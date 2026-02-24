Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское.6 комментариев
Президент Киргизии уволил зампреда кабмина
Президент Киргизии Жапаров уволил зампреда кабмина Торобаева
Глава Киргизии Садыр Жапаров подписал указ об отставке Бакыта Торобаева, занимавшего посты заместителя председателя правительства и министра сельского хозяйства.
Пресс-служба киргизского лидера подтвердила информацию о кадровых перестановках в высшем эшелоне власти республики, передает ТАСС. Соответствующее распоряжение было подписано главой государства 24 февраля.
«Бакыт Торобаев освобожден от занимаемой должности заместителя председателя кабинета министров – министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности», – говорится в сообщении.
В официальном уведомлении властей конкретные причины увольнения высокопоставленного чиновника не раскрываются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Киргизии Садыр Жапаров освободил Камчыбека Ташиева от должностей главы ГКНБ и зампреда кабмина. Позже глава государства отправил в отставку руководителей МЧС, Минприроды и Минтранса.
Руководство страны сменило заместителя руководителя спецслужбы после расследования о превышении полномочий.