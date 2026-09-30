Запашный: Соседов не боялся говорить честно и открыто

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Большая неожиданность и несправедливость – то, что мы потеряли Сережу. Сергей в последние годы был частым гостем нашего цирка, он принимал участие как член жюри нашего международного циркового фестиваля. Я поймал себя на мысли несколько лет назад, что он один из немногих, кто приходит и не лицемерит», – сказал Эдгард Запашный, передает РИА «Новости».

Певец Алексей Глызин поделился, что его последний разговор с критиком произошел из-за несогласия с судейством. Певец признался, что известие о смерти стало для него шоком, он не сразу поверил в случившееся.

Артист Александр Песков рассказал, что ухаживал за критиком во время съемок шоу «Акулы пера», носил за ним тарелки и коньяк, передает Ura.ru. По мнению артиста, покойный был неординарным и эмоциональным человеком.

Также своими переживаниями на прощании с музыкальным критиком делились певица Наташа Королева и другие представители российской эстрады.

Церемонию прощания с музыкальным критиком назначили на 30 сентября на Троекуровском кладбище.

Судмедэксперты назвали предварительной причиной смерти перелом основания черепа.