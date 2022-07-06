Почему Россия не присоединила ЛНР сразу после освобождения

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6 июля, среда  |  Последнее обновление — 13:26  |  vz.ru
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Антироссийские санкции довели экономику США до шоковых сценариев

Мир пугают все большими проблемами в развитых экономиках REUTERS/Dado Ruvic
Крупные бизнесмены и аналитики на Уолл-стрит переходят к открытым разговорам о предстоящей рецессии США. Кризис оказался на носу и у Европы, которая, кажется, делает все, чтобы лишить себя газа. Рано списывать со счетов риски еще одной волны коронавируса, говорят экономисты. А от нефти ждут либо резкого падения до 45-65 долларов за баррель, либо космического взлета до 380 долларов. К чему же стоит готовиться? Подробности...
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Узбеков напугали перспективой потерять половину страны

За первые два дня волнений погибли 18 человек KUN.UZ/REUTERS
Попытки Ташкента упразднить автономию каракалпаков обернулись вооруженным бунтом и массовыми протестами в Каракалпакии – малонаселенной, но огромной по площади республике, занимающей почти половину территории Узбекистана. Власть тут же согласилась на уступки, но это не означает, что проблема сепаратизма решена надолго. Меж тем у России в Каракалпакии есть собственный национальный интерес.  Подробности...
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Активную молодежь готовят к современным вызовам

«Территория смыслов» объединила активную молодежь из всех регионов страны территориясмыслов.рф
Увлеченная и энергичная молодежь из регионов страны собралась на форум «Территория смыслов» в Подмосковье, чтобы разработать совместные проекты, приобрести новые навыки и встретиться с единомышленниками. Помогать им в этом будут эксперты и спикеры из числа руководителей крупнейших федеральных органов власти и бизнес-структур. Подробности...
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Запад нашел предлоги для отказа в помощи Украине

Украинский премьер Денис Шмыгаль (справа) питал большие надежды по поводу этой конференции. Однако вряд ли все из них сбудутся REUTERS/Arnd Wiegmann
Весьма противоречивыми оказались для Украины итоги конференции, на которой было объявлено о выделении западными странами средств на восстановление этой страны. С одной стороны, помощь обещана. С другой – обещана, но и только. Ну и наконец было заявлено, что конфискация российских активов в пользу Киева противоречит «основному праву человека – праву собственности». Как же такое произошло? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Почему Россия не присоединила ЛНР сразу после освобождения

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Территория Луганской народной республики зачищена от украинских войск. Однако Россия не спешит принимать ЛНР в свой состав, откладывая это событие аж на сентябрь. Не спешит – и правильно делает. Подробности...

Торговые пути определяют центры силы на планете

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
После полноценного запуска магистрали «Север-Юг» через Волго-Балт и Каспий, Евросоюз, скорее всего, начнет стремительно нищать и приходить в полное запустение. Такое уже случалось в истории много раз. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Слова «Будьте осторожны!» в Донецке не имеют смысла

Марина Ахмедова
Марина Ахмедова, Журналист, писатель
– А если бы вам предложили стать палачом? – тихо спросила я, встав рядом с отцом офицера. – Вы бы расстреляли иностранных наемников? Членов националистических батальонов? – Аж бегом, – ответил он. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев
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Почему рубль опять падает

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Представлена новая купюра 100 рублей

Банк России представил модернизированную сторублевую банкноту. Подход к оформлению купюры изменен – городскую тематику сменила региональная. Новые сторублевые купюры в течение 10 лет заменят собой в обращении банкноты предыдущих модификаций
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Сильные ливни в Крыму привели к паводкам и подтоплениям

В результате сильного ливня в Крыму река Салгир вышла из берегов и затопила пять поселков в Симферопольском районе. Так же подтопило и часть Симферополя. В ликвидации последствий задействованы сотни спасателей, введен режим ЧС. Из домов эвакуированы 42 человека
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Сотни поклонников пришли проститься с Юрием Шатуновым

На Троекуровском кладбище Москвы прощаются с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Сотни поклонников, близких и знакомых артиста выстроились в длинную очередь к траурному залу, пришедшие хором пели песни любимого певца. Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Геворг Мирзаян

    Почему Россия не присоединила ЛНР сразу после освобождения

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		6 июля 2022, 12:36

    В начале июля завершился первый и, по сути, промежуточный этап специальной военной операции на Украине. Войска России (куда входили как нынешние подразделения армии РФ, так и будущие – то есть части народных республик Донбасса) полностью освободили от украинской оккупации Луганскую народную республику. Впереди еще много работы – полное освобождение Донецкой народной республики, а также других бывших территорий Украины. В сентябре, по слухам, пройдет референдум в ЛНР и ДНР, по итогам которого они войдут в состав Российской Федерации. Затем подобный механизм будет повторен и на других некогда украинских территориях.

