  • Новость часаЭксперт призвал ужесточить борьбу с контрабандой дронов
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    Российская рыба победила санкции Запада
    Европа и Украина создали коалицию по ПРО
    Сестра Линдси Грэма заняла место покойного брата в Сенате США
    Кит запутался в рыболовных сетях у берегов Владивостока
    Минобороны назвало пораженные ударами цели в Киеве и Одессе
    ФСБ пресекла диверсию Украины на оборонном заводе в Подмосковье
    Рэпер Киевстонер финансировал теракт под Москвой
    Мерц потребовал обсуждать гарантий безопасности Украины без России
    Минсельхоз: Ситуация в Азовском море не повлияет на снабжение продовольствием
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Европа не может защититься от американского хамства

    Как бы европейцы ни ненавидели Трампа, как бы ни тяготились своей зависимостью от Америки, они вынуждены страдать и терпеть. В надежде на то, что после ухода Трампа хоть что-то изменится.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Холодная война в спорте сменилась холодным миром

    В каком состоянии российский спорт подошел к долгожданному, но половинчатому снятию блокады? Команды закалились в «Играх БРИКС» и «Играх будущего», мы научились делать качественные турниры в заданных условиях. Но эти соревнования все же не заменят конкуренции на высшем уровне.

    13376 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Милосердие – поповское слово?

    Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.

    16 комментариев
    14 июля 2026, 11:41 • Новости дня

    Минсельхоз сообщил о росте сбора тепличных овощей в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    С начала года сбор овощей в российских теплицах превысил 923 тыс. тонн, чему способствовали активные меры государственной поддержки аграриев, сообщает Минсельхоз.

    С начала года урожай овощей в отечественных теплицах превысил 923 тыс. тонн, сообщает Минсельхоз в Max. Из этого объема порядка 378 тыс. тонн пришлось на томаты, а около 524 тыс. тонн составили огурцы.

    Успешному развитию тепличного овощеводства в стране помогает целый ряд государственных мер поддержки. Среди них выделяются субсидирование части процентов по кредитам и возмещение затрат на создание и модернизацию тепличных комплексов на Дальнем Востоке. Кроме того, аграрии получают помощь при внедрении технологий досвечивания.

    Одновременно с этим в российских регионах подходит к концу сев овощей открытого грунта и посадка картофеля. На данный момент сельскохозяйственные работы уже выполнены на площади около 457 тыс. гектаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель АКОРТ Станислав Богданов исключил риск дефицита свежей продукции на фоне высокой доли отечественного производства.

    13 июля 2026, 18:06 • Новости дня
    Собянин предложил перенести платежи регионов по бюджетным кредитам в 2027-2029 годах

    Собянин: Надо перенести платежи регионов по бюджетным кредитам в 2027-2029 годах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр Москвы, член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия» Сергей Собянин предложил отсрочить возврат бюджетных кредитов регионами. С этой инициативой он выступил во время встречи с врио губернатора Белгородской области Александром Шуваевым и врио губернатора Тверской области Виталием Королевым.

    Собянин отметил, что ранее бюджетные кредиты помогали регионам сохранять устойчивость финансовой системы и выполнять запланированные проекты, включая национальные проекты, развитие промышленности и экономики, сообщается в канале «Единой России» в Max. «Ранее Правительство с помощью бюджетных кредитов перекрывало эти проблемы для того, чтобы регионы могли стабильно выстраивать свою бюджетную политику, включая выполнение национальных проектов, инвестиционных проектов, развитие промышленности, экономики и так далее», – заявил Собянин.

    По словам мэра Москвы, сейчас вопрос возврата таких средств стал актуальным не только для субъектов, но и для федерального бюджета. В связи с этим обсуждается возможность переноса сроков выплат. «Сегодня это является проблемой и для федерального бюджета, поэтому с Правительством обсуждаем вопрос о переносе сроков возврата бюджетных кредитов, которые есть в регионах. Это в общей сумме где-то около 300 миллиардов рублей на три года», – отметил мэр.

