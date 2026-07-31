Глава РЖД Белозеров доложил Путину о ходе выполнения инвестпрограммы

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Да, выполняется сейчас, и мы в связи с переносом части средств увеличили объем инвестиций в этом году», – ответил глава РЖД на соответствующий вопрос президента, передает РИА «Новости».

В декабре прошлого года совет директоров компании утвердил инвестиционную программу на сумму 713,6 млрд рублей. В июле сообщалось об освоении 323,1 млрд рублей за первое полугодие.

Ранее министр транспорта Андрей Никитин докладывал главе государства о росте пассажирских перевозок. В июне услугами РЖД воспользовались 115,2 млн человек, что на 4% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Всего за первые шесть месяцев поезда перевезли 625 млн пассажиров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте председатель правительства Михаил Мишустин переназначил Белозерова руководителем РЖД.

В мае мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД открыли Ленинградский вокзал после масштабной реконструкции.