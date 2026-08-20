Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве футболиста Ерошевича

Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве Ерошевича

Tекст: Катерина Туманова

Присяжные вынесли обвинительный вердикт всем подсудимым по делу о смертельном избиении футболиста Арсения Ерошевича, передает ТАСС. Об этом сообщила адвокат Оксана Скоблина, представляющая интересы одного из фигурантов.

«Присяжные признали всех четверых подсудимых виновными, при этом двух из четырех – заслуживающими снисхождения», – заявила адвокат Скоблина, защищающая Зикрулло Кадирова.

Такое решение означает, что двоим осужденным не может быть назначено пожизненное лишение свободы.

Трагедия произошла 17 августа 2025 года на парковке возле бара в городе Щелкове. По данным следствия, двое обвиняемых спровоцировали конфликт с футболистом Ерошевичем и его приятелем. Позже к нападавшим присоединились еще трое мужчин, началось жестокое избиение.

Ерошевич получил множественные тяжелые травмы и был госпитализирован. Несмотря на усилия врачей, спортсмен скончался через несколько дней.

Как писала газета ВЗГЛЯД, дело об убийстве футболиста Ерошевича в мае решили рассмотреть с присяжными. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении четырех иностранных граждан. Пятого участника смертельной драки объявили в межгосударственный розыск.