    Собянин подчеркнул, что для реализации инициативы потребуется решение на уровне главы государства. «Конечно, необходимо будет выходить для этого решения на уровень президента. Я думаю, что этот вопрос будет в недалеком будущем обсуждаться», – сказал мэр Москвы.

    В апреле Владимир Путин согласился с инициативой «Единой России» о переносе срока погашения задолженностей по бюджетным кредитам регионами с 2026 года на более поздний срок.

    Позже Министерство финансов внесло в правительство законопроект о переносе срока погашения части задолженности на 2030 год.

    В мае премьер-министр Михаил Мишустин выступил с инициативой частичного списания долгов шести областям.

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    13 июля 2026, 18:45 • Новости дня
    Deutsche Bank и UniCredit подали иск к Linde из-за потерь после ухода из России
    Deutsche Bank и UniCredit подали иск к Linde из-за потерь после ухода из России
    @ Matthias Balk/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Крупнейшие европейские банки Deutsche Bank и UniCredit начали судебное разбирательство с германской промышленной группой Linde, требуя компенсировать убытки, возникшие после прекращения ее деятельности в России.

    Как пишет FT, финансовые организации пытаются вернуть сотни миллионов евро активов, которые были заморожены российскими судами. Как отмечает FT, Deutsche Bank оценивает свои потери примерно в 244 млн евро, UniCredit – около 460 млн евро, а Commerzbank – примерно в 90 млн евро, передает ТАСС.

    Первое заседание по делу Deutsche Bank состоится 14 июля во Франкфурте. Банк требует от Linde выплатить 260 млн евро компенсации.

    В основе спора лежат контракты, заключенные в 2021 году между консорциумом с участием Linde и компанией «Русхимальянс» на строительство газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге. В рамках соглашения российская сторона перечислила Linde около одного млрд евро, а европейские банки предоставили гарантии по авансовым платежам и исполнению обязательств перед «Русхимальянсом».

    После начала специальной военной операции и введения санкций Евросоюза Linde в 2022 году приостановила работу в России. Банки, в свою очередь, отказались выполнять выданные гарантии, заявив, что соответствующие выплаты могут нарушать ограничения ЕС. Теперь кредитные организации настаивают на возмещении понесенных убытков, связанных с невозможностью исполнения обязательств и последующим замораживанием средств.

    Ранее российский суд арестовал активы Deutsche Bank по иску компании «Русхимальянс». Позже петербургский арбитраж взыскал с Commerzbank почти 95 млн евро по гарантиям контракта с Linde.

    В конце 2024 года «Русхимальянс» подал очередной иск к нидерландскому подразделению этой германской группы.

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    13 июля 2026, 19:47 • Видео
    Зеленский разогнал кабмин. Чего ждать?

    Владимир Зеленский заявил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко и о «новой политической стратегии», главной частью которой, судя по всему, станет новый министр обороны.

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    13 июля 2026, 16:25 • Новости дня
    Путин: Россия будет идти только вперед
    Путин: Россия будет идти только вперед
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сила России в том, что она всегда преодолевает все трудности, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, именно это позволяет России всегда двигаться вперед.

    «Наша с вами сила в том, что мы всегда преодолеваем все трудности и все страхи. И это делает нас сильнее. И мы именно поэтому, безусловно, всегда идем и будем идти только вперед», – подчеркнул президент на форуме Народного фронта «Все для Победы!» - передает ТАСС. По словам главы государства, страна неизбежно одержит победу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с руководством Общероссийского народного фронта.

    Представитель Кремля высоко оценил помощь этой организации бойцам специальной военной операции. Ранее глава государства выразил непоколебимую уверенность в победе российских военнослужащих.

