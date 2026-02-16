Усиливающуюся реваншистскую риторику Токио поддерживают США, которые также де-факто не признают Курилы российскими, требуя от местных жителей для получения американской визы признать себя японцами. Это два однонаправленных вектора: стремление США добиться отторжения от России Курил с целью создать там свои базы и, собственно, японский реваншизм.0 комментариев
Президент Киргизии отправил в отставку трех министров
Жапаров уволил министров МЧС, минприроды и минтранса Киргизии
Руководители министерств по чрезвычайным ситуациям, природным ресурсам и транспорту Киргизии были отправлены в отставку указом президента страны Садыра Жапарова.
Президент Киргизии Садыр Жапаров отправил в отставку руководителей трех министерств, передает РИА «Новости». Своих постов лишились глава МЧС Бообек Ажикеев, министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Медер Машиев, а также министр транспорта и коммуникаций Абсаттар Сыргабаев. Причины столь масштабных кадровых перестановок официально не раскрываются.
В последние недели в республике усилились разговоры о возможных политических потрясениях, однако Жапаров категорически отверг такие сценарии. «Никакого переворота или чего-то подобного не будет. Во-первых, закон этого не предусматривает, а во-вторых, такой ситуации не существует», – заявил он в интервью государственному агентству , отмечает ТАСС.
Кадровые перестановки происходят на фоне отставки близкого соратника Жапарова Камчыбека Ташиева, который 10 февраля покинул пост заместителя председателя кабмина и руководителя Госкомитета национальной безопасности. После этого свои должности оставили спикер парламента и сразу несколько министров.
Кроме того, президент Жапаров публично пообещал не допустить разделения Киргизии по принципу север – юг, подчеркнув, что подобные тенденции еще недавно активно использовались политиками. Он заверил, что с 2021 года ситуация меняется, и сейчас в руководстве регионов соблюдается баланс между представителями разных областей.
На прошлой неделе президент Киргизии принял решение о реформировании комитета национальной безопасности.
