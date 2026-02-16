Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка её обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.0 комментариев
В Москве прошли памятные акции в День воинов-интернационалистов
В День воинов-интернационалистов представители «Боевого Братства» и активисты «Волонтерской роты боевого братства» почтили память павших героев.
В День памяти воинов-интернационалистов представители Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» и активисты «Волонтерской роты боевого братства» провели памятные мероприятия, посвящённые 37-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.
В Москве на Поклонной горе состоялся митинг и возложение цветов к памятнику воинам-интернационалистам, в которых приняли участие более 300 человек, среди которых были ветераны, общественные деятели, юнармейцы и кадеты.
Присутствующие почтили память погибших минутой молчания. У памятника почетный караул несли юнармейцы и кадеты, что стало символом преемственности поколений. Председатель организации «Боевое братство» Борис Громов заявил: «40-я армия эффективно вела боевые действия, и нам было с кого брать пример – это наши отцы и деды, прошедшие Великую Отечественную войну. Я горжусь военнослужащими нашей родной 40-й армии. Спасибо вам, дорогие мои «афганцы», за мужество, стойкость и верность воинскому долгу. Ваш подвиг навсегда останется в истории нашей страны и в сердцах будущих поколений».
Также в этот день состоялось возложение цветов к «Могиле Неизвестного Солдата» у Кремлевской стены. Участники выразили благодарность всем, кто отдал жизнь за свободу и независимость Родины, а церемония подчеркнула значимость памяти и единства защитников страны.
Председатель «Волонтерской Роты боевого братства» Станислав Кузьменко отметил, что подвиг воинов-интернационалистов стал нравственным ориентиром для нынешнего поколения, особенно сейчас, когда бойцы выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции.
Вечером в Государственном Кремлевском Дворце прошёл торжественный вечер, посвящённый 37-й годовщине окончания боевых задач 40-й армии в Афганистане. Заместитель председателя организации Дмитрий Саблин зачитал обращение президента Владимира Путина к участникам события. В зале собрались ветераны, участники спецоперации на Украине, депутаты, сенаторы и родные погибших солдат.
Пятитысячный зал стоя слушал стихотворение Героя России Максима Бахарева, а на сцене выступили артисты, творческие коллективы и ансамбль «Песняры» из Белоруссии. Наряду с песнями военных лет прозвучали новые композиции, написанные бойцами спецоперации, что подчеркнуло преемственность и память о героизме защитников Отечества.