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    14 июля 2026, 08:58 • Новости дня
    ФСБ пресекла диверсию Украины на оборонном заводе в Подмосковье
    ФСБ пресекла диверсию Украины на оборонном заводе в Подмосковье
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Предотвращена диверсия на стратегическом оборонном предприятии в Московской области, которую готовила украинская служба безопасности (СБУ) с использованием беспилотников, сообщили в ФСБ.

    Для удара планировалось использовать 35 FPV-дронов, устойчивых к средствам радиоэлектронной борьбы и оснащенных иностранной взрывчаткой, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Дроны доставили через Словакию и Польшу, их доставили контрабандным способом, их камуфлировали под испанскую керамическую плитку.

    Беспилотники хранились в арендованном ангаре рядом с оборонным объектом. Помещение снял завербованный гражданин России, который получал за это деньги.

    После запуска дронов в сторону предприятия спецподразделение ФСБ уничтожило все аппараты, обеспечив безопасность объекта и людей. Возбуждено уголовное дело о теракте.

    На прошлой неделе спецслужбы предотвратили масштабную серию терактов на объектах военной инфраструктуры.

    В понедельник силовики сорвали попытку удара 24 беспилотниками по стратегическим аэродромам.

    Весной в Подмосковье предотвратили серию атак украинских беспилотников в Московском регионе.

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    13 июля 2026, 16:21 • Новости дня
    NYT: Экс-президента Ирана Ахмадинежада арестовали за связи с «Моссадом»
    NYT: Экс-президента Ирана Ахмадинежада арестовали за связи с «Моссадом»
    @ AP Photo/Ebrahim Noroozi/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад находится под домашним арестом по подозрению в многолетнем сотрудничестве с израильской разведслужбой «Моссад», пишет The New York Times (NYT).

    По данным NYT, израильская спецслужба в течение года проводила тайную операцию по вербовке иранского политика. Планировалось, что он станет новым лидером страны после возможной смены власти.

    По данным расследования, в 2024 году «Моссад» организовал личную встречу Ахмадинежада с занимавшим пост директора разведки Давидом Барнеа в Будапеште. Для прикрытия израильтяне задействовали венгерского ученого, который пригласил политика на климатическую конференцию.

    Израиль неоднократно перечислял значительные суммы пресс-секретарю экс-президента Акбару Джаванфекру. Кульминацией операции стал день атаки на Тегеран 28 февраля, когда ракеты разрушили здание охраны Ахмадинежада, после чего его вывезли в безопасное место агенты «Моссада».

    Впоследствии политик покинул укрытие после предполагаемой ссоры с израильскими кураторами. На публике он появился лишь недавно на похоронах аятоллы Али Хаменеи в окружении сотрудников КСИР, которые, по словам источников, «выглядели как охранники». Сейчас он находится под домашним арестом.

    Напомним, Соединенные Штаты и Израиль планировали вернуть к власти бывшего иранского президента. Американские СМИ назвали Махмуда Ахмадинежада желаемым для Вашингтона новым руководителем страны.

    Офис политика официально опроверг мартовские слухи о его гибели при ракетном обстреле.

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    13 июля 2026, 13:55 • Новости дня
    Создатель облика кроссоверов BMW Леклерк получил российское гражданство

    Путин предоставил гражданство бывшему шеф-дизайнеру BMW M Леклерку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин дал гражданство России бывшему шеф-дизайнеру BMW M Пьеру Леклерку.

    Владимир Путин подписал документ о выдаче паспорта РФ Пьеру Леклерку, передает РИА «Новости». Выдающийся специалист родился 29 июля 1972 года в Бельгии.

    На протяжении 13 лет бельгиец трудился в баварском концерне BMW. В период с 2000 по 2013 год он создал дизайн известных кроссоверов X5 и X6. Также специалист занимал пост шеф-дизайнера спортивного подразделения BMW M.