    Однако у некоторых россиян возникает закономерный вопрос: а зачем тянуть? Если ЛНР восстановила свою территориальную целостность, то почему бы ее не принять в Россию сейчас, по росчерку пера Владимира Путина? Ведь там и референдум вроде как не особо нужен – местные жители в 2014 году уже голосовали за вхождение в состав Российской Федерации. Определенная логика в этом предложении есть. Включение ЛНР в состав России здесь и сейчас действительно решит ряд стоящих перед Москвой проблем. Информационных, внешнеполитических, экономических и даже военных.

    Так, далеко не секрет, что значительная часть российского общества (и не только турбопатриоты, и не только жители республик Донбасса) опасается, что Россия в какой-то момент может остановиться, не пойти до конца, согласиться на какие-то промежуточные варианты (например, условный «Минск-3» с широчайшей автономией для ЛНР и ДНР). С этой точки зрения официальное вхождение ЛНР в состав России становится своего рода демонстративным пересечением точки невозврата, за которой уже не будет никакого «Минска-3».

    Эта демонстрация нужна не только россиянам, но и западной общественности. Тем, кто еще в глубине души надеется на возможность отката ситуации, на то, что Владимира Путина получится уговорить, предложив какие-то уступки. Присоединение ЛНР же покажет, что Путин продолжает стоять на своем, что Москва намерена выполнить все цели спецоперации. И что если Запад хочет договариваться, то делать это нужно с учетом российских требований – как формальных, так и неформальных.

    С экономической точки зрения присоединение ЛНР резко упростит процесс восстановления экономики республики – а это не менее сложная и важная задача, чем физическое освобождение Донбасса. Впереди, напомним, зима, и до нее Россия должна не только хотя бы частично восстановить разрушенные города, но и возобновить работу инфраструктурных объектов. А восстанавливать регион Российской Федерации гораздо проще, чем формально независимое государство – в плане выделения средств, а также контроля финансовых потоков и действий властей на местах. Наконец, с военной точки зрения присоединение ЛНР и превращение этой территории в российскую позволит отправить туда срочников для решения тыловых и охранных задач. Напомним, что согласно российскому законодательству, солдаты, проходящие срочную службу, не имеют права проходить ее за пределами границ России. Если же этими солдатами заместить тыловые части в ЛНР, то можно за счет освободившихся кадровых военных ускорить процесс освобождения остальной территории Украины.

    Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

    Почему не сейчас

    Казалось бы, плюсы очевидны. Однако Кремль, прекрасно их осознавая, все-таки отложил принятие ЛНР в состав России на сентябрь. И это решение вполне логичное – ведь минусов от поспешного присоединения больше, чем плюсов. К этим минусам относятся юридический, процедурный, парламентский и внутридонбасский аспекты ситуации.

    Да, в ЛНР в 2014 году прошел референдум. Однако, во-первых, прошел он не на всей территории республики, а во-вторых, в силу спешки и обстоятельств особым качеством подготовки не отличался. Между тем Российской Федерации при пополнении за счет бывших украинских территорий крайне важно соблюсти все возможные юридические формальности – не ради западного одобрения здесь и сейчас (этого, очевидно, не будет), а для того, чтобы никто не мог оспорить легальность российских действий в будущем. Для этого нужно подготовить и провести референдум в ЛНР в соответствии со всеми нормами права (и даже пригласить на него иностранных наблюдателей – из ОБСЕ и других организаций), а уже потом принимать в состав России. На основании всенародного волеизъявления, а не принципа «ну, понятно же, что все луганчане хотят в Россию». То есть поступить так, как было сделано в случае с Крымом.

    С процедурной точки зрения вхождение ЛНР в состав РФ тоже должно быть подготовлено. Гармонизировано законодательство, процедуры, иного рода бюрократические моменты. В конце концов, подчищены элиты (как это сейчас происходит в ДНР). Да, многое уже было сделано, но ряд вопросов все равно остается.

    С точки зрения депутатов парламента, точечное вхождение территорий в Россию тоже видится нецелесообразным. И не потому, что народные избранники не хотят работать. «Если принимать республики по одной, то нам придется каждый раз заниматься изменением Конституции», – заявил автору высокопоставленный депутат от «Единой России». И он прав. Зачем плодить сущности и каждый раз переписывать Конституцию, когда это можно сделать один раз (или два – если другие территории Украины в лице Херсонской, Запорожской, Харьковской областей и иных освобожденных к сентябрю земель будут присоединены после ЛНР и ДНР). 

    Наконец, не нужно забывать о банальной конкуренции между «донецкими» и «луганскими». Дружеской, братской – но все-таки конкуренции. Далеко не все в Донецке (живущем под варварскими обстрелами Украины) поймут вхождение ЛНР в Россию без ДНР. Воевали вместе – и вступать в Россию должны тоже вместе. С этой точки зрения луганский фальстарт может лишь вызвать напряженность на пустом месте.

    Именно поэтому и было, видимо, принято решение отложить создание Луганской области России. Но при этом власти всячески (через паспортизацию и иные шаги) дают понять, что это создание неизбежно. Что ЛНР уже по факту является частью Российской Федерации, и сентябрьский «штампик в паспорте» является лишь формальностью. 

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