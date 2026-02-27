Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.0 комментариев
Иностранцев отдали под суд за гибель футболиста Ерошевича в драке
Завершено расследование дела в отношении участников уличного конфликта, в результате которого скончался молодой футболист Арсений Ерошевич, сообщили в Главном следственном управлении СК по Подмосковью.
Фигурантам вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, групповое хулиганство и побои, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Уголовное дело уже направлено в Щелковский городской суд для рассмотрения по существу.
На скамье подсудимых окажутся четверо иностранных граждан.
Проведены 30 допросов и очные ставки, изучены записи с камер наблюдения. Также были получены заключения более десяти судебных экспертиз. Пятый фигурант, инициировавший драку, скрылся от правосудия, он объявлен в международный розыск.
В декабре одного из участников драки с футболистом Ерошевичем объявили в межгосударственный розыск. Ранее правоохранители задержали четвертого подозреваемого в нападении на спортсмена. Следственный комитет возбудил уголовное дело после смертельного конфликта на парковке в Щелково.