    После ухода из немецкой компании Леклерк продолжил профессиональную деятельность в Азии. Он успешно работал в китайском автомобильном концерне Great Wall Motors, а затем перешел в корейскую компанию KIA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года бывший боец UFC Франсимар Баррозу попросил предоставить ему российское гражданство.

    Весной 2025 года паспорт гражданина России получил шеф-повар из Германии Максим Житников.

    До этого президент подписал указ о принятии в гражданство разработчика электромобиля «Атом» Харальда Грюбеля.

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    14 июля 2026, 08:04 • Новости дня
    ВС России поразили производства ракет и дронов в Киеве
    ВС России поразили производства ракет и дронов в Киеве
    @ REUTERS/Vladyslav Sodel

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в ночь на вторник нанесли групповые удары по украинской столице, поражены предприятия военной промышленности, занятые разработкой и производством ракет и беспилотников, сообщило Минобороны.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также БПЛА, указало ведомство в Max.

    Целями стали предприятия в Киеве, участвующие в разработке и производстве ракет различного типа и беспилотников.

    Также поражены объекты портовой инфраструктуры в порту Южный Одесской области. Эти объекты использовали для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов ВСУ.

    До этого российские военные поразили плавучий док для подводных беспилотников в порту Черноморск.

    Ранее ВС России поразили портовую инфраструктуру с военными грузами в Одессе. Целями ударов стали транспортные суда, которые киевский режим использует на побережье Черного моря.

    Видео групповых ударов смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    13 июля 2026, 19:48 • Новости дня
    Галустян рассказал Путину о новом телешоу «Битва дронов»
    Галустян рассказал Путину о новом телешоу «Битва дронов»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Актер и телеведущий Михаил Галустян представил президенту России Владимиру Путину проект телевизионного шоу «Битва дронов». Глава государства пожелал успехов в реализации программы, которая будет посвящена теме беспилотных технологий.

    Путин в понедельник посетил форум Народного фронта «Все для Победы!» и ознакомился с выставкой, посвященной направлениям работы организации. Один из разделов экспозиции был посвящен подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов – там представлены учебные тренажеры и игровые форматы для освоения навыков управления дронами. В рамках презентации президенту рассказали о программе обучения операторов БПЛА, которая реализуется на базе 200 колледжей более чем в 70 регионах России при поддержке профильных ведомств, передает РИА «Новости».

    О будущем телевизионном проекте «Битва дронов» Путину рассказал Михаил Галустян. По словам телеведущего, шоу должно сделать тему беспилотных технологий более понятной и популярной среди широкой аудитории.

    «Шоу "Битва дронов", которые мы придумали – это возможность раскрыть эту тему, сделать ее понятной, интересной и популярной. Планируем съемки проводить в самых красивых местах нашей с вами Родины», – заявил Галустян. Он отметил, что участниками программы станут представители разных сфер, включая участников специальной военной операции, студентов, блогеров и известных людей.

    «Участники СВО, студенты, блогеры, звезды будут соревноваться в одной команде. Это очень хорошая возможность проявить себя, показать свои навыки для всех желающих», – добавил телеведущий.
    Президент России, в свою очередь, пожелал проекту успехов, подчеркнув важность популяризации темы. «Успехов, пропаганда – чрезвычайно важная вещь», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года президент России Владимир Путин поручил привлечь ветеранов спецоперации к работе с гражданскими беспилотниками.

    Осенью прошлого года в Москве стартовал финал Всероссийского чемпионата по пилотированию дронов.

    Ранее глава государства утвердил запуск детских соревнований по управлению беспилотными аппаратами.

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    13 июля 2026, 14:39 • Новости дня
    Лукашенко призвал перевести отопление в Белоруссии с газа на пеллеты

    Tекст: Денис Тельманов

    В Белоруссии планируют активно внедрять использование древесных гранул для обогрева помещений, оставив традиционные виды топлива в качестве запасного варианта.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал настойчиво переходить на отопление пеллетами, а природный газ использовать только как резерв, передает БелТА. Это заявление прозвучало во время рабочей поездки главы республики в Шкловский район.

