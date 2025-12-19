Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.0 комментариев
Врачи назвали опасные для женщин последствия падения на копчик на льду
Травмы копчика нередко воспринимаются как незначительные. Однако врачи предупреждают: именно это повреждение может стать причиной хронических, изнуряющих болей. Постоянный дискомфорт при сидении, ходьбе и даже во сне способен перерасти в устойчивый болевой синдром. У женщин последствия травмы копчика могут быть особенно серьезными, рассказали газете ВЗГЛЯД опрошенные специалисты.
«Копчик – это нижний отдел позвоночника. Он распределяет статическую нагрузку и работает как амортизатор. К нему крепятся связки и мышцы, включая большую ягодичную. Во время родов копчик может слегка отклоняться, расширяя родовые пути. Высокая болевая чувствительность связана с нервными сплетениями. При отеке, смещении или подвывихе боль может быть очень сильной», – объясняет эксперт телеканала «Доктор», врач-рентгенолог, начальник Консультативно-диагностического центра НКЦ № 2 ФГБНУ «РНЦХ им. академика Б. В. Петровского», кандидат медицинских наук Анастасия Филимонова.
Ортопед, кандидат медицинских наук Марк Алексанян подчеркивает, что неправильное сращение перелома особенно опасно для женщин: в некоторых случаях это может стать показанием к кесареву сечению. Чаще всего болеть копчик может из-за падения. Однако боль возможна и после операций на органах малого таза, при врожденных особенностях или давних травмах.
«Нередко пациенты не помнят падений в детстве, но последствия возникают спустя годы», – говорит Филимонова. А иногда боль появляется без очевидных причин – такие случаи называют болями неясного генеза. Среди осложнений после травм лидирует хронический болевой синдром. Хирургия в таких случаях, уточняет ортопед, требуется крайне редко, большинство случаев поддается консервативной терапии.
«Если боль сохраняется или мешает сидеть, нужно обратиться к специалисту», – подчеркивает рентгенолог. Затягивать нельзя: в запущенных случаях развивается хроническая кокцигодиния – состояние, проявляющееся регулярными изнуряющими болями в области копчика, заднего прохода и прямой кишки. Однако, по словам экспертов, оперативное лечение требуется в исключительных ситуациях – чаще помогают медикаменты, изменение нагрузки, физиотерапия и блокады.
Диагностика повреждения копчика происходит поэтапно. «Сначала врач оценивает жалобы. В некоторых случаях проводится бимануальное обследование, позволяющее определить смещение и частично его скорректировать. МРТ остается «золотым стандартом»: она показывает состояние костей, мягких тканей и наличие воспаления», – делится ортопед.
«Зимой риск получить травму копчика особенно высок: большинство травм происходит при падении на лестнице или на скользкой поверхности. Для того, чтобы избежать повреждений, спортсменов, например, учат группироваться и падать на бок. Нужно избегать вертикального удара на область копчика», – напоминает Филимонова.
Если травма уже произошла, медики рекомендуют принимать противовоспалительные препараты, уменьшить нагрузки, отказаться от длительного сидения, использовать ортопедические подушки («бублики»), а также тщательно подбирать комфортную позу сна. «Зафиксировать копчик невозможно – важно обеспечить покой и уменьшить давление на область травмы. При трудностях с дефекацией рекомендуется диета, исключающая продукты, вызывающие газообразование, и достаточный питьевой режим», – отмечает Алексанян.
Он подчеркивает, что копчик может болеть даже если травмы не было. Причины могут быть связаны с дегенеративными процессами, мышечным спазмом или даже психосоматикой. Иногда при обследовании на МРТ находят периневральные кисты, которые чаще всего не требуют лечения.
Чтобы минимизировать риск получения травмы в гололедицу врачи советуют в первую очередь избегать опасных ситуаций (например, кататься с горок на безопасных средствах), учиться правильно падать, укреплять мышцы тазового дна (в том числе с помощью упражнений Кегеля). Они настоятельно рекомендуют ни в коем случае не терпеть боль и обращаться вовремя к специалисту. «Копчик хоть и маленький, но играет заметную роль в работе опорно-двигательной системы. Травмы требуют внимания. Чем раньше вы обратитесь к специалисту, тем выше шанс быстро избавиться от проблемы», – заключила Филимонова.