Суверенитет и непрерывность истории – две главные ценности президента Путина

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23 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 12:49  |  vz.ru
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Когда Европа решится отменить часть санкций

ЕК признала бессмысленность потолка цен на российскую нефть Виталий Невар/ТАСС
После новостей о проведении референдумов и частичной мобилизации в России, Запад, с одной стороны, сразу начал грозить новыми санкциями. Но, с другой стороны, в Европе стали появляться первые звоночки того, что не пора ли остановиться или даже сдать немного назад. ЕК неожиданно признала бессмысленность потолка цен на нефть, а Венгрия предложила отменить санкции против России, чтобы уберечь ЕС от рецессии.  Подробности...
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Голосование на референдумах о воссоединении с Россией станет всенародным

Присоединения к России хотят 95% находящихся в РФ жителей ДНР и ЛНР Валерий Мельников/РИА Новости
По данным ВЦИОМ, активное участие в референдумах о вхождении в состав России примут не только жители соответствующих регионов, но и их соотечественники, проживающие в РФ. Как будет устроена процедура голосования для этой категории граждан и почему они намерены поддержать присоединение родных регионов к России?  Подробности...
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Как Сталин спасал от распада Советский Союз

Бомба замедленного действия под государственность СССР была заложена Лениным Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Ровно сто лет назад будущий руководитель СССР Иосиф Сталин предложил весьма примечательную идею. Она касалась территориального устройства страны. Если бы планы Сталина тогда были реализованы, возможно, история СССР пошла по совсем иному пути. Однако Ленин выступил резко против сталинских предложений, что в итоге оказалось фатальным для государства.  Подробности...
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Германию тянут к рычагам управления миром

ООН и ее Совет Безопасности всё еще имеют ключевое значение IMAGO/Global Look Press
Редчайший момент – Россия и Запад согласились в одном из фундаментальных вопросов: необходимости реформы важнейшей международной организации – Совбеза ООН. Этот орган, задуманный как ключевой инструмент достижения компромиссов во всей международной повестке, может быть расширен. Однако за счет каких именно стран и почему Россия всё же имеет свои возражения? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Суверенитет и непрерывность истории – две главные ценности президента Путина

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Даже частичная утрата суверенитета всегда в нашей истории заканчивалась падением страны в пропасть и страшными жертвами, которые приходилось приносить, чтобы выкарабкаться из кризиса. Подробности...

Запад лишается иллюзий относительно СВО

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Выступление Владимира Путина поставило Америку и Европу перед новой реальностью в украинском вопросе. Пока что Запад эту реальность принимать не хочет – но придется. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Москва показала Киеву краешек своей колоды козырей

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Причиной смены стратегии спецоперации стало то ли стремление сделать цену этого конфликта для Запада максимальной, то ли понимание того, что сохранять Украину даже в качестве обезоруженного и нейтрализованного «буфера» недопустимо. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
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Ложь и правда о мобилизации

Тайная миссия посла США в Москве

Почему мобилизация и почему частичная

Обсуждение: 5 комментариев
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В Австралии прошли акции протеста против британской монархии

По всей Австралии, которая входит в состав Британского Содружества и где формально главой государства является король Великобритании, прошли акции протеста против монархии и, как говорят организаторы, расистского колониального империализма. В Мельбурне состоялась самая массовая акция – на улицы вышли тысячи людей
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В Лондоне прошли похороны Елизаветы II

В Лондоне прошли похороны королевы Соединенного Королевства Елизаветы II, умершей 8 сентября в возрасте 96 лет. После государственной панихиды в Вестминстерском аббатстве катафалк направился через центр британской столицы в Виндзорский замок.
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Луганск и Херсон подверглись украинской террористической атаке

В пятницу на третьем этаже в здании генпрокуратуры ЛНР в центре Луганска прогремел взрыв. В результате погибли генпрокурор республики Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал произошедшее терактом.<br>Также в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона, рядом со зданием администрации упали не менее пяти ракет HIMARS
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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    Ирина Алкснис

    Суверенитет и непрерывность истории – две главные ценности президента Путина

    Ирина Алкснис
    обозреватель РИА «Новости»
    		23 сентября 2022, 11:58

    У любого государственного деятеля по-настоящему крупного масштаба есть идеи, которые служат ему путеводной звездой, к которым он раз за разом возвращается в своих публичных выступлениях, на которых он строит свою политику. Есть такие и у Владимира Путина. Чаще других он возвращается к двум мыслям: о суверенитете как главной и безоговорочной ценности для России и о непрерывности отечественной истории, несмотря ни на какие ее катаклизмы.