    В ходе визита лидеру страны продемонстрировали реконструированный агросервис, котельная которого работает на древесных гранулах. «Правильно. Постепенно, настойчиво надо переходить на отопление пеллетами, дровами и прочим. Вон у поляков сейчас заоблачные цены на пеллеты», – подчеркнул глава государства.

    Белорусский лидер отметил наличие в стране огромных запасов местного древесного сырья, которое необходимо эффективно перерабатывать.

    Он добавил, что республика обладает достаточным количеством профильных заводов для производства такого вида топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зимой стоимость древесных пеллет в Польше достигла трех тысяч злотых за тонну.

    Прошлым летом президент Белоруссии поручил очистить территорию страны от поваленных деревьев для получения ценного сырья.

    Осенью 2025 года Александр Лукашенко заявил о сохранении прежних объемов закупок российского газа.

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    13 июля 2026, 14:20 • Новости дня
    Зеленский подтвердил убийство мирных жителей Киевской области военными ВСУ
    Зеленский подтвердил убийство мирных жителей Киевской области военными ВСУ
    @ VALDA KALNINA/EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Зеленский подтвердил жестокое убийство двух гражданских лиц в селе Калиновка Киевской области военнослужащими 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

    По делу задержаны 10 человек, среди которых бывший командир бригады Станислав Лучанов, передает ТАСС.

    «Министр внутренних дел Игорь Клименко доложил о задержании еще одного человека из группы, которая жестоко убила двух жителей села Калиновка Киевской области. Ужасная трагедия, – написал Зеленский в своем Telegram-канале. – Уже задержаны 10 человек. Это, к сожалению, военнослужащие и бывший командир 155-й бригады».

    Глава МВД Украины Игорь Клименко также подтвердил задержание десятого подозреваемого. Он назвал действия украинских военных бандитскими и отметил, что преступление вызвало широкий резонанс, запустив публичную дискуссию о поведении солдат ВСУ в тылу. Клименко подчеркнул недопустимость разрешения конфликтов подобными методами.

    Напомним, командир 155-й бригады ВСУ Станислав Лучанов тайно покинул место службы на фоне расследования пропажи мирных жителей.

    Российские силовики рассказали о массовом дезертирстве бойцов этого подразделения.

    В Харьковской области правоохранители разоблачили преступную группу украинских военных из-за убийств гражданского населения.

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    13 июля 2026, 18:37 • Новости дня
    Путин обсудил с военкором ложь ЦИПСО
    Путин обсудил с военкором ложь ЦИПСО
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Попытка противника влиять на умы наших граждан использовалась еще нацистским преступником Йозефом Геббельсом, заявил президент России Владимир Путин в ходе форума Народного фронта «Все для Победы!» в разговоре с военкором Первого канала Ириной Куксенковой. По его словам, сейчас вражеская пропаганда для этих целей использует новые технологии.

    В ходе беседы с президентом Куксенкова затронула тему ведущейся противником информационной войны, передает ТАСС. «Мы должны быть начеку, мы должны быть собраны, мы должны быть внимательны, чтобы не стать жертвами вот этого влияния, чтобы не стать невольно агентом ЦИПСО, чтобы не разносить вот эту ложь», – сказала военкор.

    По ее словам, противник борется не только за умы наших детей, но и за всех россиян: «Сейчас ведется активная фаза информационной войны. И вот я как человек, который большую часть своей жизни посвятил военной журналистике, вижу механизм этой информационной войны, которую они применяют, – это новые практики, новые методики, которые похожи на то, как ведут себя мошенники, звонящие из кол-центра, когда старушки добровольно относят все свои сбережения и потом не понимают, как они это сделали самостоятельно».

    Куксенкова подчеркнула, что среди пострадавших есть люди с научной степенью, с критическим мышлением, однако они все равно стали жертвами мошенников, не понимая как это произошло. Говоря об информационных атаках, она подчеркнула их серьезную опасность: «Здесь другое. Здесь не наши сбережения, здесь наша страна».

