На горячую линию Роспотребнадзора из-за клещей обратились более 54 тыс. человек

В Роспотребнадзор из-за клещей за две недели обратились более 54 тыс. человек

Tекст: Катерина Туманова

«С 27 апреля по 10 мая во всех регионах Российской Федерации специалисты Роспотребнадзора провели горячую линию по вопросам профилактики клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) и других инфекций, передающихся клещами. За время работы консультационного проекта специалисты ведомства ответили на более 54,9 тыс. обращений», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».

Наибольшую активность проявили жители Москвы, Астраханской и Кемеровской областей, а также Краснодарского края. Чаще всего граждан волновал алгоритм действий при укусе паразита. На темы правильного извлечения клеща и сроков обращения к врачам пришлось свыше девяти тыс. консультаций.

Значительная часть звонков касалась вакцинации против энцефалита и поиска специализированных лабораторий. Кроме того, население активно интересовалось применением репеллентов, правилами безопасности на природе и акарицидной обработкой территорий в летних лагерях.

