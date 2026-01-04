Отоларинголог объяснила опасность поедания снега и сосулек зимой

Отоларинголог Шаповалова объяснила опасность поедания снега и сосулек зимой

Tекст: Катерина Туманова

Врач пояснила, что снег и сосульки способны впитывать вредные вещества из воздуха, включая сажу, оксиды азота, углеводороды и тяжелые металлы – ртуть, свинец, кадмий.

Особенно высок риск загрязнения в городах и промышленных районах, где на снег попадают дорожные реагенты, соли, мышьяк и нефтепродукты. Эти соединения могут привести к отравлению, если попадут в организм, заявила доктор в беседе с «Газетой.Ru».

Она добавила, что снег в городах часто содержит пыль, пыльцу, птичий помет и экскременты животных, повышая риск инфекций и аллергии. Даже в сельской местности снег может быть загрязнен химикатами с полей и отходами диких зверей.

В замерзшей воде могут выживать опасные бактерии и вирусы, вызывающие кишечные заболевания и дизентерию. В стакане талого снега в городе может содержать до 5300 колоний бактерий, что в 50 раз больше, чем допустимо для питьевой воды».

«Облизывание сосулек может привести к тем же проблемам, что и поедание снега. Кроме того, попытки разгрызть ледяные кусочки может повредить зубную эмаль или даже стать причиной перелома зуба из-за их твердости. Также повреждение зубной эмали из-за контакта с очень холодными объектами увеличивает риск развития кариеса», – сказала Шаповалова.

Она призвала родителей объяснять детям опасность употребления снега и сосулек и предлагать им безопасные альтернативы – замороженные фрукты или ледяные конфеты из сока.

Доктор посоветовала: если ребенок все-таки съел снег или сосульку, его нужно напоить теплым чаем и наблюдать за состоянием, а при появлении боли в животе, тошноте или температуре – обращаться к врачу.