    Владимир Путин ответил, что воздействие на общественное сознание является одним из инструментов информационного противостояния, который развивается вместе с технологиями. «Попытка повлиять на умы – это современное оружие. Такое же, как и современные беспилотники. Это все то же самое. Оно применяется давно», – сказал президент.

    Глава государства подчеркнул, что методы информационного воздействия постоянно совершенствуются. «Геббльс еще говорил – чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Просто все совершенствуется на новом технологическом уровне», – отметил Путин.

    По словам президента, отсутствие профессиональной и своевременной реакции на информационные атаки может привести к серьезным последствиям. «Результат может оказаться для нас очень серьезным, если профессионально и своевременно на это не реагировать, имея таких, как вы. Вам спасибо большое», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент России Владимир Путин сравнил заявления Евросоюза о российской угрозе с ложью по стандартам Йозефа Геббельса.

    Месяцем позже глава МИД Сергей Лавров назвал министра иностранных дел Германии хорошим учеником этого нацистского пропагандиста.

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    13 июля 2026, 14:36 • Новости дня
    Каллас сообщила о планах создать морской центр ЕС в Черном море

    Каллас: ЕС создаст центр для обеспечения морской безопасности в Черном море

    Каллас сообщила о планах создать морской центр ЕС в Черном море
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министры иностранных дел государств Евросоюза обсуждают стратегию безопасности в Черном море, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    По ее словам, планируется создать специальный центр для защиты критической инфраструктуры, передает РИА «Новости».

    «Сегодня мы обсудим стратегию по Черному морю. У нас уже готов проект морского центра, над которым совместно работают Болгария и Румыния. Он направлен на защиту критической инфраструктуры, а также противодействие гибридным угрозам в этом регионе», – заявила Каллас перед заседанием Совета ЕС.

    По данным издания Euractiv, европейские дипломаты планируют согласовать практические детали работы новой структуры. В повестке дня значатся вопросы ротационной системы командования и выбор места для размещения штаб-квартиры. Ожидается, что инициативу реализуют под руководством Софии и Бухареста.

    При этом между странами объединения сохраняются разногласия о роли Турции как долгосрочного партнера проекта. Создаваемый центр должен улучшить контроль за ситуацией на море и дополнить совместную противоминную деятельность Анкары, Бухареста и Софии.

    Ранее Румыния, Болгария и Турция договорились совместно обеспечивать безопасность подводной инфраструктуры Черного моря.

    Еврокомиссия в прошлом году разработала план создания специального хаба для мониторинга судоходства.

    Министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил о готовности Анкары возглавить морскую оперативную зону в регионе.

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    14 июля 2026, 03:44 • Новости дня
    ВСУ убили чемпиона Европы по боксу Владислава Карпачева
    ВСУ убили чемпиона Европы по боксу Владислава Карпачева
    @ Федерация бокса Украины

    Tекст: Антон Антонов

    В селе Гришино под Красноармейском украинскими военными был застрелен украинский боксер, чемпион Европы по боксу Владислав Карпачев, а также его мать, сообщил отец погибшего спортсмена Игорь Карпачев.

    «Был у меня сын – Владислав Карпачев, супруга, в общем семья. Брал Европу, много где по Украине выступал, готовился на мир. И вот в один из дней стучится ко мне сосед и говорит, что что-то странное – машины во дворе у сына нет, собака застрелена. Я к нему. Захожу, во дворе много крови. <...> Это были военные – хохлы [ВСУ]», – рассказал Игорь Карпачев ТАСС.

    Мужчина рассказал, что после этого начал осматривать двор и магазин, расположенный на участке. По его словам, супруга лежала застреленная прямо у входа в торговое помещение. Затем он спустился в домашний подвал, где увидел тело сына, также убитого выстрелами.

