Директор ЗАЭС Черничук согласился со словами об охоте Киева на персонал станции

Tекст: Антон Антонов

«Трудно не согласиться с нашим постпредом в Вене. Мы говорили, наверное, уже больше, чем полгода, что своими действиями Киев пытается оказать психологическое воздействие на персонал Запорожской АЭС, на жителей города для создания дискомфортной среды, условий, невыносимых для нормальной жизнедеятельности персонала, со всеми вытекающими из этого последствиями», – сказал Черничук.

По его мнению, украинская сторона рассчитывала, что через несколько недель или месяцев необходимый персонал уедет из города, что позволило бы увеличить риски для станции до максимума. Однако этот план провалился – сотрудники остались на своих местах, передает ТАСС.

По его словам, персонал подвергался обстрелам социальных объектов и продуктовых магазинов, а также сталкивался с перебоями электричества, воды и, в последние недели, газа. Черничук отметил, что после неудачи с попытками вынудить персонал уехать, участились случаи прямого воздействия на работников станции – как на рабочем месте, так и по дороге домой и во время нахождения в собственных домах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник повредил служебный автомобиль сотрудников Запорожской АЭС вблизи распределительного устройства станции.

При атаке дрона ВСУ на остановку служебного транспорта в Энергодаре погиб один человек, а еще 16 пострадали, большинство из которых – работники станции.

Глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что украинские военные сделали смертельно опасной доставку персонала на ЗАЭС из-за минирования дорог в Энергодар.