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Губернатор Петербурга возглавил городскую комиссию по мобилизации
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В Петербурге создана призывная комиссия по мобилизации. Ее возглавляет губернатор Александр Беглов, замруководителя – военный комиссар города Сергей Качковский, сообщили СМИ.
Как передает «Фонтанка», комиссия будет работать в соответствии с заданием, которое Генеральный штаб установит для Санкт-Петербурга, сообщает 21 сентября пресс-служба Смольного.
Ранее в среду президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.
Шойгу рассказал, кого коснется мобилизация
Под мобилизацию попадут отслужившие люди, в первую очередь с боевым опытом, имеющие военно-учетную специальность, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«Мобилизовывать будут тех, кто отслужил и имеет нужную военно-учетную специальность. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут. Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов», – приводит ТАСС слова Шойгу.
Он отметил, что в России – огромный мобилизационный ресурс тех, кто отслужил, тех, кто имеет боевой опыт, военную специальность.
«У нас их почти 25 млн. Таким образом, вы можете понять, что эта мобилизация – частичная мобилизация, 1% или чуть больше, 1,1% от общего мобилизационного ресурса», – подчеркнул министр обороны Шойгу.
Ранее президент объявил частичную мобилизацию.
Путин: Мобилизация в России начнется 21 сентября
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Мобилизационные мероприятия в России начнутся 21 сентября, заявил президент Владимир Путин в телеобращении.
«Указ о частичной мобилизации подписан», – передает РИА «Новости» слова Путина.
По его словам, указ о частичной мобилизации предусматривает дополнительные меры по гособоронзаказу.
В начале обращения Путин объявил частичную мобилизацию.
В этом году Путин дважды выступал с телеобращениями. В первом из них – 21 февраля – президент сообщил о решении незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Во втором – рано утром 24 февраля – глава государства заявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.
В общей сложности за период с 2000 года и до начала 2022 года Путин использовал формат телеобращений к гражданам 18 раз (не учитывая новогодние поздравления, заявления, телетрансляции выступлений и пресс-конференций, прямые линии). Шесть телеобращений президента РФ касались вопросов внутренней и социальной политики государства. Шесть раз он призывал россиян прийти на федеральные выборы, один раз – на общенародное голосование. Один раз глава государства выразил благодарность своим избирателям за поддержку на выборах. Два выступления были посвящены проблемам борьбы с терроризмом в России. Обращение в июне 2001 года было приурочено к 60-летию начала Великой Отечественной войны. Речь в апреле 2007 года содержала соболезнования семье Бориса Ельцина в связи с его кончиной.
Наибольшее количество выступлений – пять – было сделано Владимиром Путиным в 2020 году, в период развития в России эпидемии коронавирусной инфекции. Самым продолжительным по времени стало обращение 21 февраля нынешнего года – оно длилось более 55 минут.
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Шойгу рассказал о порядке мобилизации
Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«Конечно, они (мобилизованные) пройдут подготовку, переподготовку, пройдет слаживание экипажей, команды. Исключительно только после этого они пойдут выполнять те задачи, которые будут предписаны», – цитирует РИА «Новости» Шойгу.
По его словам, частичная мобилизация проводится для осуществления контроля над территориями, ранее освобожденными в ходе спецоперации на Украине.
«Сама линия соприкосновения, ее можно называть и линией фронта, и линией соприкосновения – это больше 1000 км. Естественно, то, что сзади и вдоль этой линии, это надо закреплять, эти территории надо контролировать. Конечно, работа делается в первую очередь для этого. Я имею в виду частичную мобилизацию», – передает ТАСС слова Шойгу.
Ранее президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.
Глава комитета Госдумы по обороне объяснил, кто подлежит мобилизации в первую очередь
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что объявленная частичная мобилизация коснется в первую очередь военнообязанных первого разряда – солдат, сержантов, прапорщиков, мичманов до 35 лет и младших офицеров до 45 лет.
«У нас есть разряды военнообязанных, находящихся в запасе, их три. Первый разряд – это солдаты, сержанты, прапорщики, мичманы до 35 лет, а младшие офицеры до 45. Второй разряд – солдаты, сержанты, прапорщики, мичманы до 45 лет и младшие офицеры до 50. И третий – 50 и 55 лет [соответственно]», – передает ТАСС слова Картаполова.