    Отец уточнил, что в жену было выпущено семь автоматных пуль, а в сына – пять, при этом спортсмена при жизни истязали. Пропала старая машина марки Toyota, 8 тыс. долларов и некоторое количество гривен.

    Сам Игорь Карпачев был эвакуирован из Гришино несколько дней назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский подтвердил жестокое убийство двух гражданских в селе Калиновка военнослужащими 155-й бригады ВСУ.

    В июне военнослужащие украинской армии в ДНР расправились с супругами из Родинского из-за подозрений в содействии российским военным.

    В поселке Гришино украинские боевики разрушили православный храм, превратив его территорию в минометную позицию и склад боеприпасов.

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    14 июля 2026, 09:25 • Новости дня
    Минобороны назвало пораженные групповыми ударами цели в Киеве и Одессе

    Минобороны поразило киевский «Радиоизмеритель» и порт «Южный» в Одессе

    Минобороны назвало пораженные групповыми ударами цели в Киеве и Одессе
    @ REUTERS/Vladyslav Sodel

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    ВС России в ходе групповых ударов поразили в Киеве предприятие «Радиоизмеритель», ключевой поставщик компонентов электронной базы управляемых ракет «Нептун-МД», оперативно-тактических ракет «Гром-2», FP-7 и несколько других предприятий.

    «Радиоизмеритель» поставляет агрегаты, узлы и компоненты электронной базы для «Нептун-МД», FP-7, -9 и «Гром-2», производит навигационно-посадочную аппаратуру, СВЧ компоненты для авиастроения, указало Минобороны в Max.

    Поражено предприятие «Киев-79» (ООО «УКР АРМО ТЕХ»), где собирают боевые части дронов и ракет. Там также обрабатывают и хранят взрывчатку для боеприпасов, проводят логистику военной продукции и БПЛА.

    Кроме того, в Одесской области поражены порт Южный (государственное предприятие «Морской торговый порт «Южный»), который используется для разгрузки ГСМ. Там же поражены семь резервуаров с ГСМ, которые обеспечивали ВСУ.

    В том же порту на территории контейнерного терминала в момент разгрузки поражен сухогруз, который доставлял грузы военного назначения.

    Поражен танкер на переходе из порта Черноморск в порт Одесса.

    В ночь на вторник ВС России нанесли групповые удары по Киеву и порту Южный, поражались предприятия ВПК, занятые разработкой и производством ракет и беспилотников.

    Ранее российские военные поразили плавучий док для подводных беспилотников в порту Черноморск.

    До этого удар наносился по портовой инфраструктуре с военными грузами в Одессе.

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    14 июля 2026, 05:21 • Новости дня
    Мерц потребовал обсуждать гарантии безопасности Украины без России
    Мерц потребовал обсуждать гарантии безопасности Украины без России
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Гарантии безопасности для Киева будут обсуждать Украина и ее западные партнеры без России, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам встречи так называемой коалиции желающих.

    «Как именно мы будем оформлять наши гарантии безопасности, решать будут Украина и ее партнеры, а не Москва», – приводит слова Мерца РИА «Новости» со ссылкой на DRM News.

    Мерц отказался раскрывать возможный формат участия Германии в этом процессе и отметил, что этот вопрос останется на усмотрение правительства ФРГ и Бундестага. Говоря о поставках систем противовоздушной обороны, он напомнил, что Берлин, по его словам, как «крупнейший спонсор Украины» вносит свой вклад, но деталей не привел.

    Он также заявил, что настало время сесть за стол переговоров и договориться о прекращении огня, добавив, что в Европе открыты к переговорам. Одновременно Мерц подчеркнул намерение европейских стран продолжать «усиливать давление на Москву».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе канцлер ФРГ заявил о невозможности формирования многонациональных сил в поддержку гарантий безопасности на Украине без согласия России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «коалицию желающих» группой подстрекателей войны.

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