягчить описание ситуации. Значимость и внезапность этого шага наглядно продемонстрировала динамика торгов на российском фондовом рынке. Пока соцсети неделями захлебывались истерикой по поводу атак ВСУ в Харьковской области, инвесторы сохраняли нерушимое спокойствие, понимая, что реакция медиаполя сильно преувеличена. Но сразу после объявления о референдумах рынок рухнул, поскольку этот шаг кардинально изменяет стратегический расклад. В частности, переводя экономический разрыв с Западом из временного в долгосрочный режим.

    Характерно, что на объявленную на следующий день частичную мобилизацию рынок, в отличие от сетевой общественности, отреагировал гораздо спокойнее, а во второй половине дня стал даже отыгрывать потери. Это не означает, что данная новость менее значима или более позитивна, но она, по сути, логично вытекает из решения о присоединении территорий.

    Мобилизация в том виде, в котором её начинают проводить сейчас, шаг чисто технический. Во-первых, мобилизованным предполагается платить по тем же тарифам, что и кадровым контрактникам, во-вторых, их планируется привлечь в количестве, эквивалентном где-то 15% уже имеющейся численности армии и Росгвардии. Так что ни о каком резком и кардинальном увеличении армии речи нет – задействуется лишь 1,2% подготовленного запаса. Это явно не предполагает резкого наращивания масштабов боевых действий.

    Да и на то, чтобы эти 300 тысяч человек призвать, переподготовить и превратить в слаженные части, уйдет не один месяц. И если прежде такая мера не предпринималась, то лишь потому, что не было уверенности, что оторванные от привычной работы люди успеют стать реальной силой до того, как боевые действия закончатся. Закончатся, конечно, не полной ликвидацией украинского государства, а миром на наших условиях. Поскольку ни 200 тысяч, ни даже 500 тысяч солдат для полного контроля над территорией, превышающей площадь Франции, и выхода к границам Польши, Венгрии и Молдавии было бы недостаточно.

    Видимо, именно поэтому и откладывался на будущее вопрос о вхождении в состав России уже освобожденных областей. Кремль, согласно заветам китайской стратегии, готов был построить Зеленскому или тому, кто его сменит, «золотой мост» – дать возможность проиграть без потери лица. Вопрос о статусе территорий, уже контролируемых Россией, мог бы подсластить пилюлю. Они, например, могли бы формально вернуться в состав Украины, но, разумеется, совсем в другом статусе – более близком к тому, который подразумевали Минские соглашения для ДНР и ЛНР, с существенно большими правами и собственными силами самообороны. А сами республики могли быть признаны независимыми, но без вхождения в РФ.

    Фото: Екатерина Сычков/URA.RU/ТАСС

    Теперь же, на фоне недоговороспособности Киева и готовности Запада сжигать огромные по объему ресурсы в украинской топке, Москва закрывает для оппонентов эту возможность – территории, вошедшие в состав России, уже не могут быть предметом для торга. А это значит, спецоперация переходит в другой формат – борьба будет идти на истощение Украины. Это косвенно подтверждают и начатые российской стороной удары по украинской инфраструктуре. До этого ее разрушение считалось нецелесообразным, вероятно потому, что потенциально ухудшало послевоенную гуманитарную и экономическую ситуацию, в частности, снижая спрос на российские энергоресурсы будущей денацифицированной и демилитаризованной Украины. Да и на тех территориях, которые отошли бы к России или стали дружественными ей, восстанавливать разрушенное пришлось бы нам. Теперь эти риски отодвигаются в неопределенное будущее.

    Не знаю, что стало основной причиной смены стратегии. То ли стремление сделать цену этого конфликта для Запада максимальной, как в смысле расходования вооружений и техники, так и с точки зрения ресурсного голодания, то ли понимание того, что сохранять Украину даже в качестве обезоруженного и нейтрализованного «буфера» недопустимо. Но дело точно не в том, что выделенных войск не хватает для победы. С задачей перемалывания украинских сил, даже по явно заниженным данным украинских потерь, озвученным Шойгу, российская группировка справляется. А для решительного перехода в массированное наступление мобилизуемых сейчас из резерва будет недостаточно – классическая военная наука требует для этого как минимум троекратного превосходства.

    Мобилизация проводится для других целей. Те, кто любит шашки, знает, что проигрывает тот, у кого первым заканчиваются ходы, не ведущие к потере фигур и позиции. Сегодня, когда Украина четырьмя волнами мобилизации, опустошением арсеналов стран НАТО, наращиванием задолженности и достижением предела в применении неконвенционных методов ведения боевых действий почти полностью истощила свои возможные ходы, Москва показала краешек той колоды козырей, которые еще остаются у нее в рукаве – мобилизационным ресурсом, превышающим все мужское население Украины, тяжелыми бомбами, ударами по ключевым инфраструктурным объектам.

    И это сейчас произведет на уже надеявшихся на благополучный исход в результате последних усилий украинцев куда больший эффект, чем могло бы произвести в марте. А главное, будет вполне оправдано и в глазах россиян, и в восприятии мирового сообщества. Как любил говорить мой папа: «Сопливых вовремя целуют».

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