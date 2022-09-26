Фронт должен опираться на тылы

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26 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 12:42  |  vz.ru
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ЕС обрекает себя на деиндустриализацию

Экономику Европы спасет провал собственного плана спасения Алексей Витвицкий/РИА Новости
Еврокомиссия назвала цену отказа от российского газа и оснащения всех жилых и коммерческих домов солнечными панелями. На это потребуется более полутриллиона евро. Однако реальная цена такого шага будет намного выше. Европа рискует лишиться промышленности и превратиться в аграрный союз. Будут в этой истории и выигравшие. Подробности...
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Милонов: «Под Попасной я воевал досыльником на гаубице»

Депутат Госдумы Виталий Милонов воюет в Донбассе как доброволец с 2014-го vk.com/milonov
«Боевые действия для меня не в новинку – я уже воевал в Донбассе на 152-мм гаубице «МСТА-Б». В ходе боев меня посвятили в артиллеристы бойцы «Вагнера», поэтому теперь я продолжу защищать Россию в составе противотанковой батареи», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя свою просьбу к Минобороны разрешить ему официально участвовать в боях. Подробности...
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Армия и общество требуют мобилизации без ошибок

Мобилизации подлежат люди с военными навыками и желательно с боевым опытом Russia MOD/EYEPRESS/Reuters
Спикеры обеих палат российского парламента призвали местные власти избегать формального подхода к мобилизации, из-за чего гражданам не раз присылали повестки по ошибке. Президентский совет по правам человека попросил Минобороны исправить нарушения при призыве. Да и само ведомство Сергея Шойгу строго отчитало военкомов. Тем временем Запад пытается нагнетать тревожные настроения среди россиян, манипулируя примерами неверных действий в отношении мобилизованных. Почему крайне важно избавить мобилизацию от «перегибов на местах»? Подробности...
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Цены на электричество убивают литовскую экономику

Литовская промышленность резко сокращается PanPac Engineering A/S/YouTube
«У нас нет другого выхода, кроме как прекратить деятельность». Такими словами руководители литовских фирм и промышленных предприятий комментируют происходящее прямо сейчас в экономике этой страны. Заводы и фабрики закрываются друг за другом. В чем причина этих событий и почему зимой, скорее всего, будет еще хуже?  Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Фронт должен опираться на тылы

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Именно для этого нужна мобилизация резервистов – чтобы насытить войсками тылы. Вряд ли вновь созданные из мобилизованных граждан части сразу отправят штурмовать позиции противника. Для этого продолжают наращивать кадровые войска. Подробности...

Как отбивали Харьков в Великую Отечественную

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Потеря Харькова означала чувствительный удар по советской промышленности, а его обретение обратно дало бы масштабный, хоть и не мгновенный, прирост военного производства. Это понимали как русские, так и немцы. Подробности...

С какими словами Россия вступала в битвы

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Сталинские слова «братья и сестры» сделали для Победы больше, чем все американские поставки по ленд-лизу. Не нужно было говорить или писать: «Мы, Божией милостью самодержец…» – жизнь дала другие, созвучные времени формулировки. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
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Первое признание новых границ России

Обсуждение: 5 комментариев

Обмен с Медведчуком и «азовцами»

Ложь и правда о мобилизации

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На бывшей Украине проходят референдумы о вступлении в состав России

В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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В Австралии прошли акции протеста против британской монархии

По всей Австралии, которая входит в состав Британского Содружества и где формально главой государства является король Великобритании, прошли акции протеста против монархии и, как говорят организаторы, расистского колониального империализма. В Мельбурне состоялась самая массовая акция – на улицы вышли тысячи людей
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В Лондоне прошли похороны Елизаветы II

В Лондоне прошли похороны королевы Соединенного Королевства Елизаветы II, умершей 8 сентября в возрасте 96 лет. После государственной панихиды в Вестминстерском аббатстве катафалк направился через центр британской столицы в Виндзорский замок.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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    Герман Садулаев

    Фронт должен опираться на тылы

    Герман Садулаев
    писатель, публицист
    		26 сентября 2022, 12:00

    Летом я был в освобожденной Херсонской области. Мы ехали и ехали. Километр за километром. Было безлюдно и пусто. Иногда проезжали не очень крупные блокпосты. А так – ничего. Херсонщина вообще не очень густо населена, потому что сельскохозяйственный регион. Но я не о местных жителях. Я о том, что фронт был примерно в двадцати километрах от Херсона, и я полагал, что прифронтовая зона будет насыщена войсками второго, третьего эшелонов и тыловыми службами. Я думал, что мы будем встречать по пути расположения частей, штабы, полевые кухни, всю военную машинерию, которая знакома всем нам по фильмам о Великой Отечественной войне. Ничего не было.

    Мы везли в одно подразделение «гуманитарку» (амуницию, собранную волонтерами для наших военных). Долго ехали через никем не занятую пустоту, доехали, нашли не очень крупное подразделение в лагере, от которого в пределах зрительного контакта никакого другого подразделения не было.  

    Я тогда не стал об этом писать. Чтобы не выдать ненароком военную тайну. Хотя все и так всё знают. Американские спутники видят из космоса, осведомителей у противника тоже хватает. Но всё равно, чтобы не болтать лишний раз. Болтун – находка для шпиона. Но с тех пор я постоянно беспокоился о Херсоне. Про Харьков я не знал, Харьковщины не видел и не думал, что там, может быть, то же самое. А Херсонщину видел. И всё время сильно волновался. Спрашивал у военных, спрашивал у политиков: не будет ли прорыва? Особенно волновался, когда вооруженные формирования Украины пошли в контрнаступление на Херсонском направлении. Меня успокаивали: всё под контролем. Ну, ладно.