«Естественно, в первую очередь сейчас речь идет о военнообязанных первого разряда», – подчеркнул он.
Ранее в среду президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.
Шойгу озвучил потери России в СВО
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери России составляют 5937 человек погибшими.
«Не могу не сказать о потерях. Потери составляют 5937 человек. И здесь не могу еще и еще раз не отметить наших ребят, которые мужественно выполняют свой долг», – отметил Шойгу в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».
«Не могу не сказать о наших медиках: из общего количества раненых больше 90% вернулись в строй. Это ребята, которые прошли через наши госпитали, медицинские учреждения и вернулись в строй и продолжают службу», – отметил министр.
Ранее стало известно, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Депутат Госдумы Олег Матвейчев отмечал, что агрессия НАТО вызвала на освобожденных в ходе СВО территориях рост сторонников референдумов о вхождении в состав России.
Напомним, во вторник Госдума на пленарном заседании одобрила поправку, в частности, предлагающую ввести в Уголовный кодекс России понятия «мобилизация», «военное положение», «военное время», «вооруженный конфликт».
Президент России Владимир Путин заявил о поддержке Россией решения Донбасса, Запорожской и Херсонской областей на референдумах.
Также глава государства объявил частичную мобилизацию в России, соответствующий указ опубликован.
Кадыров объявил о переходе к новой тактике спецоперации против ВСУ
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Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о переходе Вооруженных сил России к новой тактике спецоперации против украинских националистов.
«Переходим к новой тактике спецоперации против укронацистов. Больше возиться с ними не собираемся. Обсудил все детали вместе с начальником оперативного штаба Чеченской Республики по проведению СВО Магомедом Даудовым. Противник уже скоро столкнется с тяжелейшими для себя последствиями нового плана возмездия. Все наши прежние действия им теперь покажутся детскими шалостями», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Депутат Госдумы Олег Матвейчев отмечал, что агрессия НАТО вызвала на освобожденных в ходе СВО территориях рост сторонников референдумов о вхождении в состав России.
Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты пришли к выводу, что в условиях нарастающей агрессии НАТО на Украине проведение референдумов на освобожденных территориях – это единственный способ обеспечить их безопасность должным образом.
Во вторник глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти приняли решение о проведении референдума по вхождению региона в состав России. Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о желании жителей региона как можно скорее получить гарантии вхождения в состав России.
В тот же день Общественное движение «Мы вместе с Россией» на общенародном съезде граждан Запорожской области обратилось к главе области Евгению Балицкому с просьбой о вступлении региона в состав России. Глава администрации региона Евгений Балицкий сообщил, что на референдуме планируется задать три вопроса: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и о вхождении в состав России. Как заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, по итогам референдума Запорожская область намерена объявить о независимости в административных границах.
Также во вторник глава Донецкой народной республики Денис Пушилин представил парламенту региона проект закона о референдуме по вхождению в состав России, ожидается, что он состоится с 23 по 27 сентября. Он сообщил, что жителям республики нужно будет ответить на вопрос, поддерживают ли они вхождение республики в состав России.
В понедельник Общественная палата ЛНР обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику и Народному совету с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. В обращении подчеркивается, что этот шаг обезопасит территорию республики и откроет новые возможности для ее восстановления. В тот же день ОП ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету ДНР с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России.
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Шойгу: Украина потеряла половину армии
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На начальном этапе украинские войска составляли около 200 тыс. человек, Украина потеряла более 100 тыс. человек, включая раненых, то есть половину армии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
«На начальном этапе Вооруженные силы Украины составляли порядка 201-202 тыс. человек. За это время больше 100 тысяч их потерь. При этом погибших – 61 тыс. 207 человек и раненых – 49 тыс. 368 человек», – цитирует РИА «Новости» Шойгу. Он добавил, что это составляет половину армии.
«Нельзя не сказать об инструкторах, но не просто инструкторах, а наемниках, которые находятся в этой среде (на стороне киевского режима – прим.ВЗГЛЯД). На сегодняшний день их осталось чуть больше тысячи. Кто-то уехал, кто-то погиб, больше 2 тыс. наемников погибли», –добавил глава российского военного ведомства.
