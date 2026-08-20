Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?7 комментариев
Росавиация ввела ограничения полетов в восьми аэропортах страны
Представитель Росавиации предупредил в Max-канале о введении временных ограничений полетов в восьми аэропортах.
«Аэропорты Тамбова, Пензы, Саратова, Волгограда, Казани, Самары, Ульяновска и Чебоксар введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – сказано в сообщениях Росавиации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО за среду сбили 438 украинских дронов над 12 регионами России. Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло до 25 штук.