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Трамвай насмерть сбил девочку в Краснодаре
В Краснодаре трамвай насмерть сбил 11-летнюю девочку, которая переходила пути в неположенном месте, сообщает главк МВД по Краснодарскому краю.
Трагедия произошла на улице Стасова, сообщает главк в «Максе».
«42-летний водитель трамвая допустил наезд на ребенка, переходившего трамвайные пути в неположенном месте», – говорится в сообщении.
От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Челябинске трамвай наехал на лежавшего на рельсах мужчину, который скончался на месте.
На Кубани ранее завели уголовное дело против водителя, насмерть сбившего двух подростков в Армавире.