Ранее Шойгу озвучил потери России в СВО.
Напомним, Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Депутат Госдумы Олег Матвейчев отмечал, что агрессия НАТО вызвала на освобожденных в ходе СВО территориях рост сторонников референдумов о вхождении в состав России.
Во вторник Госдума на пленарном заседании одобрила поправку, в частности, предлагающую ввести в Уголовный кодекс России понятия «мобилизация», «военное положение», «военное время», «вооруженный конфликт».
Президент России Владимир Путин заявил о поддержке Россией решения Донбасса, Запорожской и Херсонской областей на референдумах.
Также глава государства объявил частичную мобилизацию в России, соответствующий указ опубликован.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что под мобилизацию попадут отслужившие люди, в первую очередь с боевым опытом, имеющие военно-учетную специальность, студентов и призывников это не коснется.
Депутат: Частичная мобилизация не предполагает ограничений на передвижение в России
Введение частичной мобилизации не требует ограничений по передвижению в России для тех, кто подпадает под частичную мобилизацию, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Еще раз подчеркну, что у нас частичная мобилизация, она касается не всей страны, а части. Дополнительных ограничений, на мой взгляд, никаких вводиться не будет», – передает РИА «Новости» ответ Картаполова на вопрос, можно ли будет тем, кто подпадает под критерии частичной мобилизации, перемещаться по субъектам России.
Ранее в среду президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.
В Госдуме исключили возможность всеобщей мобилизации в России
Всеобщей мобилизации в России не будет, заявил председатель Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов.
По его словам, опасения по поводу того, что принятые во вторник Госдумой поправки в законодательство будут предшествовать мобилизации, беспочвенны. «Закон» не равно «мобилизация». Он принимается не конкретно под специальную военную операцию, он принимается, чтобы его исполнять долгое время. По крайней мере, пока не наступит время, когда необходимость в нем отпадет», – заявил Картаполов «Парламентской газете».
Напомним, во вторник Госдума на пленарном заседании одобрила поправку, в частности, предлагающую ввести в Уголовный кодекс России понятия «мобилизация», «военное положение», «военное время», «вооруженный конфликт».
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В Москве развернут инфраструктуру для поступления иностранцев в ВС России
В столичном миграционном центре «Сахарово» планируется развернуть инфраструктуру для помощи Минобороны в поступлении иностранцев на военную службу, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
В правительстве города «сделают все необходимое, чтобы заключение контрактов было максимально удобным для граждан», сказал Собянин, передает «Фонтанка».
Он отметил, что Госдума приняла закон, по которому иностранные граждане, служащие в армии по контракту, смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке.
Шойгу: В Киеве сидит западное командование из 150 специалистов
В Киеве фактически сидит западное командование из 150 военных специалистов, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
«Последняя группа, которая прибыла, и бывших военнослужащих, и действующих военнослужащих, 150 человек. Это фактически полностью командование сидит. Западное командование в Киеве, которое руководит всеми этими вещами, операциями», – передает РИА «Новости» заявление Шойгу в эфире канала «Россия-24».
Шойгу заявил также об огромных объемах оружия, которые Запад поставляет Украине.
«Мы действительно воюем с коллективным Западом плюс НАТО. Когда мы говорим об этом, то не только имеем в виду то вооружение, которое поставляется в огромных объемах, но и, конечно, о системах, которые есть. Это системы связи, системы обработки информации», – сказал он.
По словам министра обороны, Россия в ходе спецоперации воюет не столько с Украиной, сколько с коллективным Западом.
«Здесь, естественно, не могу не сделать акцент, что мы на сегодняшний воюем уже не столько с Украиной, украинской армией, сколько с коллективным Западом», – сказал Шойгу.
Он пояснил, что у Украины закончилось собственное оружие, оставшееся с советских времен. Многие европейские страны, у которых тоже было оружие советского производства, «вычистили все, что у них было, все склады и тщательно их подмели», передав оружие Украине.
«Но мы постоянно выбиваем, выбиваем, и уже пришло время, когда мы действительно воюем с коллективным Западом, плюс НАТО», – добавил Шойгу, уточнив, что больше 70 военных и свыше 200 гражданских спутников НАТО работают «против России».
Ранее президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.
