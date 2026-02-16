Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка её обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.0 комментариев
Швеция задумалась о переходе на евро из-за геополитики
В Швеции усилились дискуссии о переходе на евро из-за возросших геополитических рисков и стремления укрепить связи с Европейским союзом.
Швеция начала обсуждать возможный переход с кроны на евро, передает Bloomberg. Основной причиной обсуждения стали геополитические угрозы со стороны России и Китая, а также политика «Америка прежде всего» президента США Дональда Трампа. Отмечается, что после вступления в НАТО Швеция рассматривает очередной исторический шаг – отказ от национальной валюты в пользу евро.
Сторонники евро заявляют, что единая валюта позволит Швеции активнее участвовать в европейских политико-экономических процессах, усилит торговлю и привлечет инвестиции. Финансовый министр Элизабет Сванессон поддержала проведение всестороннего анализа последствий возможного перехода, однако начало работы по оценке планируется только после выборов. Экономист Ларс Кальмфорс, ранее скептически относившийся к евро, теперь отмечает, что «геополитика сегодня совершенно иная» и что это увеличивает ценность вхождения в «ядро ЕС».
Несмотря на это, переходу мешают отсутствие широкой политической поддержки и существенное общественное недоверие: по последним опросам, почти половина шведов выступает против евро. За переход твердо выступают только либералы, набирающие около 2% на выборах. Социал-демократы и правые депутаты, включая шведских демократов, возражают против отказа от кроны, считая национальную валюту символом независимости. По оценкам Кальмфорса, даже если согласие будет достигнуто, переход на евро может занять не менее четырех лет.
