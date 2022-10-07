Каждый четвертый регион объявил о выполнении плана мобилизации

О выполнении плана мобилизации объявили 22 региона России

Частичная мобилизация в регионах близится к завершению: согласно заявлениям местных властей, 22 региона объявили о выполнении плана по призыву. Остальные субъекты России отчитаются о завершении необходимых мероприятий в ближайшее время. Однако руководители некоторых регионов не озвучивают данные о количестве призванных.

Еще на прошлой неделе о завершении призыва сообщали только пять регионов, но уже сегодня их число выросло в четыре раза. Эти регионы располагаются во всех российских федеральных округах, передает ТАСС.

В частности, на Дальнем Востоке о завершении мобилизационных мероприятий объявили власти Забайкальского края и Бурятии.

Мероприятия по призыву в Сибири закончились в Хакасии и Новосибирской области, также о завершении этапа мобилизации сообщили Алтайский край и Ханты-Мансийский автономный округ. В европейской части России отчитались о завершении мобилизации администрации Волгоградской, Ульяновской, Тамбовской, Калининградской, Архангельской, Брянской областей, а также Марий Эл, Карелии, Мордовии, Удмуртии, Кабардино-Балкарии, Крыма, Пермского и Ставропольского краев.

Мобилизационная кампания, согласно сообщениям властей, находится на завершающей стадии в Севастополе, Ямало-Ненецком автономном округе, в Кировской, Владимирской, Ярославской областях, на Камчатке. Омская область должна завершить мобилизацию до конца этой недели.

Напомним, в понедельник губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что регион завершил первый этап частичной мобилизации. По его словам, сейчас продолжается доукомплектование отдельных подразделений.