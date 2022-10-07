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В Кремле назвали отмену новогодних мероприятий в регионах преждевременной
В администрации президента назвали отмену новогодних мероприятий преждевременной инициативой
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В администрации президента (АП) России сообщения о готовности ряда городов отменить новогодние мероприятия, чтобы сэкономить средства и передать их семьям мобилизованных, назвали преждевременной и непроработанной мерой.
«Считаем ее явно преждевременной и непроработанной», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Ранее власти Петербурга и Нижнего Новгорода сообщили, что отменят праздничные мероприятие в городах, а вырученные деньги направят на нужды мобилизации.
ВСУ уперлись в эшелонированную оборону в Херсонской области
Власти Херсонской области опровергли возможность ВСУ прорвать эшелонированную оборону
Украинские военные уперлись в Херсонской области в эшелонированную оборону, никаких прорывов нет и не будет, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
По его словам, ВСУ уперлись в эшелонированную оборону, ситуация стабильна, никаких прорывов нет и не будет, передает РИА «Новости».
Напомним, ВСУ предприняли попытки реализовать контрнаступление на Херсонском направлении. Военный аналитик Михаил Онуфриенко заявил, что, «учитывая потери численного состава и техники ВС Украины, битву за Херсон можно переименовывать в «бессмысленную бойню».
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ВСУ расстреляли 16 человек в Великой Александровке
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о расстреле ВСУ 16 человек в Великой Александровке
Власти Херсонской области располагают информацией о расстреле 16 человек в поселке городского типа Великая Александровка, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
По словам чиновника, в Великой Александровке расстреляли 16 человек, передает РИА «Новости».
«Просто вывели нацисты, не разбираясь, мужчин и женщин, просто поставили к стене и расстреляли, как каратели», – добавил он.
По словам Стремоусова, люди видели это своими глазами.
Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий обвинил Киев в захвате заложников.
Напомним, 30 сентября ВСУ нанесли артиллерийский удар по колонне машин с беженцами, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области, в результате погибли 30 человек, еще 88 граждан пострадали.
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На аэродроме под Калугой упал и взорвался беспилотник
Калужский губернатор Владислав Шапша сообщил о падении и взрыве беспилотника на аэродроме
В Калужской области упал беспилотный летательный аппарат, инцидент произошел на военном аэродроме Шайковка, заявил глава региона Владислав Шапша.
Губернатор пояснил, что на аэродроме произошел взрыв, причиной тому стало падение беспилотного летательного аппарата. Беспилотник, предположительно, прилетел со стороны границы, сообщил Шапша у себя во «ВКонтакте».
«Пострадавших нет. Инфраструктура аэродрома и техника не повреждены. Угрозы работе нет», – заключил он.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа для установления причин и обстоятельств инцидента.
Напмним, в конце августа в Севастополе беспилотник упал на крышу штаба Черноморского флота.
В Алтае по частичной мобилизации никого не призвали
Сенатор Полетаев: В Алтае по частичной мобилизации не призвали ни одного человека
Сенатор от Алтая Владимир Полетаев сообщил, что по частичной мобилизации в республике не призвали ни одного человека.
«Встретился с военным комиссаром Республики Алтай Олегом Денисенко», – написал Полетаев в своем Telegram-канале. В числе прочего он отметил, что, по словам военкома, на сегодняшний день из республики в рамках частичной мобилизации не был призван ни один человек. «Военкоматами ведется работа по актуализации имеющихся данных о гражданах, направляются повестки», – добавил он.
Полетаев сообщил, что во всех муниципальных образованиях работают горячие линии для ответов по частичной мобилизации.
Как отмечает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы Республики Алтай Олега Хорохордина Михаила Максимова, информация соответствует действительности. В то же время он уточнил, что «информация о квоте для региона закрытая».
В пятницу сообщалось, что каждый четвертый регион объявил о выполнении плана мобилизации.
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Минобороны сообщило об отбитых атаках ВСУ в Херсонской области, на Купянском и Краснолиманском направлениях
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Противник силами двух усиленных батальонов предпринял неудачную попытку наступательных действий на направлениях Першотравневое, Кисловка, Табаевка, Берестовое. Благодаря действиям российских войск все атаки ВСУ были отражены, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В итоге отражения наступления уничтожены более 80 военнослужащих украинских вооруженных сил, а также пять танков, четыре боевые машины пехоты, десять единиц автомобильной техники, в том числе немецкая самоходно-артиллерийская установка с высокоточными боеприпасами, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
На Краснолиманском направлении при попытке форсирования подразделениями ВСУ реки Жеребец российскими войсками уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять бронированных машин и пять пикапов. Наступательные действия противника на данном направлении пресечены.
