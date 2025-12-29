Минобороны: Военнослужащие осеннего призыва 2025 года не направлялись в зону СВО

Tекст: Елизавета Шишкова

Военнослужащие, призванные в ходе осеннего призыва 2025 года, не направлялись для участия в специальной военной операции на Украине, а также не были отправлены в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области, передает Telegram-канал Министерства обороны.

В Минобороны подчеркнули: «В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации в новых регионах Российской Федерации, или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие по призыву не направлялись».

В осенний призыв 2025 года на военную службу было призвано 135 тыс. человек в соответствии с указом президента от 29 сентября 2025 года. Впервые призыв проходил с использованием госинформационной системы «Единый реестр», которая позволила более 550 тыс. граждан получить отсрочку без личного обращения в военкоматы.

Оповещение призывников осуществлялось через «Единый портал государственных и муниципальных услуг», а сама отправка новобранцев проходила авиацией, эшелонами, поездами и автотранспортом. Большинство новобранцев направлены в учебные подразделения для освоения современной военной техники и получения специальности.

Особое внимание уделялось комплектованию научных, научно-производственных подразделений и спортивных рот: в них зачислены 680 человек и 240 призывников соответственно. Военнослужащие, прошедшие положенный срок службы, были своевременно уволены и направлены домой.

В период призыва работали «прямые телефонные линии» Генштаба и штабов военных округов, на которые поступило более 700 обращений от граждан.

Напомним, Государственная дума приняла закон, который разрешает проводить призыв на срочную службу на протяжении всего календарного года.