В Петербурге и Нижнем Новгороде отменили новогодние мероприятия для поддержки мобилизованных

Власти двух городов решили отменить новогодние мероприятия и направить деньги на оснащение мобилизованных

Традиционные общегородские новогодние и рождественские мероприятия в Петербурге отменят в этом году, но «елки» проведут, сообщает пресс-служба Смольного после совещания губернатора Александра Беглова.

Так, отменят концерты на Дворцовой площади и Невском проспекте, традиционный фейерверк, фестиваль огня «Рождественская звезда» и благотворительный прием в Таврическом дворце.

«Сэкономленные средства будут использованы целевым образом по выделенной в бюджете Санкт-Петербурга статье на приобретение дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных», – передает Фонтанка со ссылкой на администрацию.

Позже стало известно, что мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил об отмене в городе новогодних салютов и гуляний, а сэкономленные средства пойдут в том числе на обеспечение льгот семьям мобилизованных.

Ранее сообщалось, что в Петербурге создана призывная комиссия по мобилизации, которую возглавляет губернатор Александр Беглов.