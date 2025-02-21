Зеленский дико боится потерять власть. За время президентства он нажил себе много могущественных врагов. Зеленский понимает, что его и приспешников американская юстиция может обвинить в разворовывании западной помощи, а российские следственные органы – в совершении военных преступлений.0 комментариев
Стивен Кинг вернулся в соцсеть X и оскорбил Илона Маска
Стивен Кинг вернулся в соцсеть X для публикации оскорблений Илону Маску и американскому президенту
Американский писатель Стивен Кинг вновь активизировался в соцсети X, чтобы выразить недовольство политикой нового президента США и оставить резкие комментарии в адрес Илона Маска.
Известный писатель Стивен Кинг, покинувший соцсеть X в ноябре из-за «токсичности», неожиданно вернулся на платформу, сообщает ТАСС. В своем первом сообщении он заявил: «Я вернулся! Соскучились?», на что Илон Маск ответил: «Скучал, если честно».
Однако Маск проигнорировал второе сообщение Кинга, в котором писатель резко критикует политику президента США в отношении России, назвав американского лидера «недоумком». Кинг добавил, что это высказывание относится и к Маску.
Будет ли Кинг продолжать активно использовать соцсеть X, пока неизвестно. Ранее он заявил, что после прихода новой администрации переходит на платформу Threads, принадлежащую Meta*, признанной в России экстремистской. Кинг известен своей поддержкой демократов.
Стивен Кинг написал более 60 романов, проданных тиражом почти 400 млн экземпляров. В 2020 году он удалил свой профиль с Facebook*, а в 2022 году отказался от контрактов на издание книг в России после начала спецоперации. По данным Российской книжной палаты, в 2023 году Кинг опустился с первого на седьмое место в рейтинге самых издаваемых авторов в России.
В пррошлом году Стивен Кинг предложил президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому «уладить разногласия один на один», на что предприниматель Илон Маск ответил, что подобный способ «недооценен».
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