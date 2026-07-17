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Пхеньян назвал военные маневры США репетицией масштабной войны
КНДР назвала учения RIMPAC подготовкой к войне
Крупнейшие военно-морские маневры в акватории Гавайских островов спровоцировали резкую критику со стороны Пхеньяна из-за рекордного числа участников и отработки превентивных ударов.
Пхеньян расценил многосторонние маневры RIMPAC как прямую угрозу безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Учения проходят под американским командованием с 24 июня по 31 июля около Гавайских островов. В них задействованы 30 стран, более 30 надводных кораблей, пять подводных лодок, свыше 200 истребителей и 30 тыс. военнослужащих.
ЦТАК опубликовало официальное заявление. «RIMPAC являются не традиционными учениями против условного противника, а репетицией войны США и их сателлитов, нацеленной на государства в регионе, которые препятствуют осуществлению их стратегии в АТР», – подчеркнули в агентстве.
Северокорейская сторона отмечает активное внедрение технологий искусственного интеллекта и беспилотников в ходе тренировок. По мнению властей КНДР, Тихий океан фактически превратился в настоящее поле боя из-за агрессивных действий Вашингтона и его союзников. Пхеньян возложил на них полную ответственность за эскалацию напряженности.
При этом южнокорейский лидер Ли Чжэ Мен заявляет о желании наладить отношения с соседями. Однако Сеул продолжает укреплять трехсторонний альянс с Вашингтоном и Токио, регулярно организуя совместные тренировки на приграничных территориях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне США и Япония начали масштабные военные маневры Resolute Dragon-26. В ходе этих тренировок военнослужащие двух стран отработали захват спорных островов.
Пхеньян также назвал данные действия репетицией реальной войны.