    Причины, по которым именно эти две идеи так важны для российского президента, вполне очевидны, учитывая, в каком состоянии находилась страна, когда он встал во главе нее. Девяностые годы стали квинтэссенцией катастрофы по обоим этим направлениям: очередной крах государственности и очередной разрыв с «проклятым прошлым», на этот раз советским. Какую цену за это пришлось заплатить стране, хорошо известно. Так что, когда в своем выступлении в Великом Новгороде Владимир Путин вновь поднял эти темы, в этом вроде бы не было ничего принципиально нового. Но только на первый взгляд. Потому что президент, кажется, впервые объединил эти две мысли в единый тезис:

    «Россия дорожит всеми страницами своей истории и не повторит ошибок по недооценке важности собственного суверенитета. Сегодняшняя Россия – это правопреемница и Древней Руси, и Московского царства, и Российской империи, и Советского Союза. Все это – страницы нашей истории, мы никогда от них не откажемся, не станем переписывать историю в угоду политической конъюнктуре. История страны делает ее сильнее. А главный урок истории – для России смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет, отказаться от национальных интересов».

    А ведь это действительно так: кризисы государственности в России неизменно были связаны с кризисами национальной самоидентификации. Каждый раз мы вдруг утрачивали веру в себя, оказывались охвачены самоненавистью и самоотрицанием, всё вокруг себя начинали видеть в черном свете, принимали решение отречься от «негодного» прошлого и настоящего, разрушить их «до основанья». При этом нас охватывала неистовая вера в безупречный идеал, который хотелось воплотить в жизнь, построив общество всеобщего счастья. И уж, разумеется, ради такой прекрасной цели имело смысл принести в жертву все замшелые, устаревшие и вредоносные реалии, в которых до сих пор приходилось жить. Государство – эта «тюрьма народов» и «империя зла» – шло под нож первым.

    Что бывало потом, наше поколение знает на собственном опыте. Каждый раз это заканчивалось падением страны в пропасть и страшными жертвами, которые приходилось приносить, чтобы выкарабкаться из нее.

    Фото: Илья Питалев/POOL/ТАСС

    Целостность и непрерывность национальной истории не просто позволяет, а прямо-таки заставляет нас помнить об этих «граблях», на которые страна неоднократно наступала в прошлом. А еще она дает точный ответ на вопрос о том, что будет, если повторить этот опыт. Ослабление государства, отказ от национального суверенитета не решает не единой проблемы страны. Никакой страны. В случае же России это с неизбежностью ведет к трагедии и катастрофе. Всегда. Это ее проклятие. Или благословение – в зависимости от того, как смотреть.

    Полноценный суверенитет в мире чрезвычайно редок. Но надо признать, что большинство стран мира эта проблема не особо беспокоит. Более того, существует довольно много государств, которые многие десятилетия живут при урезанном суверенитете – и неплохо живут. Во всяком случае, жили до недавнего времени.

    Европейские страны отдали значимую часть своей независимости Брюсселю, но не только не горевали по этому поводу, но, наоборот, несколько десятилетий им было чем похвастаться. Германия, Япония и Южная Корея, находящиеся с окончания Второй мировой войны под практически открытой оккупацией Соединенных Штатов, все это время были прямо-таки образцом преуспевания и мечтой для множества людей. Неудивительно, что за это время в мире сформировалась и стала достаточно популярной точка зрения о ненужности и бессмысленности суверенитета. Какой прок от независимости и самостоятельности, если глобализация и делегирование полномочий на наднациональный уровень сделает страну богаче, благополучнее и более развитой?

    Ответа у очень многих не находилось.

    И вот тут, как ни покажется странным, травмирующий и трагический российский опыт играет нам на руку. Потому что мы точно знаем, что даже урезание суверенитета грозит России и ее граждан ужасом, а уж его потеря оборачивается адом для страны.

    Еще совсем недавно, буквально несколько месяцев назад, Запад мог с пренебрежением и насмешкой относиться к этим российским страхам. Вот только прямо сейчас мы наблюдаем, чем оборачивается для Европы отказ от суверенитета не в тучные времена, а в ситуации системного кризиса. Мы не можем понять и осмыслить ту самоубийственную политику, которую теперь ведут даже самые влиятельные и сильные страны ЕС. Европейские государства, за редкими исключениями, ускоренно уничтожают свою экономику, социальную сферу, энергетику – по указке вышестоящих кукловодов, которым они и отписали давным-давно львиную часть собственного национального суверенитета. И это ведь только начало.

    Так что можно считать своего рода удачей, что многочисленные трагедии нашего прошлого накрепко впечатали в российское общественно-политическое сознание постулат о высшей ценности национального суверенитета и собственного государства, которое самостоятельно решает самые важные вопросы жизни, бытия и пути страны в будущее. Главное теперь – не позволить мороку в очередной раз затуманить нам видение и забыть уроки прошлого.

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