На Николаево-Криворожском направлении противник силами до пяти батальонных тактических групп пытался вести наступательные действия в направлениях населенных пунктов Пятихатка, Садок, Ищенка, Безыменное Херсонской области, а также Терновые Поды Николаевской области. Решительными действиями российских войск все атаки ВСУ и иностранных наемников отражены. Противник отброшен на исходные позиции, отчитались в Минобороны.
«В ходе боевых действий в районе населенного пункта Пятихатка Херсонской области разгромлена ротная тактическая группа 60-й пехотной бригады ВСУ. Всего на Николаево-Криворожском направлении за сутки уничтожено более 300 украинских военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин и 17 автомобилей.
В результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 25-й воздушно-десантной и 79-й десантно-штурмовой бригад в районах населенных пунктов Северск и Славянск Донецкой Народной Республики, а также 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Курдюмовка ДНР уничтожено более 100 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники», – перечислили в Минобороны.
Высокоточным ударом ВКС России в Хмельницкой области на Шепетовском ремонтном заводе уничтожены цеха ремонта ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены шесть пунктов управления ВСУ, 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 162 районах. Уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 56-й механизированной бригады ВСУ в районе города Запорожье», – сообщил Конашенков.
Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Дзержинск ДНР сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Уничтожено четыре беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Мальцевка Харьковской области, Ивановка ДНР, Приютное, Энергодар Запорожской области. В Херсонской области сбиты в воздухе 21 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха», а также четыре противорадиолокационные ракеты HARM в районах населенного пункта Новая Каховка и Антоновского моста.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 315 самолетов, 158 вертолетов, 2164 беспилотных летательных аппарата, 379 зенитных ракетных комплексов, 5448 танков и других боевых бронированных машин, 862 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3453 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6360 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Российские силы освободили Отрадовку, Веселую Долину и Зайцево в ДНР
Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики заявил, что союзные силы освободили Отрадовку и Веселую Долину на Артемовском направлении.
В Telegram-канале штаба сообщается, что на территории ДНР группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Отрадовку, Веселую Долину и Зайцево.
Веселая Долина, Зайцево и Отрадовка находятся приблизительно в 10 километрах к югу от Артемовска (Бахмута). Город Артемовск является важным транспортным узлом.
Накануне стало известно, что в ходе продолжающейся специальной операции на Украине ВСУ оказались отброшены на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое.
Так, на Артемовском направлении благодаря наступлению союзных сил удалось освободить населенный пункт Зайцево ДНР, уничтожив более 120 военнослужащих 58-й мотопехотной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ.
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Пушилин заявил о присутствии НАТО на фронте
Врио главы ДНР Пушилин заявил о большом числе польских и британских наемников в рядах ВСУ
Много польских и британских наемников фиксируется на разных участках линии соприкосновения в Донецкой народной республике, заявил врио главы региона Денис Пушилин.
ВСУ сейчас не те, что были в 2014 году, сейчас мы сражаемся не только с вооруженными формированиями Украины, уже более откровеннее просматривается присутствие НАТО, не только в вооружении, боеприпасах, рассказал ТАСС врио главы ДНР Денис Пушилин в ходе поездки в Чечню.
Пушилин отметил, что сначала иностранные наемники были инструкторами, сейчас же становятся командирами смешанных подразделений. Очень много наемников польских, британских. «Уже они перестают стесняться, все более откровенно показывают свое присутствие. А нам остается только победить», – заключил он.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что наемники более чем из 30 стран находятся в подконтрольном Украине городе Запорожье.
Ранее полковник полиции ЛНР Виталий Киселев рассказал, что на Луганском направлении до 70% сил со стороны Украины составляют европейские наемники, в том числе поляки, финны, французы, итальянцы, румыны.
Путин утвердил кредитные каникулы для мобилизованных
Президент Владимир Путин утвердил кредитные каникулы для мобилизованных, контрактников и добровольцев
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Президент Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным гражданам, участникам спецоперации и членам их семей.
Согласно новому закону, меняется порядок предоставления заемщикам льготного периода. Так, на период мобилизации заемщик приостанавливает исполнение своих обязательств. Кроме того, заемщик может уменьшить размер платежей в течение льготного периода. Такое же право будет предоставлено и членам семей мобилизованных граждан и контрактников. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Уточняется, что предусмотрено прекращение обязательств по кредитным договорам военнослужащего и членов его семьи в случае его гибели при прохождении военной службы или смерти в результате увечья (ранения, травмы, контузии). Такие кредиты и займы будут списаны. Лимита по сумме списываемого кредита не предусмотрено. Закон также предполагает информационный обмен между Минобороны, ФНС и ЦБ.