    Мой редактор «Взгляда» сказал: напиши что-нибудь по своим впечатлениям от поездки в освобожденную Херсонскую область. А я тогда не мог написать. Потому что мое главное впечатление было: фронт держится на тонкой красной линии передовых частей, за которыми – никого.

    Выражение «тонкая красная линия» пришло к нам из английского языка, а возникло во время Крымской войны. Тогда англичане (на самом деле, шотландцы) встретили атаку русских казаков, выстроившись в две шеренги вместо четырех, потому что нужно было закрыть длинный фронт, и их красные мундиры виднелись издалека как тонкая линия (там были и синие мундиры других частей, выстроилась сборная солянка, и вообще, всё было не так, но это неважно). Иносказательно выражение стало означать стойкость на пределе человеческих возможностей, а еще растягивание немногочисленного войска на длинную линию фронта. Это был бессмысленный маневр, такой же, как «атака легкой кавалерии» – еще одна фраза, обогатившая английский язык после Крымской войны (вообще, Крымская война евротурецкой коалиции с Россией, вроде бы не самая масштабная из войн, занимает, тем не менее, непропорционально большое место в исторической памяти и национальном сознании англичан, а почему – это отдельная интересная тема).

    Фото: Александр Река/ТАСС

    Теперь я могу об этом писать, потому что положение с нехваткой войск для выстраивания эшелонированной обороны и насыщения территорий официально признано. Более того, именно для исправления ситуации объявлена частичная мобилизация. Так что никакого секрета я не раскрываю.   

    По протяженности фронта, по охвату территорий, по масштабам боевых действий нынешняя всё еще специальная военная операция (СВО) вполне сопоставима с операциями 1-го Украинского фронта в 1943 году. Да и места событий примерно те же. Вот только в составе 1-го Украинского у нас было в самом начале восемь армий, считая танковую и воздушную, общей численностью до 700 тысяч человек. А со стороны немцев Первому Украинскому противостояла главным образом 4-я танковая армия (группа) вермахта, имевшая численность до 160 тысяч. И даже если учесть все вспомогательные части, которые придавались Гитлером для усиления 4-й танковой, всё равно с 1943 года советские войска стабильно сохраняли и наращивали на этом фронте численное превосходство. Которое было тем более необходимо, если учесть то, что советские войска вели наступательные действия, освобождая Украину.

    Эти 700 тысяч красноармейцев, конечно, не все воевали на передовой. Наверняка на передовой находилось меньше половины всего состава фронта. Советское командование научилось, даже осуществляя наступательные операции, выстраивать эшелонированную оборону, иметь резервы и насыщать войсками тылы. А вот немцы, не имея достаточного мобилизационного потенциала, были вынуждены гнать чуть ли не всё свое войско в первую линию. Это помогало выигрывать блицкриги, но на войне вдолгую такая тактика не работает. Фронт должен опираться на тылы. Тылы должны быть плотно насыщены войсками.

    Иначе появляется простор для работы диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) противника, возможности для прорывов, рейдов, попыток окружения. В плотных эшелонах же любой авантюрный рейд быстро сгорает.

    К тому же занятую территорию нужно не формально, а реально контролировать. Не давать поднять голову местным нацистам. Обеспечивать безопасность работы военно-гражданских администраций (ВГА), муниципалитетов, коммунальных служб, медицины, школ и всего прочего.

    Вот именно для этого нужна мобилизация резервистов. Чтобы насытить войсками тылы. Вряд ли вновь созданные из мобилизованных граждан части сразу отправят штурмовать позиции противника. Для этого продолжают наращивать кадровые войска. Никто не остановил прием на военную службу по контракту или, например, в героический штурмовой «Вагнер». Резервистов, скорее всего, назначат во второй, третий эшелон, в тылы и на обеспечение безопасности.

    Для некоторых жителей России новость о частичной мобилизации прозвучала как гром среди ясного неба. Для них же не было никакой войны. Их ничего не касалось. Но мобилизация уже проводилась, с самого первого дня СВО, в Донецкой и Луганской народных республиках (которые скоро наверняка станут регионами Российской Федерации, а значит, в России). Тысячи резервистов были призваны. И хотя были разные случаи (на войне всякое случается), но в основном резервистов старались ставить именно в тылы, а не на передовую.

    Другое дело, что не хватало (и не хватает) ни кадровых частей для передовой, ни мобилизованных для тыла. Вероятно, поэтому (хотя Генштаб мне, как и вам, не докладывает) сокращали протяженность фронта: сначала ушли из-под Киева, потом из-под Харькова. Чтобы не стоять «тонкой красной линией», за которой пустота.

    Не надо говорить, что «специальная операция идет по плану и с опережением графика». Это звучит бессмысленно и глупо. Военные планы всегда корректируются в зависимости от действий противника и изменения обстановки. Это нормально. Советское командование, выигравшее войну с объединенной (Гитлером) Европой, постоянно меняло и исправляло свои планы. Сталинградский котел, например, стал результатом одной такой своевременной корректировки. Изначально-то планировалось не под Сталинградом немца окружать, а Харьков брать (это я не к тому, что надо повторить отступление до Волги). Просто не надо стесняться говорить правду. Народ поймет. Обстановка изменилась и план тоже поменялся. Но цели остаются те же.

    Против нас на Украине воюет не только украинский нацистский режим, но и весь коллективный Запад, направляемый Соединенными Штатами Америки. Мирные переговоры они срывают. Не скрывают своих намерений нанести поражение России, а далее ее уничтожить и расчленить. Значит, надо готовиться к серьезной войне по всем правилам: укрепить фронт и насытить войсками тылы. Чем лучше мы будем готовы, тем быстрее закончатся боевые действия, а в Донбассе наступит долгожданный мир.

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