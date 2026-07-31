В Волгограде при ударе дронов погибла местная жительница

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В результате сегодняшней террористической атаки киевского режима есть погибшая. При разборе завалов на месте жилого дома по улице Булаткина в Красноармейском районе Волгограда обнаружена женщина. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей», – сообщил губернатор, передает ТАСС.

Он также заявил, что согласно уточненным данным, в медицинские учреждения были госпитализированы восемь пострадавших.

До этого сообщалось о пяти пострадавших при атаке БПЛА на регион.

Логистический комплекс Wildberries в Волгограде загорелся из-за атаки украинских беспилотников. В городе во время атаки дронов выбило остекление восьми многоквартирных домов.