Согласно документу, заемщик может в любой момент в течение времени действия кредитного договора или договора займа (но не позднее 31 декабря 2023 года) обратиться в банк с требованием о приостановлении исполнения обязательств по договору на срок мобилизации, контракта, участия в спецоперации, увеличенный еще на 30 дней. Этот льготный период может быть продлен в случае нахождения военнослужащего в больнице в связи с ранением, травмой, контузией или заболеванием, которые были получены в ходе СВО.
Закон распространяется не только на военнослужащих Минобороны, но и на военнослужащих Росгвардии, ФСБ, МЧС, СВР, Федеральной пограничной службы, других силовых ведомств, а также на добровольцев. Члены семьи военнослужащего, претендующие на получение каникул, должны будут представить в кредитную организацию документы. Кредиты списываются не только в случае гибели военнослужащего, но и если он приобретает инвалидность I группы.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.
Кроме того, Путин подписал закон, который освобождает мобилизованных граждан и членов их семей от уплаты пеней за неполное или несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги.
Третьим новым законом стал регламент, гарантирующий трудовые права мобилизованных работников. Так, период приостановления действия трудового договора мобилизованных граждан, военнослужащих по контракту, а также добровольцев предлагается засчитывать в их трудовой стаж. За мобилизованным работником сохраняется место работы и должность на период приостановления действия трудового договора.
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Число жертв обстрела ВСУ автобуса в Херсонской области выросло до пяти человек
Число погибших при обстреле ВСУ гражданского автобуса в Херсонской области увеличилось до пяти человек
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Число погибших в результате обстрела украинскими военными гражданского автобуса из американских РСЗО HIMARS в селе Дарьевка увеличилось до пяти, сообщили в Минздраве Херсонской области.
По информации в Telegram-канале ведомства, в результате обстрела, к несчастью, пятеро человек погибли, еще пятеро пострадали.
Уточняется, что бригады скорой помощи оперативно прибыли на место происшествия. Пациенты с осколочными ранениями были госпитализированы в лечебные учреждения Херсонской области. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь. Пациенты находятся в средней степени тяжести. Бригады скорой помощи дежурят на месте происшествия.
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал произошедшее терактом. Он предположил, что местные жители постоянно передают информацию и координаты: когда кто подъезжает. «Скорее всего, из села наводят», – заключил замглавы администрации.
В пятницу утром стало известно, что украинские военные обстреляли гражданский автобус в Херсонской области из американских РСЗО HIMARS, выпустив четыре ракеты в 7.05 в районе Дарьевского моста (Энергодар).
В Петербурге и Нижнем Новгороде отменили новогодние мероприятия для поддержки мобилизованных
Власти двух городов решили отменить новогодние мероприятия и направить деньги на оснащение мобилизованных
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Традиционные общегородские новогодние и рождественские мероприятия в Петербурге отменят в этом году, но «елки» проведут, сообщает пресс-служба Смольного после совещания губернатора Александра Беглова.
Так, отменят концерты на Дворцовой площади и Невском проспекте, традиционный фейерверк, фестиваль огня «Рождественская звезда» и благотворительный прием в Таврическом дворце.
«Сэкономленные средства будут использованы целевым образом по выделенной в бюджете Санкт-Петербурга статье на приобретение дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных», – передает Фонтанка со ссылкой на администрацию.
Позже стало известно, что мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил об отмене в городе новогодних салютов и гуляний, а сэкономленные средства пойдут в том числе на обеспечение льгот семьям мобилизованных.
Ранее сообщалось, что в Петербурге создана призывная комиссия по мобилизации, которую возглавляет губернатор Александр Беглов.
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Мобилизованные приступили к боевому слаживанию
Мобилизованные приступили к слаживанию в составе танковых частей рядом с районами выполнения боевых задач
Мобилизованные и добровольцы из России приступили к боевому слаживанию в составе танковых подразделений на полигонах в непосредственной близости к районам выполнения боевых задач, передает источник с места событий.
По словам источника, военнослужащие осваивают боевую технику и штатное вооружение, а также отрабатывают огневую подготовку с техникой в составе танковых подразделений с использованием БМП и систем противовоздушной обороны (ПВО).
«Никто неподготовленный отсюда не уезжает. Если экипаж не готов, он остается еще на неделю. Если надо, то еще задерживается», – рассказал корреспонденту РИА «Новости» российский офицер.
Со слов военнослужащих, никаких инцидентов не происходило.
«Коллектив отличный, да. Никаких проблем, инцидентов не было у нас. Все постепенно, то есть задают задачу - умело выполняем», – рассказал один из мобилизованных.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что более 200 тыс. человек прибыли в российские Вооруженные силы в рамках частичной мобилизации, которая началась 21 сентября.
