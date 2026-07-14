Как бы европейцы ни ненавидели Трампа, как бы ни тяготились своей зависимостью от Америки, они вынуждены страдать и терпеть. В надежде на то, что после ухода Трампа хоть что-то изменится.0 комментариев
Путин поручил правительству усовершенствовать налоговые режимы
Президент Владимир Путин дал указание правительству и государственной корпорации ВЭБ.РФ заняться совершенствованием налоговых режимов.
«Правительству Российской Федерации совместно с государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ и при участии ведущих деловых объединений обеспечить разработку и реализацию механизма беспрепятственного перехода от применяемых формы организации предпринимательской деятельности и налогового режима к другой форме», – говорится в поручении, передает РИА «Новости».
Планируется использовать типовые решения и цифровые платформенные технологии.
Первый доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 октября 2026 года, а в дальнейшем отчеты будут готовиться раз в полгода.
Ответственными за выполнение задачи назначены премьер-министр Михаил Мишустин и руководитель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне глава государства предложил отложить снижение порога выручки для применения упрощенной системы налогообложения.
В феврале президент поручил обеспечить малому бизнесу специальный переходный период для выбора оптимальной фискальной нагрузки.
В прошлом году Путин утвердил перечень мер по предоставлению дополнительных налоговых льгот отечественным производителям.