Путин призвал изучать западную военную технику на Украине
Россия должна и может изучать военную технику Запада, которая используется на Украине, совершенствовать свою, делать это быстро и эффективно, заявил президент Владимир Путин на совещании с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса.
По его словам, на поддержку Киева направлены все запасы арсеналов НАТО, Россия должна их изучать и совершенствовать свою технику, передает ТАСС.
«Сегодня, учитывая обстановку, вызовы и угрозы, с которыми сталкивается наша страна, предприятия ОПК работают в напряженном, интенсивном режиме. Трудовые коллективы оперативно решают нестандартные задачи, перестраивают производства, совершенствуют продукцию, опираясь на опыт реальных боевых действий», – заявил Путин.
Он отметил, что представители ОПК сами выезжают буквально на передовую.
«И я хочу это отметить, хочу сказать об этом и хочу их за это поблагодарить. Это не просто ответственное отношение к делу, это в известной степени героизм, и это вносит огромный вклад в совершенствование боевой техники, используемой в ходе боевых действий», – отметил президент, передает РИА «Новости».
Ранее президент Владимир Путин в ходе совещания с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса потребовал в кратчайшие сроки нарастить объемы и сократить сроки производства на оборонно-промышленных предприятиях России.
В Совфеде разъяснили, что депутаты ГД и сенаторы не подлежат мобилизации
Депутаты Госдумы и сенаторы не подлежат мобилизации, заявил источник в аппарате Совета Федерации, сославшись на действующий закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».
«Согласно закону, отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, помимо других категорий, имеют депутаты Госдумы и сенаторы», – сообщил источник РИА «Новости».
Статья 18 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» гласит, что «отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам... членам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы».
Между тем глава комитета по безопасности ГД Василий Пискарев, комментируя возможную мобилизацию депутатов, сообщил, что здесь необходимо действовать по закону, при этом он считает, что добровольцы среди них найдутся.
«Будем действовать по закону, думаю, что добровольцы найдутся», – сообщил Пискарев.
Защита суверенитета – это обязанность государства, отметил Пискарев, добавив, что поддерживает заявление президента Владимира Путина.
«Защищать Родину – долг мужчины. Чувствую, что мы должны бороться с фашизмом и терроризмом, это долг каждого мужчины», – также сообщил депутат.
Ранее в среду президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.
АК-12 доработали после применения на Украине
Автомат АК-12 доработали после применения в рамках спецоперации на Украине, сообщил президент АО «Концерн «Калашников» (входит в «Ростех») Алан Лушников.
Прошло уже несколько совещаний по эксплуатации автоматов АК-12 в ходе спецоперации, отметил он. В частности, было предложено исключить режим отсечки по два выстрела, предусмотреть возможность установки двухстороннего управления режимами огня и регулируемой щеки приклада.
«Концерн, как и всегда, оперативно отреагировал на эти замечания: в кратчайшие сроки мы подобрали технические решения, сделали опытный образец и продемонстрировали его представителям Минобороны России. Одобренные технические решения сейчас вводятся в конструкторскую документацию автомата», – передает РИА «Новости» слова Лушникова.
Он отметил, что «АК-12 конструкции 2022 года отличается в лучшую сторону от ранее выпущенных изделий».
Разработанный «Калашниковым» автомат АК-12 имеет калибр 5,45 мм. Он обладает повышенной точностью и кучностью стрельбы. Значительно возросла эргономика автомата. АК-12 имеет несколько планок Пикатинни для установки дополнительного оборудования: прицелов, передней рукояти, фонаря, лазерного целеуказателя.
Ранее концерн «Калашников» заявил, что рассчитывает на интерес Ближнего Востока к новому автомату АК-19 под патрон НАТО.
В Госдуме рассказали о формировании новых частей для усиления защиты границы
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил о предстоящем формировании новых соединений и частей для усиления защиты госграницы и создания «оперативной глубины» на направлениях специальной военной операции на Украине.
«Будут сформированы несколько новых соединений и частей, которые в первую очередь будут предназначены для прикрытия государственной границы, а также для создания оперативной глубины на тех направлениях, где продолжается выполнение задач специальной военной операции», – передает ТАСС слова Картаполова.
Ранее в среду президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.