В Германии призвали подумать о новом мире с учетом интересов России
Focus: Настало время думать об устройстве нового европейского мира с учетом интересов России
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Настало время думать об устройстве нового европейского мира, который просто обязан учитывать интересы России, для Германии РФ является выгодным экономическим партнером и близким соседом, географию нельзя игнорировать, заявил немецкий журналист Габор Штейнгарт в статье для издания Focus Online.
Как отмечается в публикации, опыт провальных западных интервенций и освободительных войн не говорит о том, что Украину ждет капитуляция, однако заставляет сомневаться в победоносных лозунгах западных политиков. Штейнгарт выразил уверенность, что настало время думать об устройстве нового европейского мира, который просто обязан учитывать российские интересы, передает РИА «Новости».
Автор статьи также напомнил, что для Германии Россия – это выгодный экономический партнер и близкий сосед. Именно эти фактор и отличают американские интересы от немецких. Географию нельзя игнорировать, подчеркнул журналист.
Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России, а до тех пор холодная война еще не закончилась. Ранее Меркель призвала серьезно отнестись к словам Путина о защите России.
Накануне посол России в США Анатолий Антонов предупредил, что Россия будет защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть РФ. Ранее Антонов заявлял, что Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми средствами. Он подчеркивал, что американские политики заблуждаются, если считают, что готовность России защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав РФ на основе свободного народного волеизъявления.
В среду российский лидер Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. 30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией. Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии четырех регионов в состав России. Совет Федерации единогласно одобрил законы о ратификации четырех международных договоров о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о переходе России к освободительной борьбе против украинской оккупации.
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ВСУ обстреляли автобус в Херсонской области из РСЗО HIMARS, есть жертвы
ВСУ обстреляли гражданский автобус в Херсонской области из РСЗО HIMARS, погибли четыре человека
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Украинские военные обстреляли гражданский автобус в Херсонской области из американских РСЗО HIMARS, по предварительным данным, четверо мирных жителей погибли и трое ранены, сообщил представитель экстренных служб региона.
По его информации, ВСУ выпустили четыре ракеты HIMARS в 7.05 в районе Дарьевского моста, Количество жертв предварительное, продолжаются работы по эвакуации, передает ТАСС.
В конце сентября украинские войска нанесли удар по колонне машин с гражданским населением, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области.
Глава представительства Луганской народной республики в России Родион Мирошник заявил, что по предварительным данным, порядка 30 человек, в том числе дети, погибли при обстреле колонны с беженцами в Харьковской области со стороны украинских военных.
До этого в результате ракетного удара ВСУ ночью по центру Херсона погиб первый заместитель главы администрации Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев.
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Запорожские власти заявили о подготовке ВСУ к десанту в районе Энергодара
Рогов: ВСУ обстрелами береговой линии у Энергодара готовятся к десанту
Украинские военные массированными обстрелами береговой линии у города Энергодара готовятся к проведению десантной операции, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, украинские войска старательно обстреливают береговую линию вблизи Энергодара и пригорода, пристреливаются по конкретным площадям, потому что на прибрежной зоне надо будет высаживаться, передает РИА «Новости» заявление Рогова в эфире «Соловьев Live».
Он добавил, что интенсивность обстрелов украинскими войсками Энергодара за последние дни выросла кратно. Так, свыше 40 прилетов зафиксировано в Энергодаре за один день, за следующий день – еще более 20 прилетов. «Отрабатывают по городу из американских 155-мм гаубиц, слава Богу, пока о пострадавших информации нет», – заключил он.
В начале октября власти города уже сообщали, что вооруженные силы Украины обстреляли из артиллерии прибрежную линию Энергодара в Запорожской области. О разрушениях гражданской инфраструктуры и о пострадавших не сообщалось.
Российская ПВО отразила удар ВСУ по Новой Каховке
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила удар Вооруженных сил Украины по Новой Каховке
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила удар по Новой Каховке в Херсонской области, сообщили в городской администрации.
Как сообщила администрация города в своем Telegram-канале, в 01.00 пятницы в Новой Каховке российская система противовоздушной обороны (ПВО) начала отражать удары противника по городу, в воздухе раздалось около десяти взрывов. Еще один обстрел Новой Каховки – десять воздушных взрывов – произошел в 20.30 четверга.
Ранее глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев сообщил, что власти Новой Каховки из-за обстрелов ВСУ начали вешать на жилые дома таблички «Эта сторона наиболее опасна при обстреле», как в блокадном Ленинграде.
Напомним, воссоединение Херсонской области с Россией в ходе референдума поддержали 87,05% избирателей. 30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Совет Федерации единогласно одобрил законы о ратификации четырех международных договоров о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. 5 октября российский лидер Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о переходе России к освободительной борьбе против украинской оккупации.
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