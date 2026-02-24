Кинг стал объектом насмешек после заявления об отсутствии детей у Трампа

Tекст: Ольга Иванова

Американский писатель Стивен Кинг стал объектом критики в интернете после того, как в социальной сети X заявил, что у президента США Дональда Трампа нет детей, передает РИА «Новости».

Кинг написал: «У Трампа никогда не было ребенка. Он был женат 3 раза. Он вогнал в землю три бизнеса. Он никогда не занимался хозяйством… У него нет жизненного опыта».

На заявление Кинга пользователи социальной сети отреагировали многочисленными насмешками и упреками. Им напомнили, что у Трампа пятеро детей от трех браков, а его младшему сыну Бэррону сейчас 19 лет.

Некоторые комментаторы подчеркнули, что у Трампа также 11 внуков и «три успешных брака», а самих писателей назвали далекими от реальности. Один из пользователей написал, что Стивен Кинг «разрушил идею о том, что писатели – умные люди».

Сам Кинг не стал отвечать на критику, хотя опубликовал еще несколько сообщений после случившегося. Отметим, что Трамп был женат трижды, а дети от разных браков – Дональд, Иванка, Эрик, Тиффани и Бэррон – часто появляются в публичном поле.

