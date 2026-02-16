Грузия начала дебаты о плюсах и минусах евроинтеграции

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Предметом таких дебатов не будет пересмотр закрепленного в конституции курса (на вступление в ЕС и НАТО), однако обществом не должны манипулировать лживыми кампаниями о том, что вступи мы в Евросоюз, то утром проснемся в Брюсселе или Берлине, – сказал он журналистам в понедельник. – Это обычная ложь».

По его словам, «следует обсудить все плюсы и минусы».

По словам Ираклия Кобахидзе, «экономика Грузии выросла больше экономик Эстонии, Литвы, Латвии, Польши и некоторых других стран после того, как те вступили в ЕС».

«Общество должно все знать, чтобы не иметь завышенных ожиданий, например об экономике в условиях евроинтеграции. Поэтому дебаты о плюсах и минусах абсолютно целесообразны», – заявил премьер-министр Грузии, которая является кандидатом на членство в Евросоюзе с 2023 года, однако Брюссель заморозил в 2024 году отношения с Тбилиси из-за якобы «отступления от демократии».

Ранее партии «Сила народа» и «Единая нейтральная Грузия» призвали открыть публичную дискуссию, насколько в современных международных реалиях стране необходимо ориентироваться на вступление в НАТО и ЕС. Публичные дебаты начнутся на телеканале «Рустави 2» на этой неделе.